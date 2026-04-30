株式会社アイデアル（本社：山形県山形市松栄1丁目3-8、代表：鈴木芳之）は、IDEAL MEDIA CARD事業の一環として、スマートフォン中心の環境に対応した出版セミナーおよび出版支援サービスの提供を開始いたします。

生成AIが登場した現代において、自分の言葉で考えながら執筆する機会が減少する傾向にあります。そこで当社では、カルチャースクール感覚で気軽に参加できる出版セミナーを開催いたします。 【セミナーの特徴】 当セミナーはスマートフォン一台での参加が可能で、セッション後のサポートはオンラインでも対応いたします。カルチャースクールのような気軽な雰囲気で、継続的に執筆活動に取り組んでいただけます。 参加者同士が執筆内容の進捗状況を共有することで、相互に刺激を受けながら執筆意欲を維持できます。各セッションで執筆いただいた原稿は、当社で預かり、編集・執筆補助いたします。 次回セッションまでの間に、スマートフォンの音声認識機能を活用して原稿を作成いただくことも可能です。ご自身のペースで進められる柔軟な体制をご用意しております。 【事業展開】 セミナー参加者の中から、製本された本格的な書籍の出版を希望される方、またはエッセイや小説の執筆に新たに取り組もうとされる方が現れることを想定しています。 当社は出版業界未経験であったため、本事業を開始するにあたり、自ら出版経験を積むべきと判断し、執筆活動を開始いたしました。執筆過程においては、方向性の検討が必要となる場面があり、編集者的なサポート機能の必要性を認識しております。 執筆作業に没頭する中で、時間経過の速さに驚かされるほど、集中できる作業です。この機会を通じて、参加者は自身の経歴を振り返り、将来の展望を考察することができます。また、執筆過程で思い出される経験も多く、ご自身の「意思」を再確認する貴重な機会となります。 【Spell Card（スペルカード）について】 Spell Cardは、書籍やSNSで一般公開する形式とは異なり、身近な人だけに原稿を留めることが可能です。ご家族や知人への短いメッセージから本格的な著作物まで、幅広い形式で出版できるため、多くの方にお勧めできるサービスです。

会社概要

会社名：株式会社アイデアル 代表者：鈴木芳之 所在地：山形県山形市松栄1丁目3-8 山形県産業創造支援センター SS-01 電話番号：0238-93-0090 URL：https://suzukico.net/ 事業内容：スマートフォンやタブレット中心の環境に最適化されたデジタル出版媒体の開発・提供。ユーザーが求める「デジタルの利便性」と「所有・体験する満足感」を兼ね備えたICチップ内蔵カード型デジタルコンテンツ出版プラットフォームを商品化。書籍、音楽、映像、生成AI、ゲームなど、多様なデジタルコンテンツの出版に対応しています。