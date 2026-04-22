最短1週間で″共感人材″を集める採用用書籍の制作支援サービス「ソクホン for Recruit」提供開始のお知らせ

ラーニングス株式会社

ラーニングス株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役：梶田洋平）は、社員100名未満のBtoB企業を対象に、最短1週間で採用用書籍を制作する出版支援サービス「ソクホン for Recruit」（https://sokuhon.com/forrecruit）の提供を開始いたしました。

【サービス提供の背景】

「求人サイトに掲載しても、条件面で大手に埋もれてしまう」

「面接まで進んでも志望度が低く、辞退されることが多い」

「入社後に"思っていたのと違った"というミスマッチが起きてしまう」

採用活動に悩む中小・ベンチャー企業からは、このような声が後を絶ちません。

採用サイトや求人広告などのWeb施策は流し見されやすく、自社の思想や価値観を体系的に伝えることが難しいのが現状です。

社員100名未満の企業において、求職者の志望度に最も影響を与えるのは「社長の想い」や「会社の価値観への共感」です。

それを伝えるために有効なのが、オフライン施策としての"採用用書籍"です。

「ソクホン for Recruit」は、インタビュー取材をもとに最短1週間で"採用に効く一冊"を制作する、採用特化型の出版支援サービスです。

【ソクホン for Recruit が選ばれる理由】

理由１.社長の想いと会社の価値観を1冊にまとめて伝えられる

採用活動において求職者は「この会社に入っていいのか」を判断するために、会社の思想・実績・働き方・ビジョンを知りたがっています。

本だからこそ、それらを体系的かつ深く伝えることができます。

理由２.面接前に郵送するだけで志望度が上がる

応募があった段階で書籍を郵送しておくことで、求職者が仕事内容やキャリアパスをイメージした状態で面接に臨めます。

面接が「選考の場」から「相互理解の場」に変わります。

理由３.一度つくれば長期にわたって使い続けられる資産になる

広告費は出稿をやめれば効果がなくなりますが、書籍は社員・その家族・求職者へと、何年にもわたって活用し続けることができる採用ツールです。

【狙える3つの効果】

１.志望度アップ応募段階で書籍を郵送することで、仕事内容やキャリアパスへの解像度が高まり、面接時点での志望度向上につながります。

２.ミスマッチ減少"うちの会社に合わない人"をあらかじめ明示することで、入社後の「思っていたのと違った」を防ぎ、早期離職リスクを軽減します。

３.採用ツールの資産化継続的な広告費をかけるよりも、一度つくれば使い続けられる採用効率化ツールを持つことが、長期的なコスト削減につながります。

【1冊で伝えられる内容】

☑ 社長のメッセージ

☑ 事業内容と社会的意義

☑ 事例と実績☑ 大切にしている価値観

☑ 働き方・日常

☑ 若手の成長事例

☑ 向いている人／向いていない人

☑ 今後のビジョン

【サービスの流れ】

Step.1 サービス内容説明→ オンラインで30分、サービス内容をご説明

Step.2 ヒアリング→ 採用課題や掲載したい内容のヒアリング

Step.3 企画提案→ ヒアリング内容をもとに企画を提案。合意後にキックオフ

Step.4 インタビュー取材→ 企画書に沿ってインタビュー取材を実施。ここから最短1週間で制作

Step.5 原稿作成→ 文字起こし・原稿作成（一部AI活用）。早期完成を優先

Step.6 編集作業→ 人力での編集によりクオリティを確保

Step.7 紙面作成・表紙デザイン→ DTP作業と表紙デザインが完成したら仕上げへ

Step.8 完成・活用へ→ 必要部数の印刷製本へ。AmazonPOD出版による販売も可能

【全額返金保証について】

初稿原稿を提出した段階で、

・クオリティに満足できない

・多少の修正では改善が難しい

と感じた場合は、お支払いいただいた全額を返金いたします。

【こんな企業様におすすめ】

・社員数100名未満のBtoB企業、スタートアップ、ベンチャー企業

・条件ではなく価値観への共感で社員を採用したい

・採用広告費を削減し、長期的な採用ツールをつくりたい

・入社後のミスマッチ、早期離職に悩んでいる

・面接での会社説明に時間を取られている

【会社概要】

会社名：ラーニングス株式会社

所在地：〒150-0036 東京都渋谷区南平台町2番13号 南平台大崎ビル3階

代表者：梶田洋平

設立：2017年（平成29年）7月

事業内容：BtoB企業向け出版・情報発信支援サービス

URL：https://sokuhon.com/forrecruit

【本件に関するお問い合わせ】

ラーニングス株式会社 担当：深澤

E-Mail：press@learnings.co.jp