小倉 唯、TVアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』オープニング・テーマに新曲「Q.E.D.」が決定！Newシングルとして2026年7月22日（水）に発売決定！
声優・アーティストとして活動する小倉 唯の新曲「Q.E.D.」が、2026年07月からテレ東、BS１１、AT-X ほかにて放送開始となる
TVアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』のオープニング・テーマとなることが明らかになった。
合わせて、凛とした表情が目を引き、バイクも印象的な新しいアーティスト写真も公開されている。
「Q.E.D.」は2026年7月22日（水）にNewシングルとしてリリースされるが、「Q.E.D.」MUSIC VIDEOやメイキング映像が収録されたDVDが付属される初回限定盤Q、ジャケット写真が異なる通常盤E・通常盤Dの3形態となる。
また、シングルの発売を記念したイベント開催情報や、購入者特典情報なども一挙に解禁されたので、是非チェックして欲しい。
更に、TVアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』には、小倉 唯もルノア・カールトン役として出演する。アニメとオープニング・テーマのOAを楽しみにしよう。
なお、小倉 唯は、初のフファンクラブ会員限定のライブツアー「Yui's＊Company. LIVE TOUR 2026 SUMMER ～泡沫のマーメイド(ハート)～」を全国5都市6会場で開催することも発表されている。彼女のパフォーマンスを体感しに、是非足を運ぼう。
◆リリース情報
2026年7月22日（水）発売
小倉 唯 Newシングル「Q.E.D.」
【初回限定盤Q（CD+DVD）】COZC-2333～2334 \2,200 (税込)
【通常盤E（CD only）】COCC-18340 \1,500 (税込)
【通常盤D（CD only）】COCC-18341 \1,500 (税込)
＊コロムビアミュージックショップ限定 アクリルスタンドキーホルダー付セットの発売も決定！
＜CD収録内容＞※初回限定盤Q・通常盤E・通常盤D 共通
1．Q.E.D.
作詞:小倉 唯、ずまでスコト 作曲:ずまでスコト 編曲:HIDEYA KOJIMA
TVアニメ「ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～」オープニング・テーマ
2．新曲「タイトル未定」
3．Q.E.D. -Instrumental-
4．新曲「タイトル未定」-Instrumental-
＜初回限定盤Q DVD収録内容＞
・「Q.E.D.」MUSIC VIDEO
・メイキング映像
※収録内容は予定です。変更になる可能性がありますので、ご了承ください。
◆Newシングル「Q.E.D.」購入者特典
アニメイト：初回限定盤Q：ブロマイド／通常盤E：ブロマイド／通常盤D：ブロマイド
ゲーマーズ：初回限定盤Q：ブロマイド／通常盤E：ブロマイド／通常盤D：ブロマイド
Amazon.co.jp：メガジャケ（各形態のジャケ絵柄）
TOWER RECORDS：ブロマイド（全形態共通）
ネオ・ウィング：ブロマイド（全形態共通）
楽天ブックス：ブロマイド（全形態共通）
ソフマップ・アニメガ：ブロマイド（全形態共通）
コロムビアミュージックショップ：初回限定盤Q：ブロマイド／通常盤E：ブロマイド／通常盤D：ブロマイド
Yui's＊company.：全形態共通：アナザージャケット ※ファンクラブ会員の方限定
（予約期間7月5日（日）23:59まで）
※初回限定盤Q・通常盤E・通常盤Dの特典ブロマイドは小倉 唯本人の法人別の絵柄となり、複製サイン＆メッセージが入ります。
※特典ブロマイドはすべてL判サイズとなります。
※特典はなくなり次第配布終了となりますので、お早めにご予約をお願いいたします。
◆小倉 唯Newシングル「Q.E.D.」早期予約キャンペーン
全国アニメイト、ゲーマーズ（各通販含む）にて早期に「Q.E.D.」をご予約いただいた方に、
「オリジナルプリントシール」を先着でお渡しいたします！
予約期間：7月5日（日）23:59まで ※「オリジナルプリントシール」はCDと同時にお渡しいたします。
◆コロムビアミュージックショップ「Q.E.D.」アクリルキーホルダー付き限定セット
・「Q.E.D.」 Q盤セット：アクリルスタンドキーホルダー（絵柄Q）付き限定セット \3700（税込）
https://shop.columbia.jp/shop/g/gW8822/
・「Q.E.D.」 E盤セット：アクリルスタンドキーホルダー（絵柄E）付き限定セット \3000（税込）
https://shop.columbia.jp/shop/g/gW8823/
・「Q.E.D.」 D盤セット：アクリルスタンドキーホルダー（絵柄D）付き限定セット \3000（税込）
https://shop.columbia.jp/shop/g/gW8824/
購入者特典：各形態別絵柄ブロマイド（コロムビアミュージックショップオリジナル特典と共通）
・受注受付期間：5/1（金）18:00~6/21(日)23:59
※完全受注生産となりますため、商品のキャンセルはお受けできません。
※アクリルスタンドキーホルダー付き限定セットをご予約いただいた方には、ご予約1点につき「2026年夏 ゆいゆいジャンボ小倉くじ」の小倉くじ番号を1点ご案内いたします。
※アクリルスタンドキーホルダーは各形態で絵柄・衣装が異なります。絵柄の発表までいましばらくお待ちください。
詳細はコロムビアミュージックショップ各対象ページにてご確認ください。
◆2026年夏 ゆいゆいジャンボ小倉くじ開催決定！
小倉 唯 Newシングル「Q.E.D.」の発売を記念して、2026年夏 ゆいゆいジャンボ小倉くじの開催が決定！
当選番号はネット配信生放送にて大発表します!奮ってのご応募をお待ちしております！
【対象店舗】
コロムビアミュージックショップ対象ページ
★対象ページはこちら>>>
https://shop.columbia.jp/shop/e/eogurakuji26summer/
【予約受付期間】
予約受付期間：5/1（金）18:00～6/21（日）23:59
ニックネーム登録期間：6/22(月)～6/28(日)23:59
小倉くじ番号のご案内：7/10(金)18:00頃
【当選景品】
特賞 唯ちゃんの生電話 ３名 Q盤セット・E盤セット・D盤セットより各1名様
1等賞 直筆ニックネーム＆サイン入り告知ポスター15名様
2等賞Q 直筆ニックネーム＆サイン入り 「Q.E.D.」初回限定盤Q CDジャケット
2等賞E 直筆ニックネーム＆サイン入り 「Q.E.D.」通常盤E CDジャケット
2等賞D 直筆ニックネーム＆サイン入り 「Q.E.D.」通常盤D CDジャケット
参加方法や注意事項などの詳細は対象ページをご確認ください。
◆小倉 唯 Newシングル「Q.E.D.」発売記念 お渡し会イベント
小倉 唯 Newシングル「Q.E.D.」の発売を記念して、お渡し会イベントの開催が決定しました!
各会場の応募対象法人など詳細をご確認頂き、奮ってご応募ください!
【開催日時】
6月20日（土）AKIHABARAゲーマーズ本店 １部13:00～ 2部15:00～ 3部17:00～
6月27日（土）アニメイト名古屋 第3太閤ビル 1部14:00～ 2部15:30～ 3部17:00～
6月28日（日）アニメイト大阪日本橋 1部12:30～ 2部14:30～ 3部16:30～
7月5日（日）池袋Packs ４F 1部13:00～ 2部15:00～ 3部17:00～
応募方法などの詳細は、HPをご確認ください。
◆ライブ情報
「Yui's＊Company. LIVE TOUR 2026 SUMMER ～泡沫のマーメイド(ハート)～」
◇SCHEDULE
7月26日（日）【京都】 京都劇場
8月9日（日）【群馬】メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎（伊勢崎市文化会館）大ホール
8月14日（金）【東京】LINE CUBE SHIBUYA （渋谷公会堂）
8月22日（土）【愛知】名古屋文理大学文化フォーラム（稲沢市民会館）大ホール
8月30日（日）【東京】ルネこだいら（小平市民文化会館）大ホール
9月6日（日）【神奈川】よこすか芸術劇場 大劇場
＜小倉 唯オフィシャルファンクラブ「Yui's＊company.」会員3次先行受付中！＞
■受付期間：2026年4月25日（土）12:00～5月10日（日）23:59
■当落発表：2026年5月15日（金）15:00～
■入金期間：2026年5月15日（金）15:00～5月18日（月）23:00
その他、「Yui's＊Company. LIVE TOUR 2026 SUMMER ～泡沫のマーメイド(ハート)～」に関する詳細は特設サイト
（ https://ogurayui-official.com/feature/fclivetour2026 ）をご確認ください。
◆TVアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』
■放送情報
2026年7月からテレ東、BS11、AT-Xほかにて放送開始！
■スタッフ
原作：はぐれメタボ（HJノベルス／ホビージャパン)
キャラクター原案：昌未
漫画：おおのいも（HJコミックス／コミックファイア連載）
監督：葛谷直行
シリーズ構成：広田光毅
キャラクターデザイン：姉崎早也花
音楽：宝野聡史、中野香梨
アニメーション制作：スタジオコメット
■キャスト
エリザベート・レイストン／エリー・レイス：大西沙織
ミレイ・カタリア：長谷川育美
ルノア・カールトン：小倉 唯
ミーシャ・テイル：上原あゆみ
■音楽
オープニングテーマ：小倉 唯「Q.E.D.」
エンディングテーマ：大西 亜玖璃「グッバイ・ララバイ」
■HP：https://buchigire-anime.com
■X（旧Twitter）：@buchigire_anime
(C)はぐれメタボ・ホビージャパン／『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました』製作委員会
◆小倉 唯（おぐら ゆい）PROFILE
8月15日生まれ。群馬県出身。
代表作：
『ウマ娘 プリティーダービー』：マンハッタンカフェ役
『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat.初音ミク』：花里みのり役
『ポケットモンスター』：マリィ役
『HUGっと!プリキュア』：キュアエトワール役
『ワッチャプリマジ！』：はにたん役
など
◆小倉 唯 総合サイト https://ogurayui-official.com/
◆Official Music Information Site https://columbia.jp/ogurayui/
◆個人X @yui_ogura_815
◆Official X @OY_A_Official
◆Official Instagram https://www.instagram.com/yui_ogura_official/
◆Official TikTok https://www.tiktok.com/@yui_ogura_offcial
◆Official Weibo https://weibo.com/u/7490283233
◆YouTube OFFICIAL CHANNEL https://www.youtube.com/@ogurayui-official