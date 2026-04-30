Supermicro（スーパーマイクロ）、シリコンバレー最大規模のキャンパスを新設 -DCBBSで次世代AIデータセンターの提供を加速





米サンフランシスコ・ベイエリアにおいて4拠点目となる同社のキャンパスとして、米国内の雇用を創出し、AIインフラの生産体制を強化

カリフォルニア州サンノゼ, 2026年4月30日 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc.（NASDAQ: SMCI）は、AI、エンタープライズ、ストレージ、5G/エッジ向けのトータルITソリューションプロバイダーです。AIインフラ向けのData Center Building Block Solutions®（DCBBS）ソリューションを展開する同社は、米国最大規模となるキャンパスを新設することを発表しました。新キャンパスは、カリフォルニア州・サンノゼの本社近郊に建設され、シリコンバレーにおける事業基盤をさらに拡大します。



Supermicro Establishes Largest and Fourth Silicon Valley Campus



約32.8エーカー（約13万㎡）の敷地に、71万4,000平方フィート（約6.6万㎡）超の施設規模を有する新キャンパスは、ベイエリアにおける同社の4拠点目のキャンパスとなります。これにより、同社が所有する同エリアの総面積は約400万平方フィート（約37万㎡）に達します。新キャンパスでは、高度なシステム設計、製造、テスト、サービスに加え、AIインフラ向けDCBBSソリューションのグローバル配送までを含む、幅広い業務を行います。

Supermicroの社長兼最高経営責任者（CEO）であるチャールズ・リアン（Charles Liang）は、次のように述べています。「この新しいキャンパスは、当社にとって米国最大の拠点となり、米国におけるイノベーションと製造力を高めるための戦略的な投資です。シリコンバレーでの事業をさらに拡大し、サンノゼで高品質な雇用を生み出しつつ、米国の技術革新と生産能力をさらに強化します。当社のチームは、次世代データセンターの革新を進め、Time-to-Online（TTO）および構築効率の向上を実現し、大規模な次世代AIインフラの提供能力をさらに強化していきます。」

詳細はこちら： https://www.supermicro.com/en/about/us-manufacturing-expansion

同社は、米国内において、エンジニアリング、製造、ビジネス部門の各分野において数百人規模の高品質な新規雇用創出を見込んでおり、地域の人材育成および米国での生産体制強化に向けた長期的な取り組みを進めます。

サンノゼ市長のマット・マハン（Matt Mahan）氏は次のように述べています。「Supermicroの事業拡大は、サンノゼにおける先進的な製造、テスト、流通能力をさらに強化し、世界のAI産業の中心における我々の地位を一層強固にするものです。この投資は次世代AIインフラの構築を加速させ、高品質な雇用を創出し、地域経済の成長を促進することで、イノベーション経済の恩恵を市民の皆さまにもたらすでしょう。」

AIインフラへの需要が世界的に加速する中、Supermicroは、より複雑で計算負荷の高いワークロードを展開する企業およびクラウド事業者のニーズに応えるため、米国内の生産能力を強化しています。同社のシステムレベル設計からラックスケールシステムまでを一貫して提供する統合アプローチにより、次世代データセンターにおける迅速な導入、エネルギー効率の向上、総所有コストの削減を実現しています。

Supermicroは、シリコンバレーでの事業をAIインフラの大規模展開向けに強化しており、特にラックレベルでの統合、エネルギー効率、迅速な展開を極めて重要な要素と位置付けています。新キャンパスは、AIファクトリーを構築するハイパースケール企業、クラウド事業者、エンタープライズ顧客への支援を強化するとともに、高性能コンピューティングインフラにおける米国製造のリーダーとしての地位を一層強化します。

SupermicroのDCBBS（Data Center Building Block Solutions®）は、検証済みのコンポーネントおよびサブシステムを基盤として構築するモジュール型のインフラ基盤であり、GPUやネットワークスイッチといった個別要素から、完全なラック、サイトインフラ、管理ソフトウェア、プロフェッショナルサービスに至るまで、エンドツーエンドで柔軟な導入を可能にします。

詳細については、www.supermicro.comをご覧ください。

Super Micro Computer, Inc. について

Supermicro（NASDAQ: SMCI）は、アプリケーションに最適化したハードウェアとトータルITソリューションのグローバルリーダーです。米国カリフォルニア州サンノゼで設立し、本社を置くSupermicroは、エンタープライズ、クラウド、AI、HPC、IoT/Edgeを含むITインフラストラクチャ市場に、いち早くイノベーションを提供することに取り組んでいます。当社は、サーバー、AI、ストレージ、IoT、ネットワークスイッチ、ソフトウェア、保守サービスを提供する、トータルITソリューションのメーカーです。Supermicroのマザーボード、電源、シャーシに至る設計の専門知識は、自社開発および生産の向上を可能にし、世界中のお客様に、クラウドからエッジまでの次世代のイノベーションを提供しています。当社の製品は、生産規模と効率のため、グローバルな運用を活用して米国、アジア、オランダにおいて、設計および製造しており、TCOの改善、環境への影響を減らすグリーンコンピューティングを目指した最適化を促進しています。数々の受賞歴をもたらしている当社独自のServer Building Block Solutions®は、様々なフォームファクター、プロセッサー、メモリー、GPUなどのアクセラレーター、ストレージ、ネットワーク、電源、冷却方式（空冷や液冷）の組み合わせの中から、お客様に合った最適な構成を構築することが可能であり、アプリケーションとワークロードの最適化を実現します。

Supermicro、Server Building Block Solutions、およびWe Keep IT Greenは、Super Micro Computer, Inc.の商標または登録商標です。

その他のブランド名および商標は、それぞれの所有者に帰属します。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2965621/Supermicro_Expansion_Photo_2026.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/1443241/Supermicro_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com