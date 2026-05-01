SkyDriveとNEXCO西日本が空飛ぶクルマ事業に関する連携協定を締結

西日本高速道路株式会社

株式会社SkyDrive（愛知県豊田市、代表取締役CEO：福澤知浩、以下「SkyDrive」）と西日本高速道路株式会社（大阪市北区、代表取締役社長：芝村善治、以下「NEXCO西日本」）は、この度、空飛ぶクルマ（※1）のサービスエリアおよびパーキングエリア（以下「SA・PA」）における事業可能性の検討を行うことを目的に「SA・PAでの空飛ぶクルマを活用した事業に係る連携協定」を締結したことをお知らせいたします。

1．背景

左から SkyDrive 代表取締役CEO 福澤知浩様 NEXCO西日本 代表取締役社長 芝村善治

SkyDriveは「100年に一度のモビリティ革命を牽引する」をミッションに掲げ、空が日常的な移動手段として活用される未来の実現に向け、空飛ぶクルマを開発しています。2025年の大阪・関西万博および大阪都市部にて約1ヶ月半にわたり、また2026年2月には東京都にてデモフライトを成功させ、次の大きなマイルストーンとして、2028年の商用化を見据えた活動を行っています。

NEXCO西日本は、中期経営計画「MOVE!2030」において「新たな価値を創造し、地域とともに発展する」というビジョンのもと、地域や社会の課題解決に貢献すべく、新たな事業領域へ積極的に挑戦することとしています。

SkyDriveは、空飛ぶクルマの社会実装に向けた検討を進める過程において、検討地域近隣に位置するSA・PAの活用に着目しました。10～30km毎を目安に設置されている既存のSA・PAに離着陸場（バーティポート）の機能を併設することで、次世代モビリティによる新たな体験価値を創造するとともに、高速道路沿線の地域発展に資することができると考えています。

NEXCO西日本においても、中期経営計画の方針に加え、法人会員として属する公益社団法人関西経済連合会で推進されている大阪・関西万博の「万博レガシー」の社会実装の考え方とも合致すると判断し、今回の連携に向けた協議を開始しました。

2．本連携の目的・検討内容

本連携により、NEXCO西日本が管轄するSA・PAを拠点とした空飛ぶクルマの導入可能性を検討します。

（1）新たな価値創出及び地域貢献

SA・PAを、遊覧飛行をはじめとした新たな価値を体験できる目的地へと転換し、将来的には地域への結節点として地域発展に貢献することが期待できます。

（2）防災分野における機能強化

災害時における被災状況の把握や復旧対策の検討など、防災・減災の観点からも一定の役割を果たすことが期待できます。

3．今後の展開

SkyDriveとNEXCO西日本は、次世代モビリティとして期待されている空飛ぶクルマの社会実装及びSA・PAにおける新たな価値創出や地域活性化、更には災害対応力の強化などの実現に向け、活用方法や候補エリアなどを共に検討してまいります。

サービスエリアを離着陸するSKYDRIVE（SkyDrive式SD-05型）のイメージ

※1 空飛ぶクルマとは：電動化、自動化といった航空技術や垂直離着陸などの運航形態によって実現される、利用しやすく持続可能な次世代の空の移動手段です。諸外国では、Advanced Air Mobility（AAM）や Urban Air Mobility（UAM）と呼ばれています。

引用元：国土交通省（令和8年3月付）https://www.mlit.go.jp/koku/content/001994084.pdf

【関連するプレスリリースなど】

・SkyDriveの大阪・関西万博でのデモフライトに関するプレスリリース

https://skydrive.co.jp/archives/65240

・SkyDriveの大阪港バーティポートでのデモフライトに関するプレスリリース

https://skydrive.co.jp/archives/66607

・SkyDriveの東京デモフライトに関するプレスリリース

https://skydrive.co.jp/archives/68940

https://skydrive.co.jp/archives/69096

・NEXCO西日本の中期経営計画「MOVE!2030」

https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/hq/r8/0424/

・公益社団法人関西経済連合会の「関西における空飛ぶクルマの将来ビジョン」に関するプレスリリース

https://www.kankeiren.or.jp/material/260325release.pdf