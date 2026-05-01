「はまテラスマーケット」開催

株式会社横浜スカイビル

株式会社横浜スカイビル（横浜市西区高島二丁目/代表取締役社長執行役員 水村慎也）が運営・管理するスカイビルが、2026年5月9日（土）・10日（日）の2日間に亘り開催する体験型マーケットイベント「はまテラスマーケット」について、詳細が決定しましたのでお知らせいたします。

「はまテラスマーケット」は、 “都市の中で気軽に立ち寄れる体験型マーケット”をコンセプトに、地元・神奈川の魅力を発信するマーケットと、多様な体験コンテンツを融合させたイベントです。

会場では、神奈川県内の魅力的な「食」や「モノ」が集結するマーケットに加え、人工芝エリアを中心に、子どもから大人まで楽しめる多彩な体験型コンテンツを展開。日常の延長線上で新たな発見や出会いを楽しめる、開かれた場を創出します。また、体験コンテンツは県内外から幅広くセレクトし、来場者にとって“思わず参加したくなる”プログラムを多数用意。買い物だけでなく、滞在・交流・体験を通じて、横浜駅東口の新たな魅力を体感できる2日間です。

＝「はまテラスマーケット」概要＝

「はまテラスマーケット」キービジュアル

■期間

・2026年5月9日（土）・5月10日（日） 10：00～17：00 ※荒天中止

■場所

・スカイビル2階 はまテラス（ペデストリアンデッキ）

■内容

・マーケット

神奈川県内の人気商品やこだわりの逸品を取り扱うショップが出店。生鮮から加工品など、バラエティ豊かなラインナップを展開します。

・体験コンテンツ

ワークショップやアクティビティなど、子どもから大人まで楽しめる体験型コンテンツを実施。週末のお出かけ先として、家族や友人と楽しめる内容を予定しています。

・芝生ラウンジエリア

会場内には人工芝スペースを設置し、購入した商品をその場で楽しんだり、ゆったりと過ごせる空間を提供します。

※イベント内容は予告なく変更となる場合があります。

※マーケット・体験コンテンツは商品・数量が無くなり次第営業を終了する場合があります。

■コンテンツ詳細

【 マーケット 】

神奈川県内を中心に活動するこだわりの事業者が出店。生鮮品から加工食品まで幅広い商品を販売します。

＜出店＞

・濱の八百屋（生鮮野菜）

神奈川県内各地の約30軒の農家と契約し、「朝採れ直送」の新鮮な野菜を扱う八百屋。2012年の開業以来、生産者と消費者をつなぐ「地産地消」をテーマに活動している。店舗運営やイベント出店を通じて、地域の旬の魅力を発信している。

・イベントオリジナル「地産品セレクトショップ」（加工品）

神奈川県内各地から話題の商品や隠れた逸品を集め、特別にセレクト販売。

＜協力店舗＞

・神奈川県アンテナショップ かながわ屋

・道の駅 湘南ちがさき

・2416MARKET

【 アクティビティ 】

子どもから大人まで楽しめる体験型コンテンツを、人工芝エリアを中心に展開します。

・モバイル遊具「Mopps」（株式会社コトブキ）

ブロックを自由に組み立てられるモバイル遊具「Mopps（モップス）」を設置します。

1人でも、子ども同士で協力しながらでも遊ぶことができ、橋や秘密基地などを自由に作ることが可能です。

7種20パーツで鋼製された大きなブロックを自由に動かし、組み合わせて、自分だけのオリジナルの遊びを発明しよう。思いきり体を動かしながら、遊びの中で創造力を広げていくことができる新しい体験型遊具です。

【設置期間】5月9日（土）・5月10日（日） 10:00～17:00

【利用料】無料

・ひのきの香りに包まれる、癒やしの『木の玉プール』が登場（丸紅木材株式会社 / IKONIH）

楽しみながら木に触れ、豊かな感性を育む「木育（もくいく）」の象徴、IKONIH（アイコニー）プールが本イベントにやってきます。数千個ものひのきの球に飛び込めば、全身で木の温もりを感じることができます。プラスチックにはない自然素材ならではの重みや音、香りは、子どもたちの知的好奇心を刺激します。

環境に配慮された認証材を使用したサステナブルな遊び場で、思い出に残るひとときをお過ごしください。

【設置期間】5月9日（土）・5月10日（日） 10:00～17:00

【利用料】無料

・国産ヒノキで作る「じぶんスツール」ワークショップ（丸紅木材株式会社 / IKONIH）

国産ヒノキでつくる「スツール」のワークショップを開催します。刃物を使わず、接着剤とゴムハンマーで制作するため、子どもから大人まで年齢を問わずご参加いただけます。

やすりで木を削り上げる過程では、ヒノキのいい香りに包まれながら、木材の形や触り心地が変化していく様子が楽しめます。ご自宅に持ち帰った後は、イラストを描いたり塗装をしたり、自分だけのスツールに仕上げてください！

また、１個につき100円が日本の森林を育てる費用に充てられる寄付金になり、森林を元気にします。

【開催時間】

5月9日(土)・5月10日(日)

１.10:30～11:30

２.12:00～13:00

３.13:30～14:30

４.15:00～16:00

両日50名限定／事前申込・予約不要

【参加料】500円（税込）

※組み立て後のサイズ：横幅 200mm×奥行 200mm×高さ 210mm

※お持ち帰り用の袋等のご用意はございません。

・木製カプセルマシーン

カプセルの中には、A賞～C賞のいずれかが書かれた紙が入っています。ハズレなしの木製ガチャガチャにチャレンジして、お好きなグッズをお選びください！。

【参加料】1回1,000円

・横浜銀行の金融教育プログラム | はまぎん おかねの教室 クイズ「おかねけんてい」（株式会社横浜銀行）

あなたは“おかね”のこと、どのくらい知っているかな?クイズに挑戦して楽しくレベル判定しよう! 参加者には、はまペンのオリジナルグッズをプレゼント!

【開催時間】5月9日(土)のみ 10：00～17：00

（参加対象 どなたでも／参加費無料）

【施設概要】

■施設名：スカイビル

■所在地：横浜市西区高島二丁目19番12号

■営業時間：

- 飲食店舗／11：00～23：00- 物販・サービス店舗（1階・9階・10階）／10：00～20：00- 物販・サービス店舗（7階・8階）／10：30～20：30

※一部店舗は営業時間が異なります。詳しくはご利用店舗へご確認ください。

■スカイビルHP：https://www.yokohama-sky.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d36671-55-6174ac50a46bed1e2eefb0dea080319a.pdf