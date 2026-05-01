石丸伸二に新展開！途中離脱のいずみがリモートで復帰し「しんじが本当に可愛くて仕方がない」石丸伸二、元恋人とのまさかの喧嘩エピソードにスタジオ騒然！番組への“苦言”も｜『恋愛病院』#5

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月30日（木）夜10時より、“本気の恋を忘れた大人たち”が本音で向き合う新作オリジナル恋愛番組『恋愛病院』（全6回）の#5を「ABEMA SPECIALチャンネル」にて放送いたしました。

『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり恋を忘れた大人たちが、2泊3日の共同生活を通して恋と向き合う恋愛番組です。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が集結し、不器用な大人たちの恋愛ドキュメントが繰り広げられます。

参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）をはじめ、『ごくせん』『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）ら男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、経営者で元自動車整備士のはるか（池田陽花/30歳）ら女性メンバー5名。スタジオ見届け人はアレン様、ひろゆき、真木よう子、玉城ティナが務めます。

【動画】石丸伸二「人の感情を甘くみすぎてる！」予想外の展開にスタジオ驚愕！？(https://x.com/i/web/status/2050099848922243270)

【動画】石丸伸二、スポンジで恋人と喧嘩に発展…！？(https://x.com/i/web/status/2050100721278652858)

■石丸伸二に新展開！途中離脱のいずみがリモートで復帰し「しんじが本当に可愛くて仕方がない」

恋人とのまさかの喧嘩エピソードも！石丸伸二「なんでこれ選んだの？」

#5では、元政治家・しんじ（石丸伸二）とミス東大・あさ、フリーアナウンサー・まさかつによる三角関係に新たな動きが。

仕事で一時離脱していた西東京市市議会議員・いずみがリモートで登場し、2ショットトークの相手にしんじを指名。全員が見守る中、「決めた！しんじさん」とストレートに指名したいずみに、ひろゆきも思わず「人生で一番モテてますよ」とびっくり。スタジオは「しんじがついに女性を選ぶ立場に！？」「モテてる！」「最後のあさちゃんの表情が…」と大きな盛り上がりを見せました。

その後の2ショットでは、お互いの共通点である政治の話を交えながら会話を重ね、距離を縮めていく2人。そんな中で、いずみが何気なく今の気になる相手を聞いた場面では、しんじが抱えていた意外な感情が爆発。「あさちゃんの話を一番たくさん聞いて、解像度はもっとも高い。“気になる”という表現で言えばあります」と答えつつ、「結構、言葉の定義にうるさいんですよ」と独自のスタンスを語り始め、話題は思わぬ方向へ。

「これは番組に対する苦言なんですけど…」「（2泊3日で恋をするのは）まぁ無茶っすよ。人の感情を甘く見すぎてる」と番組に対する持論を展開し、スタジオは騒然。ひろゆきも「誰に対して怒ってるの！？そんな話じゃなかったよね」とツッコミ。アレン様も「なんのスイッチが入っちゃったの？」と驚きを見せ、笑いを誘いました。

さらに話題は、元恋人との喧嘩へ。しんじは、食器用のスポンジを買い換える際、相手が選んだ“魚の形のスポンジ”に対し、「なんでこれ選んだの？」「これ泡立ちにくいし、持ちにくいよね」と問い詰めてしまったというエピソードを披露。「あるべきスポンジの形を伝えなかった自分が悪かった」と振り返るも、その独特すぎる価値観にいずみも困惑。スタジオの玉城からも「え、私それ使ってますよ？」「あるべきスポンジの形って何！？」とツッコミが飛び出しました。

一方で、いずみはそんな“しんじ節”を受け止めながら「いち人間、いち男性として知りたいと思っていた」「本当に可愛くて仕方がない」と想いを語り、これにはしんじも「嬉しいです。光栄です」と笑顔を見せるなど予想外の方向へ。あさを含めた関係は“四角関係”としてさらに複雑に動き出していきました。

■実業家・りゅうせいの“攻め”に元トップグラドル・なつこが本音をポロリ「好き！」

また、実業家・りゅうせいとなつこの関係にも大きな変化が。「攻めます！」と宣言したりゅうせいは、2ショットに迷わずなつこを指名。これまで感情をあまり表に出してこなかったなつこに対し、積極的に向き合います。

2ショットでは、お互いの価値観や弱さを打ち明け合う中で距離を縮めていく2人。りゅうせいのストレートなアプローチに、なつこも心を開いていきます。

そしてその後、リビングでの団欒中に、なつこが思わず「あぁ、好き」と本音をポロリ。自分でも予想だにしなかった展開に赤面するなつこに対し、りゅうせいも大きく動揺。なつこの感情が溢れ出した瞬間に、スタジオは「メロつく～」「キュンですよ！」「かわいい！」と大興奮。真木も「あれはすごかった！自分のテクニックに入れよ！」と話し、笑いを誘いました。

■最終回直前、恋が加速 “秘密の絶対条件”に一同騒然

そして、リハビリ生活最後の夜には、参加者全員でゲームに挑戦する場面も。男女でペアを組み、優勝ペアには、“恋が少し有利になるかもしれないアイテム”として、初日に記入した「本気の恋に求める秘密の絶対条件」を異性全員分確認できる権利が与えられます。

しかし、それを見た優勝ペアからは「きつい…！」「全員病気っすね（笑）」とまさかのコメントが。スタジオでも「幸せになる人いないんじゃない？」「これ成立する！？」と波乱を予感する声が広がりました。

そしてついに次回は最終回――。“恋を忘れた大人たち”は、最後にどんな選択をするのか。それぞれの想いが明らかになり、関係が大きく動き出した『恋愛病院』#5は現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

（#5URL：https://abema.go.link/iejZp）

■新番組『恋愛病院』放送概要

放送日時： 2026年4月2日（木）から毎週木曜日夜10時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

出演：アレン様、ひろゆき、真木よう子、玉城ティナ

#5URL：https://abema.go.link/iejZp

事前インタビュー：https://abema.go.link/fDo6J

告知映像：https://www.youtube.com/watch?v=PgQTZ3IQPDE

▼『恋愛病院』参加者10名（※50音順）

＜男性参加者＞

しんじ（石丸伸二/43歳）

ひでお（石黒英雄/37歳）

まさかつ（雫石将克/32歳）

ゆうと（小泉勇人/30歳）

りゅうせい（桑田龍征/40歳）

＜女性参加者＞

あさ（神谷明采/25歳）

いずみ（千間泉実/33歳）

エリナ（平川愛里菜/33歳）

なつこ（辰巳奈都子/38歳）

はるか（池田陽花/30歳）

※OA時の年齢となります。

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/