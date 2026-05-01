小倉 唯、TVアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』オープニング・テーマに新曲「Q.E.D.」が決定！Newシングルとして2026年7月22日（水）に発売決定！

日本コロムビア株式会社

声優・アーティストとして活動する小倉 唯の新曲「Q.E.D.」が、2026年07月からテレ東、BS１１、AT-X ほかにて放送開始となる

TVアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』のオープニング・テーマとなることが明らかになった。

合わせて、凛とした表情が目を引き、バイクも印象的な新しいアーティスト写真も公開されている。

「Q.E.D.」は2026年7月22日（水）にNewシングルとしてリリースされるが、「Q.E.D.」MUSIC VIDEOやメイキング映像が収録されたDVDが付属される初回限定盤Q、ジャケット写真が異なる通常盤E・通常盤Dの3形態となる。

また、シングルの発売を記念したイベント開催情報や、購入者特典情報なども一挙に解禁されたので、是非チェックして欲しい。

更に、TVアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』には、小倉 唯もルノア・カールトン役として出演する。アニメとオープニング・テーマのOAを楽しみにしよう。

なお、小倉 唯は、初のフファンクラブ会員限定のライブツアー「Yui's＊Company. LIVE TOUR 2026 SUMMER ～泡沫のマーメイド(ハート)～」を全国5都市6会場で開催することも発表されている。彼女のパフォーマンスを体感しに、是非足を運ぼう。

◆リリース情報

2026年7月22日（水）発売

小倉 唯 Newシングル「Q.E.D.」

【初回限定盤Q（CD+DVD）】COZC-2333～2334 \2,200 (税込)

【通常盤E（CD only）】COCC-18340 \1,500 (税込)

【通常盤D（CD only）】COCC-18341 \1,500 (税込)

＊コロムビアミュージックショップ限定 アクリルスタンドキーホルダー付セットの発売も決定！

＜CD収録内容＞※初回限定盤Q・通常盤E・通常盤D 共通

1．Q.E.D.

作詞:小倉 唯、ずまでスコト 作曲:ずまでスコト 編曲:HIDEYA KOJIMA

TVアニメ「ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～」オープニング・テーマ

2．新曲「タイトル未定」

3．Q.E.D. -Instrumental-

4．新曲「タイトル未定」-Instrumental-

＜初回限定盤Q DVD収録内容＞

・「Q.E.D.」MUSIC VIDEO

・メイキング映像

※収録内容は予定です。変更になる可能性がありますので、ご了承ください。

◆Newシングル「Q.E.D.」購入者特典

アニメイト：初回限定盤Q：ブロマイド／通常盤E：ブロマイド／通常盤D：ブロマイド

ゲーマーズ：初回限定盤Q：ブロマイド／通常盤E：ブロマイド／通常盤D：ブロマイド

Amazon.co.jp：メガジャケ（各形態のジャケ絵柄）

TOWER RECORDS：ブロマイド（全形態共通）

ネオ・ウィング：ブロマイド（全形態共通）

楽天ブックス：ブロマイド（全形態共通）

ソフマップ・アニメガ：ブロマイド（全形態共通）

コロムビアミュージックショップ：初回限定盤Q：ブロマイド／通常盤E：ブロマイド／通常盤D：ブロマイド

Yui's＊company.：全形態共通：アナザージャケット ※ファンクラブ会員の方限定

（予約期間7月5日（日）23:59まで）

※初回限定盤Q・通常盤E・通常盤Dの特典ブロマイドは小倉 唯本人の法人別の絵柄となり、複製サイン＆メッセージが入ります。

※特典ブロマイドはすべてL判サイズとなります。

※特典はなくなり次第配布終了となりますので、お早めにご予約をお願いいたします。

◆小倉 唯Newシングル「Q.E.D.」早期予約キャンペーン

全国アニメイト、ゲーマーズ（各通販含む）にて早期に「Q.E.D.」をご予約いただいた方に、

「オリジナルプリントシール」を先着でお渡しいたします！

予約期間：7月5日（日）23:59まで ※「オリジナルプリントシール」はCDと同時にお渡しいたします。

◆コロムビアミュージックショップ「Q.E.D.」アクリルキーホルダー付き限定セット

・「Q.E.D.」 Q盤セット：アクリルスタンドキーホルダー（絵柄Q）付き限定セット \3700（税込）

https://shop.columbia.jp/shop/g/gW8822/

・「Q.E.D.」 E盤セット：アクリルスタンドキーホルダー（絵柄E）付き限定セット \3000（税込）

https://shop.columbia.jp/shop/g/gW8823/

・「Q.E.D.」 D盤セット：アクリルスタンドキーホルダー（絵柄D）付き限定セット \3000（税込）

https://shop.columbia.jp/shop/g/gW8824/

購入者特典：各形態別絵柄ブロマイド（コロムビアミュージックショップオリジナル特典と共通）

・受注受付期間：5/1（金）18:00~6/21(日)23:59

※完全受注生産となりますため、商品のキャンセルはお受けできません。

※アクリルスタンドキーホルダー付き限定セットをご予約いただいた方には、ご予約1点につき「2026年夏 ゆいゆいジャンボ小倉くじ」の小倉くじ番号を1点ご案内いたします。

※アクリルスタンドキーホルダーは各形態で絵柄・衣装が異なります。絵柄の発表までいましばらくお待ちください。

詳細はコロムビアミュージックショップ各対象ページにてご確認ください。

◆2026年夏 ゆいゆいジャンボ小倉くじ開催決定！

小倉 唯 Newシングル「Q.E.D.」の発売を記念して、2026年夏 ゆいゆいジャンボ小倉くじの開催が決定！

当選番号はネット配信生放送にて大発表します!奮ってのご応募をお待ちしております！

【対象店舗】

コロムビアミュージックショップ対象ページ

★対象ページはこちら>>>

https://shop.columbia.jp/shop/e/eogurakuji26summer/

【予約受付期間】

予約受付期間：5/1（金）18:00～6/21（日）23:59

ニックネーム登録期間：6/22(月)～6/28(日)23:59

小倉くじ番号のご案内：7/10(金)18:00頃

【当選景品】

特賞 唯ちゃんの生電話 ３名 Q盤セット・E盤セット・D盤セットより各1名様

1等賞 直筆ニックネーム＆サイン入り告知ポスター15名様

2等賞Q 直筆ニックネーム＆サイン入り 「Q.E.D.」初回限定盤Q CDジャケット

2等賞E 直筆ニックネーム＆サイン入り 「Q.E.D.」通常盤E CDジャケット

2等賞D 直筆ニックネーム＆サイン入り 「Q.E.D.」通常盤D CDジャケット

参加方法や注意事項などの詳細は対象ページをご確認ください。

◆小倉 唯 Newシングル「Q.E.D.」発売記念 お渡し会イベント

小倉 唯 Newシングル「Q.E.D.」の発売を記念して、お渡し会イベントの開催が決定しました!

各会場の応募対象法人など詳細をご確認頂き、奮ってご応募ください!

【開催日時】

6月20日（土）AKIHABARAゲーマーズ本店 １部13:00～ 2部15:00～ 3部17:00～

6月27日（土）アニメイト名古屋 第3太閤ビル 1部14:00～ 2部15:30～ 3部17:00～

6月28日（日）アニメイト大阪日本橋 1部12:30～ 2部14:30～ 3部16:30～

7月5日（日）池袋Packs ４F 1部13:00～ 2部15:00～ 3部17:00～

応募方法などの詳細は、HPをご確認ください。

◆ライブ情報

「Yui's＊Company. LIVE TOUR 2026 SUMMER ～泡沫のマーメイド(ハート)～」

◇SCHEDULE

7月26日（日）【京都】 京都劇場

8月9日（日）【群馬】メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎（伊勢崎市文化会館）大ホール

8月14日（金）【東京】LINE CUBE SHIBUYA （渋谷公会堂）

8月22日（土）【愛知】名古屋文理大学文化フォーラム（稲沢市民会館）大ホール

8月30日（日）【東京】ルネこだいら（小平市民文化会館）大ホール

9月6日（日）【神奈川】よこすか芸術劇場 大劇場

＜小倉 唯オフィシャルファンクラブ「Yui's＊company.」会員3次先行受付中！＞

■受付期間：2026年4月25日（土）12:00～5月10日（日）23:59

■当落発表：2026年5月15日（金）15:00～

■入金期間：2026年5月15日（金）15:00～5月18日（月）23:00

その他、「Yui's＊Company. LIVE TOUR 2026 SUMMER ～泡沫のマーメイド(ハート)～」に関する詳細は特設サイト

（ https://ogurayui-official.com/feature/fclivetour2026 ）をご確認ください。

◆TVアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』

■放送情報

2026年7月からテレ東、BS11、AT-Xほかにて放送開始！

■スタッフ

原作：はぐれメタボ（HJノベルス／ホビージャパン)

キャラクター原案：昌未

漫画：おおのいも（HJコミックス／コミックファイア連載）

監督：葛谷直行

シリーズ構成：広田光毅

キャラクターデザイン：姉崎早也花

音楽：宝野聡史、中野香梨

アニメーション制作：スタジオコメット

■キャスト

エリザベート・レイストン／エリー・レイス：大西沙織

ミレイ・カタリア：長谷川育美

ルノア・カールトン：小倉 唯

ミーシャ・テイル：上原あゆみ

■音楽

オープニングテーマ：小倉 唯「Q.E.D.」

エンディングテーマ：大西 亜玖璃「グッバイ・ララバイ」

■HP：https://buchigire-anime.com

■X（旧Twitter）：@buchigire_anime

(C)はぐれメタボ・ホビージャパン／『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました』製作委員会

◆小倉 唯（おぐら ゆい）PROFILE

8月15日生まれ。群馬県出身。

代表作：

『ウマ娘 プリティーダービー』：マンハッタンカフェ役

『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat.初音ミク』：花里みのり役

『ポケットモンスター』：マリィ役

『HUGっと!プリキュア』：キュアエトワール役

『ワッチャプリマジ！』：はにたん役

など

◆小倉 唯 総合サイト https://ogurayui-official.com/

◆Official Music Information Site https://columbia.jp/ogurayui/

◆個人X @yui_ogura_815

◆Official X @OY_A_Official

◆Official Instagram https://www.instagram.com/yui_ogura_official/

◆Official TikTok https://www.tiktok.com/@yui_ogura_offcial

◆Official Weibo https://weibo.com/u/7490283233

◆YouTube OFFICIAL CHANNEL https://www.youtube.com/@ogurayui-official