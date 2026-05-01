約400年前に誕生した、処世訓の最高傑作とも呼ばれる『菜根譚』の教えから、人間関係のヒントをご紹介！――新刊書籍『もう二度と人間関係に悩まなくなる『菜根譚』』（著者：山口謠司）5月14日（木）発売！
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株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『もう二度と人間関係に悩まなくなる『菜根譚』』（著者：山口 謠司）を5月14日（木）に発売いたします。
■『もう二度と人間関係に悩まなくなる『菜根譚』』
・アマゾン：https://amzn.to/3RcJTlS
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100410200
■内容紹介
◇多くの日本人が愛した「世界最高の処世訓」
◇穏やかに、ありのままで生きるための智慧
儒教・仏教・道教を融合させた、処世訓の最高傑作『菜根譚』。
およそ400年前に中国で生まれたこの書には、現代の私たちにも通ずる、
人間関係に振り回されないためのヒントが詰まっています。
●「さびしい」だけで、人とつながらない
●比べる相手は「昨日の自分」だけでいい
●余裕がないときほど、言動に注意せよ
●すぐに悪口を言うな、軽々しく人を褒めるな
●「嫉妬心」という悪魔を降伏させよ
●一歩譲れる人が、結局はうまくいく
比べない勇気、一歩譲る知恵、本当の謙虚さ、動じない心……。
あなたが、もう人間関係で悩まないように。
「不変の処世術」を丁寧にわかりやすく紹介します。
■商品情報
書名：もう二度と人間関係に悩まなくなる『菜根譚』
著者：山口 謠司
定価：1,760円
ISBNコード：978-4-8379-4102-6
発売日：2026年5月12日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/3RcJTlS
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100410200
■著者紹介
著者：山口謠司（やまぐち・ようじ）
1963年、長崎県に生まれる。平成国際大学情報デザイン学部教授。宝塚医療大学観光学部客員教授。大東文化大学文学部名誉教授。中国山東大学客員教授。博士(中国学)。専門は、書誌学、音韻学、文献学。
フランス国立社会科学高等研究院大学院に学び、ケンブリッジ大学東洋学部共同研究員などを経る。画家、書家としても活動。『日本語を作った男 上田万年とその時代』(集英社インターナショナル)で第29回和辻哲郎文化賞受賞。
著書に『語彙力がないまま社会人になってしまった人へ』『もう恥をかきたくない人のための正しい日本語』『世界一役に立つ 図解 論語の本』（以上、三笠書房《知的生きかた文庫》）、『江戸艶語』（集英社インターナショナル）、『日本人はいかに「知と利」を大陸から得てきたのか』（さくら舎）など多数。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
エックス デジタル：https://x.com/mikasabooksjp
エックス 翻訳：https://x.com/mikasa_honyaku
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新刊書籍『もう二度と人間関係に悩まなくなる『菜根譚』』（著者：山口 謠司）を5月14日（木）に発売いたします。
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◇多くの日本人が愛した「世界最高の処世訓」
◇穏やかに、ありのままで生きるための智慧
儒教・仏教・道教を融合させた、処世訓の最高傑作『菜根譚』。
およそ400年前に中国で生まれたこの書には、現代の私たちにも通ずる、
人間関係に振り回されないためのヒントが詰まっています。
●「さびしい」だけで、人とつながらない
●比べる相手は「昨日の自分」だけでいい
●余裕がないときほど、言動に注意せよ
●すぐに悪口を言うな、軽々しく人を褒めるな
●「嫉妬心」という悪魔を降伏させよ
●一歩譲れる人が、結局はうまくいく
比べない勇気、一歩譲る知恵、本当の謙虚さ、動じない心……。
あなたが、もう人間関係で悩まないように。
「不変の処世術」を丁寧にわかりやすく紹介します。
■商品情報
書名：もう二度と人間関係に悩まなくなる『菜根譚』
著者：山口 謠司
定価：1,760円
ISBNコード：978-4-8379-4102-6
発売日：2026年5月12日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/3RcJTlS
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100410200
■著者紹介
著者：山口謠司（やまぐち・ようじ）
1963年、長崎県に生まれる。平成国際大学情報デザイン学部教授。宝塚医療大学観光学部客員教授。大東文化大学文学部名誉教授。中国山東大学客員教授。博士(中国学)。専門は、書誌学、音韻学、文献学。
フランス国立社会科学高等研究院大学院に学び、ケンブリッジ大学東洋学部共同研究員などを経る。画家、書家としても活動。『日本語を作った男 上田万年とその時代』(集英社インターナショナル)で第29回和辻哲郎文化賞受賞。
著書に『語彙力がないまま社会人になってしまった人へ』『もう恥をかきたくない人のための正しい日本語』『世界一役に立つ 図解 論語の本』（以上、三笠書房《知的生きかた文庫》）、『江戸艶語』（集英社インターナショナル）、『日本人はいかに「知と利」を大陸から得てきたのか』（さくら舎）など多数。
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