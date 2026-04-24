「明治 エッセル スーパーカップ ブルーベリーのレアチーズ」　5月4日新発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、カップアイスの定番としてご好評いただいている「明治 エッセル スーパーカップ」シリーズより、「明治 エッセル スーパーカップ ブルーベリーのレアチーズ」を、2026年5月4日から全国にて発売します。

「明治 エッセル スーパーカップ ブルーベリーのレアチーズ」（200ml）

希望小売価格：194円（税込）

本商品は、レアチーズのコクと酸味が感じられるアイスに、ブルーベリー果肉が入ったソースを混ぜ込んだカップアイスです。ベースアイスではレアチーズのコク・ほのかな酸味が感じられ、爽やかな香りと甘酸っぱい果肉入りのブルーベリーソースが味を引き立てます。

レアチーズとブルーベリーの組み合わせは、洋菓子を提供するお店などでも定番の組み合わせであり、また、当社において過去発売したチーズフレーバー商品はいずれも人気であったことから、本商品を新フレーバーとして選定しました。

本商品の発売を通じ、より多くのフレーバーをご提供することで「明治 エッセル スーパーカップ」ブランドのさらなる成長を図るとともに、おいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。