「Bitfan」にて、6月10日にメジャーデビュー決定のガールズバンド″NEK!″のオフィシャルサイトとファンクラブをグランドオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年5月1日（金）にNEK!のオフィシャルサイトならびにファンクラブ「NEK! OFFICIAL SITE」（URL： https://neki.bitfan.id/ ）をグランドオープンしました。

NEK!（ネキ）は2024年2月10日に結成された4人組ガールズロックバンドです。

それぞれがインターネット上で発信していた音楽にお互いが惚れ込み結成されたことから、ネットスラングで「頼れる存在のアネキ」を意味する「ネキ」をバンド名に冠しています。活動初期より技巧派ガールズバンドとして国内外を問わずに話題となり、結成からわずか1年半にしてZepp Shinjukuでのワンマンライブをソールドアウトさせ、その場でポニーキャニオンから2026年のメジャーデビューを発表。SNSと現実双方でそのサウンドに夢中となるファンが急増しています。2026年4月26日には、初の全国ツアーのファイナルとして渋谷クラブクアトロでのワンマンライブを開催し、6月10日にメジャー1stシングルをリリースすることを発表するなど、最注目の新人アーティストです。

今回オープンしたのはNEK!のオフィシャルサイトならびにファンクラブです。

オフィシャルサイトではスケジュールやバイオグラフィ、ディスコグラフィといったNEK!に関する情報をすべてここに集約。有料ファンクラブでは会員限定で楽しめるグループチャットや限定ライブ配信、チケット販売など、ファンクラブならではの特別なコンテンツをご用意しています。詳細は下記URLよりご確認ください。

【オフィシャルサイト＆ファンクラブ詳細】

■サイト名

NEK! OFFICIAL SITE

■URL

https://neki.bitfan.id/

■月額会費

月額：550円（税込）

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。

12ヶ月まとめて払い：6,050円（税込）

※お支払い方法は「クレジットカード決済」のみとなります。

※支払いサイクルに関わらず提供コンテンツは一律となります。

■オフィシャルサイトコンテンツ

NEWS、LIVE、MEDIA、PROFILE、DISCOGRAPHY、ONLINE SHOP

■ファンクラブコンテンツ

TICKET、FC MOVIE、FC PHOTO、FC GROUP CHAT、LIVE STREAMING、MESSAGE BOX

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

Bitfan：https://bitfan.id/

ファンクラブ機能：https://bitfan.id/service/fanclub

ストア機能：https://bitfan.id/service/store

チケット機能：https://bitfan.id/service/ticket

ライブ配信機能：https://bitfan.id/service/live

スクラッチ機能：https://bitfan.id/service/scratch

ビデオトーク機能：https://bitfan.id/service/video_talk