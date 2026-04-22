不動産投資のベルテックス に出展決定 東京ビッグサイトにて2026年5月15日 (金)～17日(日)に開催

株式会社ベルテックス（本社：東京都新宿区 代表取締役：梶尾祐司）は、2026年5月15日（金）から17日（日）まで東京ビッグサイトで開催される 『資産運用 EXPO【夏】』 に、不動産投資ブースを出展いたします。

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当社ブースでは、不動産投資が初めての方からご経験者の方まで、お一人おひとりのご状況に合わせて、スタッフが個別にご案内いたします。不動産投資の基本的な仕組みから、物件選びのポイント、資金計画まで丁寧にご説明し、来場者限定のおすすめ物件もご紹介予定です。





◆開催概要◆＜資産運用 EXPO 夏＞毎年春・夏に開催されている資産運用EXPO。今回で5回目の開催となる『資産運用EXPO夏』は、多様な投資商品やサービスについて発見し、資産運用について学ぶことができる展示会です。新たな投資先や、一人ひとりに合った運用方法を見つけるチャンスとなりますので、ぜひご来場ください。-------------------【イベント詳細】--------------------------会期 ：2026 年5 月15 日（金）～17 日（日）会場 ：東京ビッグサイト入場方法 ：下記公式ウェブサイトからの事前登録https://www.am-expo.jp/tokyo-2/ja-jp/visit.html※詳細は主催者へ直接お問い合わせください。------------------------------------------------------------------◆ベルテックス出展ブースの注目ポイント◆株式会社ベルテックスでは、初心者の方にも安心して不動産投資を始めていただけるよう、物件選定から購入後の運用・管理まで一貫したサポートを提供しています。本展示会では、不動産投資に関する疑問や不安について、スタッフに直接ご相談いただけます。ーイベント情報ー・来場者限定 おすすめ不動産投資物件のご案内・アンケート回答で素敵な景品プレゼント予定※景品は数に限りがございます。前回の26’EXPO冬開催時の様子【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347556/images/bodyimage2】



◆ベルテックスの特徴・サポート体制◆

ベルテックスの特徴は、長期的な不動産運用を支える充実したサポート体制にあります。

●頭金1万円からスタート可能

●取引金融機関 16行（2026年1月末現在）

●金利1％台のローンもご案内可能

※ローン条件はお客様の資産状況・金融機関により異なります

●入居率99.5％（2025年11月末現在）

●物件購入後も、運用・管理・売却までワンストップでサポート。

●税理士による「確定申告セミナー」の無料受講や、提携税理士への個別相談案内

◆ベルテックスについて◆

当社は、『より多くの人々の不安を「夢」や「希望」に変える』を企業理念に掲げ、お客様のニーズに沿った不動産コンサルティング、不動産企画・開発、不動産の売買・賃貸仲介および賃貸管理業務、不動産の運用、損害保険代理店業務、生命保険の募集に関する業務を提供する総合不動産カンパニーです。





配信元企業：株式会社ベルテックス

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