″記録はAI、営業は顧客へ″──コレタ、商談を組織知に変える大型新機能『ミーティングインサイト』をリリース

株式会社エヌケーエナジーシステム

デジタルセールスを支援する株式会社エヌケーエナジーシステム（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：野田和也）は、AI搭載デジタルセールスルーム「コレタ for Sales」の大型新機能として、『ミーティングインサイト』を26年5月1日より提供開始いたします。

本機能は、商談終了と同時にAI議事録・スコアリング・SFA自動入力を完結させるだけでなく、蓄積された商談データを組織全体のナレッジ・AIエージェントの判断材料として活用する基盤を提供します。「書く仕事はAIへ、営業は顧客との対話へ」──コレタはミーティングインサイトの提供により、営業組織の生産性と再現性を同時に高める新たなフェーズへ進みます。

■ 背景：商談が終わっても、組織には何も残らない

多くの営業組織が、構造的に解決できていない3つの課題を抱えています。



課題１. 事務作業が、顧客と向き合う時間を奪う

商談が終わるたびに、議事録作成・SFA入力・フォローメール作成が発生します。本来、顧客課題の解決や次の商談準備に使うべき時間が、反復的な事務作業に消えていく構造は、多くの現場で変わっていません。

課題２. SFA入力が手間で、データが埋まらない

営業担当者がSFAへの入力を後回しにする、あるいは最低限の項目だけ入力して終わらせる──現場ではよく見られる光景です。入力の手間が大きいほど記録の質は下がり、結果として商談の実態がSFAに反映されません。「SFAを見ても何も分からない」という状態では、パイプライン管理も売上予測も機能しません。経営やマネジメント層が意思決定に使えるデータが、現場の手間というだけの理由で失われ続けているのが実情です。

課題３. トップセールスの"勝ち方"が、個人の頭の中で終わる

成果を出している営業担当者ほど、なぜ自分が受注できたのかを言語化できていないことがあります。商談のどの言葉が決め手だったのか、顧客がどの問いかけに反応したのか--その情報は担当者の記憶の中にあるだけで、組織のナレッジになっていません。

コレタは、この3つの課題を一気に解消する手段として、ミーティングインサイトを開発いたしました。

■ ミーティングインサイトとは

「商談を起点に、営業組織をアップデートする」機能群です。AI議事録・スキル自動評価・SFA自動連携の3つを柱として、商談データの価値を最大化します。



特長１. 話した瞬間、すべてが構造化される

商談終了と同時に、自動文字起こし・AI要約・次回アクション抽出が完了します。議事録作成という業務は、もう存在しません。

- 自動文字起こし／話者分離- AIによる要約・議事録生成（顧客向け・社内向けを同時出力）- 次回アクションの自動抽出- Zoom / Microsoft Teams / Google Meet に対応

特長２. 商談ごとに、営業力が数値になる

フィラー・話速・発話比率などの定量指標に加え、自社で独自定義したスキル項目をAIがスコアリングします。「なぜあの担当者は売れているのか」が、データで見えるようになります。

- フィラー・話速・発話比率の自動計測- 自社定義スキルのAIスコアリング（ヒアリング力・課題整理・提案の的確さ など）- 商談ごと・担当者ごとの推移グラフ- トップセールスとの比較分析- 購買サイン（決裁者発言・予算確認・競合比較など）の自動検知

特長３. 商談ナレッジが、組織の資産になる

積み重なった商談データは、チーム全体の学習材料として活用できます。新人が入社した際、トップセールスが担当した実際の商談データをもとにロールプレイを実施したり、勝ちパターンのテンプレートとして横展開することができます。

また、SFAへの自動連携（Salesforce / HubSpot / Webhook対応）により、商談後の手入力をゼロに。これまで属人化していた記録が、組織のデータ基盤へとつながります。

- SFA・CRMへの商談サマリー・フェーズ・次回アクションの自動入力- 商談プレイバック機能（ハイライト場面の再生）- 勝ち商談のナレッジ共有

■ DSR（デジタルセールスルーム）との連携：コレタならではの一気通貫

ミーティングインサイトは単体の機能ではなく、コレタの既存機能であるデジタルセールスルーム（DSR）と連携することで、より大きな価値を発揮します。

コレタのDSRは、営業が顧客に提案資料・動画・FAQを一元提供するオンラインページです。顧客の閲覧行動をリアルタイムでトラッキングし、「今、顧客が何を気にしているか」を営業側が把握できる仕組みをすでに提供しています。

ミーティングインサイトが加わることで、データが以下のように循環します。

【商談前】

AIで企業リサーチや提案トーク生成を自動化

→ AIが商談準備を完了させ営業は商談に注力

【商談中・商談後】

ミーティングインサイトで録音・AI議事録・スキル評価・SFA自動入力

→ 商談の一次情報（顧客の生の発言・感情・懸念）を自動構造化

【商談後のフォロー】

ミーティングインサイトのデータとDSRの行動データを掛け合わせアクションプラン生成

→ 顧客の検討状況に合わせた最適な提案活動へ

この循環により、コレタは「商談前→商談中→商談後」の営業プロセス全体をカバーする、唯一のプラットフォームとなります。

■ 今後のロードマップ：商談の一次情報が、AIエージェントを動かす

コレタが目指す次のフェーズは、蓄積された商談データを起点にAIエージェントが自律的に動く営業基盤の構築です。

商談の一次情報（顧客の言葉・DSRの行動データ）をインプットとして、AIエージェントが以下を自律実行する仕組みへ。

- 「今追うべき顧客」の自動レコメンドとアクション提案- 過去の受注/失注傾向から「売上達成のために今すぐ対応すべき案件」や「顧客の検討離脱」を予測- 商談データと行動データから勝ち筋となるナレッジを自動抽出- 商談後フォローメールの自動送信

コレタは、営業が使うツールから、営業と共に動くAIパートナーへと進化します。

■ 価格・提供開始

■ コレタ for Salesとは

- 提供開始日：26年5月1日- 初期費用：\200,000（アカウント発行・AIプリセット設定含む）- 月額費用：\5,000/月～- 無料トライアルあり（詳細は問い合わせフォームより）

提案資料・動画・チャット・商談録画などをひとつのオンラインページにまとめ、閲覧ログや"購買サイン"を可視化するAI搭載のデジタルセールスプラットフォームです。営業担当者は顧客の関心度をリアルタイムで把握し、AIが最適なタイミングでフォローアップを支援します。属人化を防ぎ、誰でも成果を再現できる営業プロセスの構築を支援します。ITreview デジタルセールスルームカテゴリ第1位、満足度スコア4.9（2026年春Grid Award Leaderを受賞）。

■ サービス詳細

・ミーティングインサイトURL

https://www.coleta.jp/meeting-insight

・ミーティングインサイト 資料請求URL

https://www.coleta.jp/download-mi

・コレタ for Sales デジタルセールスルーム

https://www.coleta.jp

■株式会社エヌケーエナジーシステム

所在地：東京都世田谷区用賀1-18-12-305

代表取締役：野田 和也

事業内容：デジタルセールスルーム「コレタ for Sales」の開発・提供

URL：https://www.coleta.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社エヌケーエナジーシステム

TEL：03-6823-9343

Email：info@coleta.jp

公式サイト：https://www.coleta.jp