【参加者募集】事業者様向け「御前崎港視察会」を開催します

静岡県

御前崎港ポートセールス実行委員会（委員長：静岡県知事）では、御前崎港の一層の

利用促進と物流への理解を深めていただくことを目的として、「御前崎港視察会」を

開催します。

現在、御前崎港の利用を検討している荷主企業様等を対象に参加者を募集中です。

１ 開催日時

令和８年５月２9日(金) 11時00分～15時00分

２ 会場

(１)視察会：御前崎港内各所

(２)説明会：佐倉地区センター （御前崎市佐倉3617-1）

３ 募集人数

150名程度（御前崎港の利用を検討されている又は利用中の荷主・企業等担当者様）

４ 内容

（1）説明会

・御前崎港の紹介

・コンテナ航路等利用助成

・御前崎港の通関業務

・定期航路サービス紹介

（2）視察会

バスで御前崎港国際コンテナターミナルを中心に港内を視察します。

※天候等の状況により、内容を変更する場合があります。

５ 申込方法・申込先

５月11日（月）までに専用サイトよりお申込みください。

https://omaezakiportsales.com/

６ その他

・参加費は無料です。

・会場に駐車場のご用意があります。また、浜松駅・掛川駅からシャトルバスもあります。

・御前崎港の利用を検討されている方（又は利用中）以外の申込はご遠慮ください。

・本視察会への取材を希望される際は、取材希望日の前日までに御前崎港ポートセール

ス実行委員会（TEL：0548-63-2567）へお電話でご連絡ください。

７ 本件に関するお問い合わせ

御前崎港ポートセールス実行委員会事務局（御前崎港管理事務所内）

メール：omaezakiport@po.across.or.jp FAX：0548-63-2173

TEL：0548-63-2567（担当：原田、森田）（平日 9時～17時）