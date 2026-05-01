【昭和西川】全室オーシャンビューの下田・黒船ホテルに『ムアツ』『ホテルモードピロー』が採用～下田湾を望む客室で、目覚めまで心地よい滞在を～

昭和西川株式会社

昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川元一朗）の『ムアツ』および『ホテルモードピロー』が静岡県下田市の「黒船ホテル」客室に採用されたことをお知らせいます。全室から下田湾を望む同ホテルの客室にて、眺望や温泉に加え、睡眠環境の面からも滞在の心地よさを高めてまいります。

波の音に包まれる、下田湾を一望するロケーション

伊豆下田温泉「黒船ホテル」は下田湾を目の前に望む全室オーシャンビューのホテルです。リノベーションされた西館客室の他、離れ家を含む23室の露天風呂付き客室や、ペット同伴可能な客室もあり多様な滞在ニーズに応える展開をしています。天皇陛下の御用邸もある爪木崎や湾内の島々、行き交う船舶を眺めながら日常を忘れるひとときをお過ごし頂けます。下田市最大のイベント「黒船祭」の海上花火はホテルの目の前で打ち上がるため、お部屋から鑑賞できるのも魅力のひとつです。さらに2023年にリニューアルされた黒船スイートは海外リゾートヴィラを彷彿するデザインで、室内にはサウナ、檜内風呂、露天風呂、ウッドデッキがあり、特等席で花火をご鑑賞いただけます。

非日常のくつろぎを、睡眠環境からも

東館露天風呂付き客室、および和風メゾネットタイプの離れ家「毘沙子」とペット同伴可能な露天風呂付き離れ家（平屋タイプ）には『ムアツ』布団をご用意。身体を点で支える独自の構造で、旅先でも自然な寝姿勢で快適にお休みいただけます。

またセンタータワー館の客室では『ホテルモードピロー』が採用されています。ボリューム感のあるやわらかな寝心地とピーチスキン加工によるしっとり滑らかな肌触りで、旅先でもリラックスして、お過ごしいただけるしつらえです。

北欧生まれのポリジン加工で、清潔・安全な睡眠環境を

『ムアツ』『ホテルモードピロー』いずれにもスウェーデン初の抗菌テクノロジー「ポリジン加工」を施しています。銀イオン(Ag＋）がバクテリアの繁殖を抑え、ニオイの発生を防止。洗濯を重ねても効果が落ちにくく、宿泊施設に適した清潔な使用環境を保ちます。

商品紹介

●MuAtsu（ムアツ）

“点で支える”構造で体圧を分散し、理想の寝姿勢とスムーズな寝返りをサポートします。

●ホテルモードピロー

包み込まれるようなやわらかタッチの枕で、やさしく包み込まれるような寝心地。

【導入施設概要】

伊豆下田温泉 黒船ホテル

所在地：〒415-0013静岡県下田市柿崎3-8

URL：https://www.kurofune-hotel.com/

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 元一朗

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/