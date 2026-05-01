インドアゴルフ施設の運営改善・コンサルティングを行う株式会社ONE Story（本社：神奈川県横浜市）は、2026年5月1日、運営委託サービス「ONE Story GOLF OPS（ワンストーリー・ゴルフオプス）」の提供を開始しました。本サービスは、KPI分析・集客施策・レッスン運営・問い合わせ対応までを一体化し、施設運営を包括的に支援するものです。

■インドアゴルフ市場の拡大と課題

近年、インドアゴルフ市場は急速に拡大しています。一方で、多くの施設において以下のような課題が顕在化しています。 ・売上はあるが利益が残らない ・運営業務に追われ、戦略に時間が割けない ・数値管理が不十分で改善施策が曖昧 ・集客や継続施策が場当たり的 こうした問題は、単なる施策不足ではなく「運営構造」に起因しています。

■多くの施設が陥る3つの失敗パターン

当社の支援実績から、インドアゴルフ施設には共通する失敗パターンがあります。 ① 感覚経営 データではなく経験や勘に依存し、広告費や施策の費用対効果が不明確 ② オーナー依存 オーナー自身が現場に入り続けることで、経営判断が後回しになる ③ 単発施策の繰り返し キャンペーンによる一時的な集客に留まり、会員定着やLTV向上に繋がらない

■サービス開発の背景

株式会社ONE Storyは、インドアゴルフ施設の直営運営およびコンサルティングを通じて、 ・相談実績130件以上 ・開業支援25件以上 ・運営委託12件 ・所属プロ30名 といった実績を積み重ねてきました。 現場の売上・会員数・稼働率といった実データを基に黒字化支援を行う中で、「運営そのものを任せたい」というニーズが増加したことから、本サービスの提供に至りました。

■「ONE Story GOLF OPS」の特徴

本サービスは、インドアゴルフ施設の運営を“部分最適”ではなく“全体最適”で支援します。 1．KPI分析によるデータ経営 5つの主要指標（体験数・入会率・継続率・退会率・LTV）を毎月分析し、改善ポイントを明確化 2．運営の外部化 現場運営・レッスン・問い合わせ対応を委託することで、オーナーは経営に集中 3．継続率・LTV重視の設計 新規集客だけでなく、既存会員の定着と単価向上にフォーカス 4．実務レベルでの伴走支援 単なるアドバイスではなく、現場業務に入り込み成果まで責任を持つ

■提供内容

・毎月のKPIレポート作成 ・未来場者（来場停止顧客）の抽出とリエンゲージメント施策 ・体験から入会への導線設計 ・退会予兆顧客へのアプローチ ・レッスン運営 ・問い合わせ対応（電話・LINE） オーナーは月次ミーティングと日々の報告を確認するだけで、運営状況を把握できる体制を構築します。

■サービスプラン

INSIGHT 5：月額10万円（KPI分析・改善提案） FULL INSIGHT：月額10万円＋売上の5%（運営委託＋分析） PRO STAGE：月額50万円（レッスン運営代行） FULL DRIVE：月額70万円（施設運営を一括委託）

■導入による変化

導入施設では以下のような成果が報告されています。 ・売上前年比120%成長 ・スタッフの残業時間削減 ・会員数増加およびLTV向上 ・オーナーが現場から離れ経営に集中

■会社概要

会社名：株式会社ONE Story 所在地：神奈川県横浜市 事業内容：インドアゴルフ施設運営・コンサルティング・運営委託

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