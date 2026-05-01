チーム創設3年目「BEAST X」Mリーグ参入後初！Mリーグ2025-26シーズン　セミファイナルシリーズを2位で通過し念願のファイナルシリーズ初進出決定！！！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

全国無料放送BS10が運営するBEAST X（ビーストテン）は、2026年4月30日（木）に全日程を終了したプロ麻雀リーグ「Mリーグ2025-26」において、セミファイナルシリーズを2位で通過し、チーム創設3年目にして初となるファイナルシリーズへの進出を確定させたことをお知らせいたします。

▼激闘を制しファイナルへ！白熱のセミファイナルシリーズ振り返り

レギュラーシーズンを3位で通過したBEAST Xは、2026年4月6日（月）に開幕したセミファイナルシリーズ初戦、鈴木大介選手が鮮烈なトップを飾り、幸先よく首位に浮上。鈴木選手はその後も計３回のトップをもぎ取り、大黒柱としてチームに大きな勢いをもたらしました。レギュラーシーズンで個人スコア614ptを叩き出しMVPに輝いた下石戟選手は、セミファイナルでも大三元による役満を成就させるなど、怪物級の活躍でチームを牽引。中田花奈選手も、覚醒した「繊細かつ大胆な攻め」でポイントゲッターとしての役割を完遂しました。さらに、キャプテンの東城りお選手は盤石の安定感でチームを支えるだけでなく、自身が出場しない対局でも控室のムードメーカーとして献身的に尽力。一時的に順位を落とす苦しい局面もありましたが、選手同士が互いを補い合う抜群のチームワークを発揮した結果、チーム創設3年目となるMリーグ2025-26シーズンにおいて+376.7ポイントを獲得し、ファイナルシリーズ初進出を成し遂げました。

5月4日（月）から始まるファイナルシリーズも、本年度のチームスローガンである「狩れ、頂天。」のもと、狼援してくださるファンの皆様と共に最後まで優勝を目指して全16試合を全力で戦い抜いてまいります。

▼BEAST X 選手コメント

【東城りお選手】

セガサミーフェニックス時代もプレーオフに出させていただきましたが昔は試合数が少なかったので実はそこまで出場経験がなく、BEAST Xに入ってからファイナルに行けたことが初めてですので、まずは進出できたことをすごく嬉しく思います。セミファイナルはチームメイトに頼りっぱなしで、どちらかというと連れてきてもらったという意識が強いので、ファイナルではしっかりキャプテンとして結果を残してチームメイトに恩返しを行い、チームメイトやMリーグに帰ってきて『おかえり』と言ってくれたファンの皆さんに対しても1年目で結果を出して一番の恩返しにができるように頑張りたいです。

【鈴木大介選手】

レギュラーシーズンが不調だったので、セミファイナルで少しポイントを返せたことに率直にホッとしています。ただ、ファイナルになるとまた違った味が出てくると思います。土俵が上がれば上がるほど活躍したいですし、そういった舞台で勝つために麻雀プロになったという気持ちがありますので、ファイナルでも自分らしい個性ある麻雀を発揮して勝ちたいです。いよいよファイナル、自分も初めてなので楽しみですし、普段狼援していただいているファンの皆さんも楽しみにしてくださっていると思います。16試合の短期決戦なので、好調な選手も不調な選手も出てくると思いますが、負けている時は耐え、勝っている時は満足せずにチームでポイントを持ってきたいと思いますので、チーム全体を狼援していただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。

【下石戟選手】

セミファイナルでは5試合に出場しましたが、少しマイナスという結果でチームへの貢献度が低かったので、その分これからはしっかり取り返したいという気持ちが強いです。ファイナルは、4人中2人が爆発できれば優勝できるんじゃないかと考えているので、そのうちの1人になれるようにできることをやっていきたいです。BEAST Xというチームは、他チームと比較しても4人の全選手が一番均等に試合に出てきたチームだと思います。4人全員が試合に出て優勝し、心から『4人で優勝できた』と言えるような戦いをしたいです。

【中田花奈選手】

セミファイナルは激動の1ヶ月で、とはいえBEAST Xは安定した成績を維持することができましたが、Mリーグ全体でみるとセミファイナルが始まったときに私達と同じぐらいのポイントを持っていたところからボーダーラインに差しかかっているチームを目の当たりにし、1試合1試合が重く、怖いと感じていました。私自身も箱下ラスを引いてしまいドキドキした試合もありましたが、そのあとにチームメイトがトップを取りフォローしていただいた際にチームワークの良さをとても実感しました。ファイナルはこれまで以上に短期決戦で成績も順位もあっという間に変動していくので、より大事に打たなければなりません。なので、とにかく頑張りたいです。過去2年間、ファイナルはおろかセミファイナルにも進めていなかったので、やっとここに立てたことを本当に嬉しく思います。応援してくださる皆様、スポンサー様、関係者の皆様、本当にお待たせいたしました。こんなありがたい機会はないので、絶対に優勝したいです。ファイナルも引き続き応援よろしくお願いいたします。

▼Mリーグ2025-26ファイナルシリーズレギュレーション

5月4日（月）から行われるファイナルシリーズでは、セミファイナルシリーズを勝ち抜いた上位4チームが進出し、全16試合を行います。その結果によって最終順位が確定し、順位に応じて下記の賞金を手に入れます。

■Mリーグ2025-26シリーズ ファイナル賞金

1位：7,000万円

2位：2,000万円

3位：1,000万円

4位：500万円

▼5月13日（水）5月20日（水）ファイナルシリーズ狼援緊急生放送決定！MリーグNo.1への道 BEAST ROAD

BEAST Xの個性溢れるチームメンバー4人がMリーグに挑戦していく姿を追いかけるレギュラー番組。ファイナル進出を受け、緊急生放送が決定！5月13日（水）よる6：00はこれまでのファイナルの試合の振り返りと優勝を勝ち取るべく残り４戦への鼓舞を、5月20日（水）よる6：00は2025-26シーズン総決算としてシーズン１年間を振り返ります。サポーターから募集したBEAST名場面のランキングも発表！ 優勝に向け駆け上がっていく選手たちの軌跡を見逃すな！水曜日もMリーグを満喫しよう！

【放送時間】

毎週水曜よる6:30 ～ 7:00

※5月13日（水）20日（水）はよる6：00から生放送を予定

【出演者】

児嶋 一哉（アンジャッシュ）BEAST Xメンバー

【放送形態】

BS10（BS200ch）

※公式アプリ「つながるジャパネット」（無料）、コネクテッドTVサービス（無料）での同時配信あり

※TVerでの見逃し配信あり

▼今シーズンの狼援に感謝を込めて今年もホテル三日月にて開催決定！！限定トーク企画や宿泊者限定麻雀大会も！2026年6月26日（金）BEAST X FAN MEETING

2025-26シーズンを通して狼援していただいたファンの皆様へ感謝の思いを込めて、2026年6月26日（金）に千葉・木更津市にある「ホテル三日月」にてファンミーティングを開催いたします。イベント限定のマル秘トーク企画や宿泊者限定の選手との麻雀大会も実施！続報をお楽しみに！詳細は特設サイトをチェック！！

■公式アプリ「つながるジャパネット」

ファンミーティング特設サイトはこちら！ :https://www.bs10.jp/beastx/mikazuki/チーム公式ホームページはこちら！ :https://www.bs10.jp/beastx/チーム公式Xはこちら！ :https://x.com/BEAST_X_TEN

本番組をBS放送中に同時配信で視聴することができるほか、放送中にリアルタイムでほかの視聴者の方とコメント投稿を楽しんだり、番組企画への応募をしたりすることができます。

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