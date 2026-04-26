PS4・PS3・PC対応、進化系ワイヤレスゲームコントローラー新登場

ゲームをもっと快適に楽しみたい。 でも、こんな不満を感じたことはありませんか？ * 純正コントローラーは価格が高い * 長時間プレイで手が疲れる * 振動が弱く、臨場感が足りない * ボイスチャット用の端子がない * PCでも使いたいのに互換性が不十分 * 複数人プレイで誰のコントローラーかわからない * エイム操作がしづらい * 安い互換品は反応が悪い * 古いモデルでアップデートに対応できない そんなゲーマーの悩みに応える、新しい選択肢が登場しました。 PS4 / PS3 / PC対応ワイヤレスゲームコントローラーは、快適な操作性と高機能を兼ね備えた、コストパフォーマンスに優れた次世代モデルです。

ワイヤレス接続で、もっと自由にプレイ

https://item.rakuten.co.jp/smahoservice/a301859/

本製品はBluetooth対応のワイヤレスコントローラーです。 煩わしいケーブル接続なしで、離れた位置から快適にゲームを楽しめます。 テレビとの距離を気にせず、ソファでくつろぎながらプレイ。 デスクトップPCでも配線をすっきり保ちながら使えます。

ダブルモーター振動で、ゲームの没入感が変わる

アクションゲーム、レースゲーム、FPS――。 ゲームの面白さは、映像だけではありません。 本製品はデュアルモーター振動機能を搭載。 衝撃、加速、爆発、接触など、ゲーム内の動きを手元にリアルに伝えます。 "見るゲーム"から、"体感するゲーム"へ。 プレイの没入感が大きく変わります。

6軸ジャイロ搭載。直感的な操作が可能

本製品には6軸ジャイロセンサーを内蔵。 傾きや動きを正確に検知し、繊細なエイム操作や直感的なコントロールに対応します。 FPS・TPS・レース・アクションゲームなど、操作精度を求めるプレイヤーにもおすすめです。

オンラインアップデート対応。長く使える安心設計

互換コントローラーで不安視されがちな「将来の対応問題」にも配慮。 本製品はソフトウェアのオンラインアップグレードに対応しています。 機能改善や互換性アップデートにも対応しやすく、長く使えるのが魅力です。 "買って終わり"ではなく、"使い続けられる"コントローラーです。

RGB LEDライトで、誰のコントローラーか一目でわかる

複数人で遊ぶ時に意外と便利なのが、RGB LEDチャンネル表示機能。 カラーライトで接続ユーザーやプレイヤー番号をわかりやすく表示します。 友人との対戦プレイや家族との協力プレイでも、混乱なくスムーズに楽しめます。 見た目もスタイリッシュで、ゲーミング空間を演出します。

ヘッドセット接続対応。ボイスチャットも快適

本製品は3.5mm TRRSステレオジャックを搭載。 ヘッドセットやイヤホン、マイクを接続できるため、オンラインゲームでのボイスチャットも快適です。 仲間との連携が重要なFPSや協力プレイでも、スムーズなコミュニケーションを実現します。

タッチパッド搭載で、操作の幅が広がる

純正同様、多点静電容量式タッチパッドを搭載。 対応ゲームでは、タッチ・スワイプ・クリックなど多彩な操作が可能です。 メニュー操作や特殊アクションにも対応し、ゲーム体験をさらに広げます。

PS4だけじゃない。PS3・PCでも使える高互換モデル

本製品はPS4 / PS3 / PC対応コントローラー。 ゲーム機を買い替えても、PCゲームを始めても、そのまま使える高い互換性が魅力です。 1台あれば、複数環境で活躍。 コストを抑えたい方にもおすすめです。

こんな方におすすめ

* 純正品よりコスパの良いモデルを探している * 予備用コントローラーが欲しい * 家族・友人用に2台目が欲しい * PCゲームでも使いたい * ボイスチャット対応モデルが欲しい * 振動・ジャイロ付きで臨場感を楽しみたい

勝敗を分けるのは、コントローラーかもしれない

快適な操作性、幅広い互換性、ゲームを盛り上げる高機能。 毎日のプレイをもっと楽しく、もっと自由にする1台です。 PS4・PS3・PC対応ワイヤレスゲームコントローラー、販売中。 人気商品のため、在庫があるうちにぜひチェックしてください。 楽天市場商品情報：https://item.rakuten.co.jp/smahoservice/a301859/ Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/smahoservic/a301859.html

会社概要

ライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始いたしました。現在ではスマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品を幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと成長いたしました。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/