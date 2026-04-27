【GW限定セール】自然に仕上がる美肌アプリ「PixPretty」理想の色味を再現する新機能登場｜全商品25%OFFキャンペーン開催中
ゴールデンウィークは、旅行やお出かけの機会が増え、写真を撮るシーンも多くなる特別な季節です。観光地やカフェ、友人や家族とのひとときなど、大切な瞬間を写真として残す機会が自然と増えていきます。一方で、「写真の色味が理想と違う」「肌がくすんで見える」といった悩みを感じたことはないでしょうか。
近年では、美肌アプリで自然に仕上げたいというニーズが高まり、過度な加工ではなく“違和感のない美しさ”が重視されています。実際、自然な美肌加工では肌の質感を残しつつ整えることが重要とされています。こうしたニーズに応えるのが、AI搭載の美肌アプリ「PixPretty」です。最新バージョンでは「AIカラーマッチ」機能が追加され、より自然で理想的な写真編集が可能になりました。現在、ゴールデンウィーク限定で全商品25%OFFキャンペーンを開催中です。
■ ストアページ（25%OFF適用）：https://tinyurl.com/yf3w4vrp
■ PixPretty公式ホームページ：https://tinyurl.com/523bp9kb
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348081/images/bodyimage1】
美肌アプリで自然な仕上がりを叶える
写真加工に対して、「やりすぎて不自然になる」という印象を持つ方も少なくありません。PixPrettyは、AIが写真全体を解析し、必要な補正だけを自動で適用することで、美肌アプリで自然に見せる仕上がりを実現します。肌の質感を残しながら整えるため、“もともと綺麗だったように見える”のが特徴です。
特にGWのような屋外撮影では、光や影の影響で写真の印象が変わりやすいですが、AI補正により安定したクオリティを保つことができます。
キャンペーン概要
開催期間：2026年4月24日（金）～ 2026年5月8日（金）
対象：Tenorshare全製品
割引：25%OFF
クーポンコード：TS-GW-25
ストアページ：https://tinyurl.com/yf3w4vrp
PixPretty公式ページ：https://tinyurl.com/523bp9kb
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348081/images/bodyimage2】
「AIカラーマッチ」で自然な色味をそのまま再現
PixPrettyの最新機能「AIカラーマッチ」は、好きな写真の色味や雰囲気を分析し、自分の写真に自然に反映できる機能です。従来のフィルターは色を一律に変更するため、不自然になりがちでした。しかしAIカラーマッチでは、光・色温度・コントラストなどを総合的に分析し、写真全体のバランスを保ちながら調整します。
例えば：
■SNSで見たナチュラルな旅行写真の色味を再現
■柔らかい光や透明感のあるトーンをそのままコピー
■韓国風やフィルム風の雰囲気を自然に適用
単なる加工ではなく、“写真の空気感”まで再現できるのが最大の魅力です。
自然な仕上がりを支える主なおすすめ機能:
● AI美肌補正（ナチュラル仕上げ）
肌のくすみや毛穴を整えながら、質感を残すことで自然な美しさを実現。美肌アプリで自然に見せたい方に最適です。
● フェイスライン＆パーツ調整
顔のバランスを細かく調整しつつ、不自然にならない範囲で印象をアップ。あくまで“自然に整える”ことに重点を置いています。
● ワンクリック補正＆一括編集
複数の写真に同じ補正を適用できるため、旅行写真をまとめて自然なトーンで統一可能。短時間で高品質な仕上がりを実現します。
ゴールデンウィークの思い出は、時間が経つほど価値が増していきます。だからこそ、写真は“自然で美しい状態”で残しておきたいものです。PixPrettyなら、AIによって誰でも簡単に、美肌アプリで自然な仕上がりを実現できます。特に「AIカラーマッチ」による色味再現は、理想の一枚に近づける新しい方法として注目されています。25%OFFキャンペーンは5月8日まで。
近年では、美肌アプリで自然に仕上げたいというニーズが高まり、過度な加工ではなく“違和感のない美しさ”が重視されています。実際、自然な美肌加工では肌の質感を残しつつ整えることが重要とされています。こうしたニーズに応えるのが、AI搭載の美肌アプリ「PixPretty」です。最新バージョンでは「AIカラーマッチ」機能が追加され、より自然で理想的な写真編集が可能になりました。現在、ゴールデンウィーク限定で全商品25%OFFキャンペーンを開催中です。
■ ストアページ（25%OFF適用）：https://tinyurl.com/yf3w4vrp
■ PixPretty公式ホームページ：https://tinyurl.com/523bp9kb
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348081/images/bodyimage1】
美肌アプリで自然な仕上がりを叶える
写真加工に対して、「やりすぎて不自然になる」という印象を持つ方も少なくありません。PixPrettyは、AIが写真全体を解析し、必要な補正だけを自動で適用することで、美肌アプリで自然に見せる仕上がりを実現します。肌の質感を残しながら整えるため、“もともと綺麗だったように見える”のが特徴です。
特にGWのような屋外撮影では、光や影の影響で写真の印象が変わりやすいですが、AI補正により安定したクオリティを保つことができます。
キャンペーン概要
開催期間：2026年4月24日（金）～ 2026年5月8日（金）
対象：Tenorshare全製品
割引：25%OFF
クーポンコード：TS-GW-25
ストアページ：https://tinyurl.com/yf3w4vrp
PixPretty公式ページ：https://tinyurl.com/523bp9kb
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348081/images/bodyimage2】
「AIカラーマッチ」で自然な色味をそのまま再現
PixPrettyの最新機能「AIカラーマッチ」は、好きな写真の色味や雰囲気を分析し、自分の写真に自然に反映できる機能です。従来のフィルターは色を一律に変更するため、不自然になりがちでした。しかしAIカラーマッチでは、光・色温度・コントラストなどを総合的に分析し、写真全体のバランスを保ちながら調整します。
例えば：
■SNSで見たナチュラルな旅行写真の色味を再現
■柔らかい光や透明感のあるトーンをそのままコピー
■韓国風やフィルム風の雰囲気を自然に適用
単なる加工ではなく、“写真の空気感”まで再現できるのが最大の魅力です。
自然な仕上がりを支える主なおすすめ機能:
● AI美肌補正（ナチュラル仕上げ）
肌のくすみや毛穴を整えながら、質感を残すことで自然な美しさを実現。美肌アプリで自然に見せたい方に最適です。
● フェイスライン＆パーツ調整
顔のバランスを細かく調整しつつ、不自然にならない範囲で印象をアップ。あくまで“自然に整える”ことに重点を置いています。
● ワンクリック補正＆一括編集
複数の写真に同じ補正を適用できるため、旅行写真をまとめて自然なトーンで統一可能。短時間で高品質な仕上がりを実現します。
ゴールデンウィークの思い出は、時間が経つほど価値が増していきます。だからこそ、写真は“自然で美しい状態”で残しておきたいものです。PixPrettyなら、AIによって誰でも簡単に、美肌アプリで自然な仕上がりを実現できます。特に「AIカラーマッチ」による色味再現は、理想の一枚に近づける新しい方法として注目されています。25%OFFキャンペーンは5月8日まで。