ホラー作家・背筋が綴る「恐怖」がさらなる拡散へ――『近畿地方のある場所について』100万部突破＆『穢れた聖地巡礼について』映画化企画進行中！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA(所在地：東京都千代田区／代表取締役社長：夏野剛）は、ホラー作家・背筋のデビュー作『近畿地方のある場所について』がシリーズ累計100万部（電子書籍・翻訳版含む）を突破したことをお知らせいたします。あわせて、第2作『穢れた聖地巡礼について』の映画化企画も鋭意進行中です。

■『近畿地方のある場所について』シリーズ累計100万部を突破！

◆『近畿地方のある場所について』とは

小説投稿サイト「カクヨム」に投稿されてより大きな話題を呼び、2023年8月30日に書籍化。発売後即重版を達成したほか、 「このホラーがすごい！2024年版」国内編第1位を受賞した。

コミカライズ（漫画：碓井ツカサ、原作：背筋）や文庫版の発売のほか、2025年8月からの実写映画の公開も経て、2026年4月現在でシリーズ累計100万部を突破（電子書籍・翻訳版含む）。

◆【あらすじ】

行方不明になった友人・小沢。

オカルト雑誌の編集者であった彼は、失踪する前に「●●●●●」という地域にまつわる怪談を取材していた。

過去の雑誌記事からの引用、読者からのおかしな体験談、インターネット掲示板の書き込み――

彼の足取りを追うため、彼が収集していた資料を読み解いていくと、別々の怪談として扱われていたそれらにはある繋がりが浮かび上がってくるのであった。

■『穢れた聖地巡礼について』映画化企画進行中！

◆『穢れた聖地巡礼について』とは

『近畿地方のある場所について』著者・背筋の2作目の小説。

2024年9月3日の発売後即重版を達成するなど大きな話題を呼び、2025年8月22日にはコミカライズ版の第1巻が発売。

2026年3月5日発売の月刊コミックフラッパー4月号にて映画化企画進行中が発表された。

◆【あらすじ】

フリー編集者の小林が出版社に持ち込んだのは、心霊スポット突撃系YouTuberチャンイケこと、池田の『オカルトヤンキーch』のファンブック企画だった。

しかし、書籍化企画を通すには『オカルトヤンキーch』のチャンネル登録者数は心許ない。企画内容で勝負するべく、過去に動画で取り上げた心霊スポットの追加取材を行うことに。

池田と小林はネットなどで集めた情報をもとに、読者が喜びそうな考察をでっちあげていく――。

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（『オカルトヤンキーch』ファンブックより一部抜粋）

『変態小屋の真相判明！』

もともと変態が盗撮した写真のコレクションを保管するための場所ではないかという噂で有名だった当スポットだが、我々の追加取材によりここが実は全く別の目的で使われていたことが判明。

さらに動画内に映っていた一枚の写真が、とある女性の自殺直前に撮られたものであることを突き止めた。この写真に写った女性について、次項で詳しく考察していく――。

■書誌情報

■小説『近畿地方のある場所について』

著者：背筋

●単行本：2023年08月30日発売 定価：1,430円 （本体1,300円＋税）

書誌ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322304000496/

●文庫：2025年07月25日発売 定価：880円 （本体800円＋税）

書誌ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000209/

■コミカライズ『近畿地方のある場所について』

著者：碓井ツカサ 原作：背筋

●第1巻：2024年07月26日発売 定価：781円 （本体710円＋税）

1巻書誌ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322403001167/

●第2巻：2025年07月26日発売 定価： 836円 （本体760円＋税）

2巻書誌ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322502001444/

●第3巻：2026年03月27日発売 定価： 858円 （本体780円＋税）

3巻書誌ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322512001385/

試し読みはこちらから：https://comic-walker.com/detail/KC_000790_S/episodes/KC_0007900000100012_E?episodeType=comics

■小説『穢れた聖地巡礼について』

著者：背筋

2024年09月03日発売 定価：1,430円 （本体1,300円＋税）

書誌ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322404000598/

■コミカライズ『穢れた聖地巡礼について』

著者：桃井ゆづき 原作：背筋

●第1巻：2025年08月22日発売 定価：792円 （本体720円＋税）

1巻書誌ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000431/

●第2巻：2026年03月23日発売 定価： 836円 （本体760円＋税）

2巻書誌ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000040/

試し読みはこちらから：https://comic-walker.com/detail/KC_006565_S/episodes/KC_0065650000200012_E?episodeType=comics