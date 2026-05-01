様々な環境ストレス※1から肌を守る、人気の日やけ止めから透明感と明るさを演出するブライトブルーのカラータイプが登場

株式会社 マリークヮント コスメチックス

株式会社 マリークワント コスメチックス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：陶 正治）は、2026年5月8日（金）より、明るく透明感のある、みずみずしい肌に仕上げる『ブロック＆ブロック パーフェクト プロテクション L-01』を数量限定で発売いたします。

URL： https://www.mq-onlineshop.com/ext/cosme/perfect_protection2605.html

■様々な環境ストレス※1から肌を守る日やけ止めにカラータイプが登場！

マリークワントの人気商品『ブロック&ブロック パーフェクト プロテクション』は、紫外線だけでなく、ブルーライトや近赤外線を防ぎ、美肌をサポートする日やけ止めです。肌になじませると美容液成分があふれ出て、水分を纏っている感覚になる、水感ジェル処方を採用。

今年はブライトブルーのカラータイプが数量限定で登場。肌をトーンアップし、明るく透明感のある、みずみずしい肌に仕上げます。また、シルバーパール配合で内側から発光したような自然なツヤを演出します。

清涼感のある、ピュア マリンの香りで、塗るたびに気分を爽やかに。

■『ブロック&ブロック パーフェクト プロテクション L-01』 商品情報

商 品 名 ：ブロック&ブロック パーフェクト プロテクション L-01 〈日やけ止め〉

基本情報：SPF50+、PA++++、UV耐水性★★

税込価格：3,520円（本体価格3,200円）

内 容 量 ：50g

発 売 日 ：2026年5月8日（金）数量限定

【商品特長】1．環境ストレス※1から肌を守る

１.紫外線カット

国内最高値SPF50+、PA++++の紫外線カット効果で、

肌の表面に届くUVBだけでなく、UVAを強力にブロックします。

※1…紫外線や乾燥のこと

２.ブルーライトに加え、近赤外線もカット

…ブルーライト・IRブロッカー※2

３.微粒子物質をブロック※3

…エアーポリューションブロッカーEX※4

肌表面に網目構造のフィルムをつくることで、黄砂、PM2.5などの付着を防ぎます。

※3…被膜効果により付着を防ぐ

2．肌あれを防ぐ

…スーパービタミンE※5、オウゴン根エキス※6、グリチルリチン酸ジカリウム※7、ヒポファエラムノイデス果実エキス※8、ヒートシールド成分※9

3．保湿効果

…アルゲエキス※10、ビタミンB6誘導体※11

4．白浮きせず、みずみずしい使用感でうるツヤ肌に整える ～『水感ジェル処方』採用～

１.白浮きしない

白浮きを抑えるために、透明感の高い紫外線散乱剤を使用。

さらに、乳化粒子（紫外線散乱剤＋吸収剤）をウォータージェルの中に分散配置することで、のばすと瞬時に透明になり、白浮きを防ぎます。

２.みずみずしい使用感～『ウォータースプラッシュポリマー』採用～

肌になじませると、水風船が弾けるように美容液成分があふれでて、水分を纏っているような感覚になります。

5．水に強く、擦れても落ちにくい

UV耐水性★★で、水に強いウォータープルーフタイプです。

また、水に強いのに専用のクレンジングは不要で、洗顔料やボディソープで落とすことができます。

さらに、バッグや服で擦れても落ちにくく、肌をしっかり守り続けます。

6．化粧下地効果【ご使用方法】

適量を手に取り、少量ずつ肌にムラなくのばしてください。

落とすときは、洗顔料やボディソープなどでよく洗い流してください。顔・体ともに使用できます。

また、化粧下地としてもお使いいただけます。

※日やけ止め効果を保つために、長時間屋外にいるときや、汗をかいたり、タオルで汗を拭いた後などはこまめに塗り直してください。

※顔に使用する場合はスキンケアの後にお使いいただくことをおすすめします。

オンラインショップ：https://www.mq-onlineshop.com/ext/cosme/perfect_protection2605.html

※店舗でのご予約は5月1日（金）より承り中。

※2…ブルーライト・IRブロッカー〈酸化チタン、水酸化AI、酸化亜鉛〉（配合目的：ブルーライト・近赤外線カット成分）

※4…エアーポリューションブロッカーEX〈カエサルピニアスピノサ果実エキス、カッパフィカスアルバレジエキス〉（配合目的：微粒子物質の付着抑制成分）

※5…スーパービタミンE〈トコトリエノール〉（配合目的：整肌成分）

※6…オウゴン根エキス〈オウゴン根エキス〉（配合目的：整肌成分）

※7…グリチルリチン酸ジカリウム〈グリチルリチン酸2K〉（配合目的：整肌成分）

※8…ヒポファエラムノイデス果実エキス〈ヒポファエラムノイデス果実エキス〉（配合目的：整肌成分）

※9…ヒートシールド成分〈アセチルジペプチド-1セチル〉（配合成分：整肌成分）

※10…アルゲエキス〈コトジツノマタ/ミツイシコンブ/ヒトエグサ葉状体エキス〉（配合目的：保湿成分）

※11…ビタミンB6誘導体〈トリスヘキシルデカン酸ピリドキシン〉（配合成分：保湿成分）

■カラーレスタイプも発売中

ブロック&ブロック パーフェクト プロテクション〈日やけ止め〉

SPF50+ PA++++ UV耐水性★★

50g 3,520円（本体価格3,200円）

無香料・アレルギーテスト済み

（全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません）

■マリークワント コスメチックスとは

「自由に 自分らしく」― 1950年代にミニスカートを発表し、“スウィンギングロンドン”というカルチャームーブメントを創り出したファッションクリエイター、マリー・クワント。MARY QUANTのアイテムには、ありのままの自分を表現し、輝いてほしいという想いが込められています。

カラフルなコスメ、素肌を美しく整えるスキンケア、そして刺激的なファッションアイテムで「ルック」を作り上げる楽しみを感じていただくことが、MARY QUANTの願いです。

【会社概要】

会社名 ：株式会社 マリークワント コスメチックス

代表取締役社長 ：陶 正治

本社所在地 ：〒150-8336

東京都渋谷区渋谷1丁目7番6号 青山タイヨービル

事業内容 ：化粧品及び､ファッショングッズの製造・販売・輸出

公式HP ：https://www.maryquant.co.jp/

公式ECサイト ：https://www.mq-onlineshop.com/

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