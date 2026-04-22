老若男女に満足して頂けるステーキ店を追及し続ける新店舗「肉をほおばり米を喰う！飽喰亭(ほうしょくてい)」を2026年4月23日にオープンいたします。

ロゴ

飽喰亭ステーキ









■【期間限定】オープン記念の特大サービス！ハンバーグトッピング無料＆メインステーキ4種が特別価格に！





オープンを記念して、23日～26日の4日間はステーキをご注文のお客様にハンバーグトッピングを無料でプレゼントいたします。

さらに7月末までは「飽喰亭ステーキ」をはじめ、「ハラミステーキ」などメインステーキ4種が特別価格でのご提供！





ハラミステーキ×ハンバーグトッピング









■最後まで熱々！独自製法と溶岩プレートの最強タッグ





新しくオープンする「飽喰亭」では、企業独自の特別レシピ(真空調理)で驚くほど柔らかく仕上げたお肉を、こだわりの「溶岩プレート」に乗せてご提供いたします。





この溶岩プレートには【遠赤外線効果】【余分な脂の吸収】【高い蓄熱性】という3つの優れた特長があります。遠赤外線がお肉の芯までふっくらと火を通して旨みを閉じ込め、プレートが余分な脂を吸い取るため、しつこくなくヘルシーな焼き上がりに。さらに、高い蓄熱性によってお肉が冷めにくく、最後の一口まで熱々の状態でお召し上がりいただけます。





飽喰亭ステーキ2









■【満腹確約】ステーキを頼めば、ご飯・絶品ごはんのお供・サラダが「無限食べ放題」





店内はセルフサービススタイルなので、周りに気を遣わずご自身のペースでおかわりできる環境を整えております。ご飯、みそ汁、コールスローサラダやキムチ、肉そぼろ、もやしナムルなどのご飯のお供がすべておかわり自由です。

肉と白ご飯の最強組み合わせ以外にも食べ放題コーナーにあるキムチ、ナムル、肉そぼろをご飯にのせてオリジナルビビンバや肉そぼろご飯、だし汁でだし茶づけなど飽喰亭の楽しみ方は、バリエーションに富んでいます。





おかわり自由

メニュー









■7月末まではオープン特別価格！！





・飽喰亭ステーキ 1,300円→1,200円

・ハラミステーキ 1,500円→1,400円

・カットステーキ 1,200円→1,100円

・ハラミ切り落とし 1,300円→1,200円

【トッピング】

・チキンステーキ 380円

・ハンバーグ 250円

・ソーセージ 250円









■オリジナルコンボステーキを楽しめるメニュー展開





看板商品の飽喰亭ステーキ、旨みが溢れるハラミステーキの2種類のステーキに食べ応え十分のチキンステーキやハンバーグ、インパクトのある長いソーセージなどのトッピングを注文してオリジナルコンボステーキが楽しめます。とにかくステーキをたらふく食べたいお客様には、飽喰亭ステーキとハラミステーキのコンボやそれぞれのWステーキなど組み合わせは多数あります。





飽喰亭ステーキ×ハラミステーキ

飽喰亭ステーキ×ソーセージ









■ご家族連れにも安心の店内





店内にはトレーカートを完備しているので、小さなお子様連れのお客様も安心してご利用いただけます。コスパ大満足のステーキ専門店として、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

※小学4年生以上のお客様は、必ずお一人様ステーキ1セットのご注文をお願いいたします。

※3歳～小学3年生までのお子様は、ステーキもしくはセルフコーナー利用券(300円)をご注文お願いいたします。

(小学生以下のお客様のみのご来店はお断りいたします)





トレーカート









■肉をほおばり米を喰う！飽喰亭 概要





所在地 ： 兵庫県神戸市西区森友2丁目39-2

営業時間： 11:00～23:00(L.O. 22:30)

休業日 ： 無休





外観