小倉 唯、TVアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』オープニング・テーマに新曲「Q.E.D.」が決定！Newシングルとして2026年7月22日（水）に発売決定！

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日本コロムビア株式会社


声優・アーティストとして活動する小倉 唯の新曲「Q.E.D.」が、2026年07月からテレ東、BS１１、AT-X ほかにて放送開始となる


TVアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』のオープニング・テーマとなることが明らかになった。


合わせて、凛とした表情が目を引き、バイクも印象的な新しいアーティスト写真も公開されている。



「Q.E.D.」は2026年7月22日（水）にNewシングルとしてリリースされるが、「Q.E.D.」MUSIC VIDEOやメイキング映像が収録されたDVDが付属される初回限定盤Q、ジャケット写真が異なる通常盤E・通常盤Dの3形態となる。


また、シングルの発売を記念したイベント開催情報や、購入者特典情報なども一挙に解禁されたので、是非チェックして欲しい。



更に、TVアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』には、小倉 唯もルノア・カールトン役として出演する。アニメとオープニング・テーマのOAを楽しみにしよう。



なお、小倉 唯は、初のフファンクラブ会員限定のライブツアー「Yui's＊Company. LIVE TOUR 2026 SUMMER ～泡沫のマーメイド(ハート)～」を全国5都市6会場で開催することも発表されている。彼女のパフォーマンスを体感しに、是非足を運ぼう。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


◆リリース情報


2026年7月22日（水）発売


小倉 唯 Newシングル「Q.E.D.」



【初回限定盤Q（CD+DVD）】COZC-2333～2334　\2,200 (税込)　


【通常盤E（CD only）】COCC-18340　\1,500 (税込)


【通常盤D（CD only）】COCC-18341　\1,500 (税込)


＊コロムビアミュージックショップ限定　アクリルスタンドキーホルダー付セットの発売も決定！



＜CD収録内容＞※初回限定盤Q・通常盤E・通常盤D　共通


1．Q.E.D.


作詞:小倉 唯、ずまでスコト　作曲:ずまでスコト　編曲:HIDEYA KOJIMA


TVアニメ「ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～」オープニング・テーマ


2．新曲「タイトル未定」


3．Q.E.D. -Instrumental-


4．新曲「タイトル未定」-Instrumental-



＜初回限定盤Q　DVD収録内容＞　


・「Q.E.D.」MUSIC VIDEO


・メイキング映像


※収録内容は予定です。変更になる可能性がありますので、ご了承ください。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


◆Newシングル「Q.E.D.」購入者特典




アニメイト：初回限定盤Q：ブロマイド／通常盤E：ブロマイド／通常盤D：ブロマイド　


ゲーマーズ：初回限定盤Q：ブロマイド／通常盤E：ブロマイド／通常盤D：ブロマイド　


Amazon.co.jp：メガジャケ（各形態のジャケ絵柄）


TOWER RECORDS：ブロマイド（全形態共通）


ネオ・ウィング：ブロマイド（全形態共通）


楽天ブックス：ブロマイド（全形態共通）


ソフマップ・アニメガ：ブロマイド（全形態共通）


コロムビアミュージックショップ：初回限定盤Q：ブロマイド／通常盤E：ブロマイド／通常盤D：ブロマイド　


Yui's＊company.：全形態共通：アナザージャケット　　※ファンクラブ会員の方限定


　（予約期間7月5日（日）23:59まで）



※初回限定盤Q・通常盤E・通常盤Dの特典ブロマイドは小倉 唯本人の法人別の絵柄となり、複製サイン＆メッセージが入ります。


※特典ブロマイドはすべてL判サイズとなります。


※特典はなくなり次第配布終了となりますので、お早めにご予約をお願いいたします。



◆小倉 唯Newシングル「Q.E.D.」早期予約キャンペーン


全国アニメイト、ゲーマーズ（各通販含む）にて早期に「Q.E.D.」をご予約いただいた方に、


「オリジナルプリントシール」を先着でお渡しいたします！


予約期間：7月5日（日）23:59まで　※「オリジナルプリントシール」はCDと同時にお渡しいたします。



◆コロムビアミュージックショップ「Q.E.D.」アクリルキーホルダー付き限定セット




・「Q.E.D.」　Q盤セット：アクリルスタンドキーホルダー（絵柄Q）付き限定セット　\3700（税込）


https://shop.columbia.jp/shop/g/gW8822/


・「Q.E.D.」　E盤セット：アクリルスタンドキーホルダー（絵柄E）付き限定セット　\3000（税込）


https://shop.columbia.jp/shop/g/gW8823/


・「Q.E.D.」　D盤セット：アクリルスタンドキーホルダー（絵柄D）付き限定セット　　\3000（税込）


　 https://shop.columbia.jp/shop/g/gW8824/


購入者特典：各形態別絵柄ブロマイド（コロムビアミュージックショップオリジナル特典と共通）


・受注受付期間：5/1（金）18:00~6/21(日)23:59


※完全受注生産となりますため、商品のキャンセルはお受けできません。


※アクリルスタンドキーホルダー付き限定セットをご予約いただいた方には、ご予約1点につき「2026年夏 ゆいゆいジャンボ小倉くじ」の小倉くじ番号を1点ご案内いたします。


※アクリルスタンドキーホルダーは各形態で絵柄・衣装が異なります。絵柄の発表までいましばらくお待ちください。



詳細はコロムビアミュージックショップ各対象ページにてご確認ください。



◆2026年夏 ゆいゆいジャンボ小倉くじ開催決定！




小倉 唯 Newシングル「Q.E.D.」の発売を記念して、2026年夏 ゆいゆいジャンボ小倉くじの開催が決定！


当選番号はネット配信生放送にて大発表します!奮ってのご応募をお待ちしております！



【対象店舗】


コロムビアミュージックショップ対象ページ


★対象ページはこちら>>>


https://shop.columbia.jp/shop/e/eogurakuji26summer/



【予約受付期間】


予約受付期間：5/1（金）18:00～6/21（日）23:59


ニックネーム登録期間：6/22(月)～6/28(日)23:59


小倉くじ番号のご案内：7/10(金)18:00頃



【当選景品】


特賞　唯ちゃんの生電話　３名　　Q盤セット・E盤セット・D盤セットより各1名様


1等賞　直筆ニックネーム＆サイン入り告知ポスター15名様


2等賞Q　直筆ニックネーム＆サイン入り　「Q.E.D.」初回限定盤Q　CDジャケット


2等賞E　直筆ニックネーム＆サイン入り　「Q.E.D.」通常盤E　CDジャケット


2等賞D　直筆ニックネーム＆サイン入り　「Q.E.D.」通常盤D　CDジャケット



参加方法や注意事項などの詳細は対象ページをご確認ください。



◆小倉 唯 Newシングル「Q.E.D.」発売記念　お渡し会イベント


小倉 唯 Newシングル「Q.E.D.」の発売を記念して、お渡し会イベントの開催が決定しました!　


各会場の応募対象法人など詳細をご確認頂き、奮ってご応募ください!



【開催日時】　


6月20日（土）AKIHABARAゲーマーズ本店　１部13:00～　2部15:00～　3部17:00～


6月27日（土）アニメイト名古屋　第3太閤ビル　1部14:00～　2部15:30～　3部17:00～


6月28日（日）アニメイト大阪日本橋　1部12:30～　2部14:30～　3部16:30～


7月5日（日）池袋Packs　４F　　1部13:00～　2部15:00～　3部17:00～




応募方法などの詳細は、HPをご確認ください。



◆ライブ情報


「Yui's＊Company. LIVE TOUR 2026 SUMMER ～泡沫のマーメイド(ハート)～」



◇SCHEDULE


7月26日（日）【京都】 京都劇場


8月9日（日）【群馬】メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎（伊勢崎市文化会館）大ホール


8月14日（金）【東京】LINE CUBE SHIBUYA （渋谷公会堂）


8月22日（土）【愛知】名古屋文理大学文化フォーラム（稲沢市民会館）大ホール


8月30日（日）【東京】ルネこだいら（小平市民文化会館）大ホール


9月6日（日）【神奈川】よこすか芸術劇場 大劇場



＜小倉 唯オフィシャルファンクラブ「Yui's＊company.」会員3次先行受付中！＞


■受付期間：2026年4月25日（土）12:00～5月10日（日）23:59


■当落発表：2026年5月15日（金）15:00～


■入金期間：2026年5月15日（金）15:00～5月18日（月）23:00



その他、「Yui's＊Company. LIVE TOUR 2026 SUMMER ～泡沫のマーメイド(ハート)～」に関する詳細は特設サイト


（ https://ogurayui-official.com/feature/fclivetour2026 ）をご確認ください。



◆TVアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』


■放送情報


2026年7月からテレ東、BS11、AT-Xほかにて放送開始！



■スタッフ


原作：はぐれメタボ（HJノベルス／ホビージャパン)


キャラクター原案：昌未


漫画：おおのいも（HJコミックス／コミックファイア連載）


監督：葛谷直行


シリーズ構成：広田光毅


キャラクターデザイン：姉崎早也花


音楽：宝野聡史、中野香梨


アニメーション制作：スタジオコメット



■キャスト


エリザベート・レイストン／エリー・レイス：大西沙織


ミレイ・カタリア：長谷川育美


ルノア・カールトン：小倉 唯


ミーシャ・テイル：上原あゆみ



■音楽


オープニングテーマ：小倉 唯「Q.E.D.」


エンディングテーマ：大西 亜玖璃「グッバイ・ララバイ」



■HP：https://buchigire-anime.com


■X（旧Twitter）：@buchigire_anime



(C)はぐれメタボ・ホビージャパン／『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました』製作委員会



◆小倉 唯（おぐら ゆい）PROFILE


8月15日生まれ。群馬県出身。


代表作：


『ウマ娘 プリティーダービー』：マンハッタンカフェ役


『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat.初音ミク』：花里みのり役


『ポケットモンスター』：マリィ役


『HUGっと!プリキュア』：キュアエトワール役


『ワッチャプリマジ！』：はにたん役


など



◆小倉 唯 総合サイト https://ogurayui-official.com/


◆Official Music Information Site　 https://columbia.jp/ogurayui/


◆個人X　@yui_ogura_815


◆Official X　@OY_A_Official


◆Official Instagram https://www.instagram.com/yui_ogura_official/


◆Official TikTok　https://www.tiktok.com/@yui_ogura_offcial


◆Official Weibo　https://weibo.com/u/7490283233


◆YouTube OFFICIAL CHANNEL　https://www.youtube.com/@ogurayui-official