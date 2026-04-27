調査レポート「子育て世帯における「住宅リフォーム」市場調査～リフォームの検討理由・実施時期・内容・選択重視点～」（株式会社コズレ）
子育て情報メディア「コズレマガジン」を運営する株式会社コズレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大希、以下コズレ）は、2026年3～4月に実施した調査について結果をまとめ、本日レポート『子育て世帯における「住宅リフォーム」市場調査～リフォームの検討理由・実施時期・内容・選択重視点～』を発行いたします。
概要
今回実施した調査によると、子育て世帯における住宅リフォームは、妊娠・出産や子どもの成長、中古住宅の購入といったライフイベントをきっかけに検討されやすいことがわかった。また、検討が具体化した層では半年以内に実施に至るケースが多く、水回りや内装など、日々の暮らしや家事動線に関わる部分への関心が高い傾向が見られた。情報収集では、家族・知人からの口コミと検索エンジンの両方が活用されており、会社選択においては価格に加えて、見積もりの明確さや施工実績も重視されていた。こうした結果から、子育て世帯向けの住宅リフォーム訴求では、生活課題に寄り添った提案と、費用面・品質面での納得感を得られる情報設計が重要であると考えられる。
調査項目
●現在の住居形態
●住宅リフォームの検討の有無
●検討開始時期
●検討きっかけとなった情報源
●検討から実施するまでの期間
●実施時期
●検討し始めた理由
●検討したリフォーム内容
●きっかけとなったライフイベント
●住宅リフォーム関連会社・ブランドの知名度
●比較検討した会社・ブランド
●実物（ショールームなど）の見学経験
●実物見学の場所
●会社・ブランドの選択理由／最重視理由
●契約ルート
●住宅リフォームの予算総額
●住宅リフォームの実施総額
●参考にした情報源
●実施満足度
●住宅リフォームを検討・実施していない理由
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/18925/（レポートURL）
調査
調査主体：株式会社コズレ
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：生後0歳以上の子を持つ親
調査期間：2026年3月6日（金）～2026年4月8日（水）
有効回答者数：518名
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましては気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは“子育ての喜びをもっと大きく！”を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ/Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役 ：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」
（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人
「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川
TEL：03-6265-6877 Mail： pr@cozre.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347789/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社コズレ
概要
今回実施した調査によると、子育て世帯における住宅リフォームは、妊娠・出産や子どもの成長、中古住宅の購入といったライフイベントをきっかけに検討されやすいことがわかった。また、検討が具体化した層では半年以内に実施に至るケースが多く、水回りや内装など、日々の暮らしや家事動線に関わる部分への関心が高い傾向が見られた。情報収集では、家族・知人からの口コミと検索エンジンの両方が活用されており、会社選択においては価格に加えて、見積もりの明確さや施工実績も重視されていた。こうした結果から、子育て世帯向けの住宅リフォーム訴求では、生活課題に寄り添った提案と、費用面・品質面での納得感を得られる情報設計が重要であると考えられる。
調査項目
●現在の住居形態
●住宅リフォームの検討の有無
●検討開始時期
●検討きっかけとなった情報源
●検討から実施するまでの期間
●実施時期
●検討し始めた理由
●検討したリフォーム内容
●きっかけとなったライフイベント
●住宅リフォーム関連会社・ブランドの知名度
●比較検討した会社・ブランド
●実物（ショールームなど）の見学経験
●実物見学の場所
●会社・ブランドの選択理由／最重視理由
●契約ルート
●住宅リフォームの予算総額
●住宅リフォームの実施総額
●参考にした情報源
●実施満足度
●住宅リフォームを検討・実施していない理由
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/18925/（レポートURL）
調査
調査主体：株式会社コズレ
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：生後0歳以上の子を持つ親
調査期間：2026年3月6日（金）～2026年4月8日（水）
有効回答者数：518名
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましては気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは“子育ての喜びをもっと大きく！”を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ/Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役 ：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」
（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人
「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川
TEL：03-6265-6877 Mail： pr@cozre.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347789/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社コズレ
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