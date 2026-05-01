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お客さまの利便性向上を図る新サービス「商品取扱店舗検索サイト」を、5月1日（金）より公開
お客様が“欲しい”と感じたその瞬間に。商品への関心から購買までをつなぐ、新たなデジタルサービスを開始
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区、以下 伊藤園）は、DX（デジタルトランスフォーメーション）の取組みの一環として、お客様の利便性向上を目的に、当社商品を取り扱う販売店を検索できる「商品取扱店舗検索サイト」を、2026年5月1日（金）に公開しました。
当社のお客様相談室には、年間を通して多くの「商品の購入希望」や「販売店に関するお問い合わせ」が寄せられており、なかでも購入を検討されるお客様からの販売店案内に関するお問い合わせは、長年にわたり上位を占めています。一方、これまでは営業時間内での個別案内が中心であり、お客様が商品を「欲しい」と思ったタイミングですぐに販売店情報をご案内することが難しいという課題がありました。
こうした背景を踏まえ、当社は24時間365日いつでも利用でき、お客様ご自身で販売店を検索できる環境として、「商品取扱店舗検索サイト」を新たに構築しました。本サイトの公開により、パソコンやスマートフォンから、商品名やエリアを選択するだけで、当社商品を取り扱う販売店を簡単に検索できるようになります。購入を検討されているお客様が、欲しい商品を取り扱う店舗をスムーズに見つけられることで、商品への関心から購買までの体験をより快適にサポートします。
さらに本サービスは、お客様の利便性向上にとどまらず、販売店案内に関するお問い合わせ対応の負担軽減や業務効率化の推進など、社内業務の変革にも寄与するDX施策の一つとして位置付けています。
今後も、お客様視点を軸にしたデジタル活用を通じて、分かりやすく、使いやすい商品・情報提供を進めるとともに、お客様満足度のさらなる向上を目指してまいります。
「商品取扱店舗検索サイト」について
本サービスは、当社ホームページの商品情報サイトおよび各ブランドサイトなどに掲載されるバナーからご利用いただけます。商品とエリアを選択することで、取り扱い店舗を地図上に表示し、確認することが可能です。
商品×エリアで簡単検索
商品名や現在地・指定エリアを選択するだけで、対象商品の販売店情報をマップ上に表示します。
地図連動による視認性の高い案内
Googleマップの位置情報を活用し、販売店までの距離感や周辺状況が直感的に把握できる検索体験を実現しました。
スマートフォン・PCに対応
外出先や自宅など、ライフスタイルや利用シーンを問わず快適にご利用いただけます。
公開日：2026年5月1日（金）
URL： https://map.itoen.jp/
対応端末：PC、スマートフォン
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区、以下 伊藤園）は、DX（デジタルトランスフォーメーション）の取組みの一環として、お客様の利便性向上を目的に、当社商品を取り扱う販売店を検索できる「商品取扱店舗検索サイト」を、2026年5月1日（金）に公開しました。
販売店検索サイト：https://map.itoen.jp/
当社のお客様相談室には、年間を通して多くの「商品の購入希望」や「販売店に関するお問い合わせ」が寄せられており、なかでも購入を検討されるお客様からの販売店案内に関するお問い合わせは、長年にわたり上位を占めています。一方、これまでは営業時間内での個別案内が中心であり、お客様が商品を「欲しい」と思ったタイミングですぐに販売店情報をご案内することが難しいという課題がありました。
こうした背景を踏まえ、当社は24時間365日いつでも利用でき、お客様ご自身で販売店を検索できる環境として、「商品取扱店舗検索サイト」を新たに構築しました。本サイトの公開により、パソコンやスマートフォンから、商品名やエリアを選択するだけで、当社商品を取り扱う販売店を簡単に検索できるようになります。購入を検討されているお客様が、欲しい商品を取り扱う店舗をスムーズに見つけられることで、商品への関心から購買までの体験をより快適にサポートします。
さらに本サービスは、お客様の利便性向上にとどまらず、販売店案内に関するお問い合わせ対応の負担軽減や業務効率化の推進など、社内業務の変革にも寄与するDX施策の一つとして位置付けています。
今後も、お客様視点を軸にしたデジタル活用を通じて、分かりやすく、使いやすい商品・情報提供を進めるとともに、お客様満足度のさらなる向上を目指してまいります。
「商品取扱店舗検索サイト」について
本サービスは、当社ホームページの商品情報サイトおよび各ブランドサイトなどに掲載されるバナーからご利用いただけます。商品とエリアを選択することで、取り扱い店舗を地図上に表示し、確認することが可能です。
商品×エリアで簡単検索
商品名や現在地・指定エリアを選択するだけで、対象商品の販売店情報をマップ上に表示します。
地図連動による視認性の高い案内
Googleマップの位置情報を活用し、販売店までの距離感や周辺状況が直感的に把握できる検索体験を実現しました。
スマートフォン・PCに対応
外出先や自宅など、ライフスタイルや利用シーンを問わず快適にご利用いただけます。
公開日：2026年5月1日（金）
URL： https://map.itoen.jp/
対応端末：PC、スマートフォン