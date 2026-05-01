2026-27SEASON POLCO 3XS DIVISION2 KAWAGOE BCシーズンスケジュール確定のお知らせ

一般社団法人ラフェスタエンターテイメント

KAWAGOE BCが所属する国内トップリーグ「2026-27SEASON POLCO 3XS DIVISION2」のシーズンスケジュールが確定いたしましたのでお知らせ致します。

〈年間スケジュール〉

シーズンポスター

＊今シーズン、クラブオフィシャルポスターのご掲出を頂ける企業様や店舗様がおりましたらお問い合わせ下さい。

今シーズンは、KAWAGOE BCにとって初となる開幕戦・最終戦の2ラウンドをホーム開催で迎え撃ちます！

〈HOME GAMEスケジュール〉

■Round 1（三芳町開催）

日時：2026年6月13日（土）

場所：ERUTLUC CENTER 2F

埼玉県入間郡三芳町竹間沢東６－５

■Round 6（川越市開催）

日時：2026年12月13日（日）

場所：ウニクス南古谷

埼玉県川越市泉町３－１

当日は、ご来場の皆さまにお楽しみいただけるコンテンツを多数ご用意しております。ぜひ、会場にて熱い応援をよろしくお願い致します。

新規選手を加えて“DIVISION1昇格”を目標に掲げ覚悟のシーズンと位置付けて臨む今季！！

是非、会場にて選手たちへの大青援をお願い致します！！