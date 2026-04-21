【早割受付中】サステナビリティの最前線を学ぶ「エシカル・コンシェルジュ講座」企業パッケージが新登場！

一般社団法人エシカル協会

一般社団法人エシカル協会（東京都渋谷区、代表理事：末吉里花、以下「エシカル協会」）は、実践的なサステナビリティ教育プログラム「エシカル・コンシェルジュ講座」第17期を2026年6月13日（土）より開講いたします。

今期は、各界の第一線で活躍する専門家から最新の知見を体系的に学べる一般受講のラインナップに加え、ご要望の多かった社員研修に最適な内容を厳選した「企業パッケージ」を新設しました。

5月31日（日）までにお申し込みいただくと、一般・単発・企業パッケージのすべてが【10%OFF】となるお得な【早割キャンペーン】を実施中です。

講座お申し込みページ：https://concierge-lecture.ethicaljapan.org/(https://concierge-lecture.ethicaljapan.org/)

■ 「エシカル・コンシェルジュ講座」とは

「エシカル・コンシェルジュ講座」は、これまでに延べ30,150人が受講し、2,173人の「エシカル・コンシェルジュ（修了証取得者）」を輩出している教育プログラムです。受講者の満足度は96%と高く、気候変動や人権など多様なテーマの専門講師から、最新かつ実践的な知識や視点を連続講座で学ぶことができます。一般受講の全10講座を修了すると、エシカル・コンシェルジュとしての認定（修了証授与）や全体コミュニティへの参加に加え、次世代のサステナビリティ教育を担う「エシカル・リーダー」への応募も可能になります。

■ 第17期のアップデートポイント

（1）新設！企業・団体向けの「企業パッケージ」（全6講座）

サステナビリティ推進や社員教育への関心の高まりを受け、ビジネスパーソンにおすすめのテーマで構成した「企業パッケージ」をご用意しました。厳選したテーマを効率的に学べる形式となっており、社内研修や福利厚生として、よりご活用いただきやすくなりました。

（2）目的・予算に合わせて選べる3つの受講スタイル

総合的に全10講座で学ぶ「一般受講」、１講座から興味のあるテーマを選べる「単発受講」、そして企業の課題解決に直結する厳選6講座で学ぶ「企業パッケージ」の3つの販売形式をご用意しました。



（3）全国から学べるオンライン（アーカイブ配信）形式

対面（東京）での受講に加え、オンライン（アーカイブ配信）の受講形式をご用意しています。「一般受講」および「企業パッケージ」をお申し込みの方は、2027年3月31日までアーカイブ動画が見放題となり、ご自身のペースで何度でも復習が可能です。

■ 導入企業の声（株式会社Ｉ-ｎｅ様の例）

2026年までに累計445名以上の社員様に受講いただいています。マテリアリティ策定時に経営陣が受講されたことを機に、「全社員受講」を目標に掲げ、新入社員を含め継続的にご導入いただいております。 その他の企業様からも、「数ヶ月間で様々な社会課題を深く網羅的に学べる」「部門を超えたコミュニケーションの創出など、研修以上の効果を感じる」といったお声をいただいております。

■ 「エシカル・コンシェルジュ講座 第17期」概要

期間： 2026年6月13日～2027年2月28日

形式： 対面（東京）とオンライン（アーカイブ配信）の２種類

価格（税込）：

一般：\55,000（全10講座）

単発：\5,500（各1講座）

企業パッケージ：\33,000（全6講座）

早割キャンペーン： 2026年5月31日までのお申し込みで【10%OFF】（全プラン適用可能）

講座お申し込みページ：https://concierge-lecture.ethicaljapan.org/

■ 講座スケジュール（全講座一覧）

6/13(土) 9:30-11:30 『世界を変えるエシカルという“ものさし”』

末吉 里花【一般社団法人エシカル協会代表理事】★

6/27(土) 14:00-16:00 『気候変動の今と脱炭素をすすめる意義』

江守 正多 氏【東京大学未来ビジョン研究センター 教授】★



7/15(水) 19:30-21:30 『サーキュラーエコノミーの今とこれから ～価値ある資源循環にしていくために～』

田崎 智宏 氏【国立環境研究所 資源循環社会システム研究室 室長／博士】★



7/25(土) 14:00-16:00 『物価高に強い日本経済は再エネでつくれる！？ ～企業と市民ができること～』

高瀬 香絵 氏【公益財団法人 自然エネルギー財団 シニアマネージャー】★



7/29(水) 19:30-21:30 『最重要経営アジェンダとなった「人権」 ～攻めと守りの「ビジネスと人権」実践～』

羽生田 慶介 氏【（株）オウルズコンサルティンググループ代表取締役CEO／一般社団法人エシカル協会 理事】★



8/22(土) 14:00-16:00 『私たちがネイチャーポジティブ（自然復興）を目指すべき理由』

五箇 公一 氏【国立環境研究所 生態リスク評価・対策研究室 特命研究員】★



9/12(土) 14:00-16:00 『動物・人間・企業ーみんなのGOODにつながる アニマルウェルフェア』

岡田 千尋 氏【認定NPO法人アニマルライツセンター代表理事】



10/17(土) 9:30-11:30 『超少子高齢化時代に向けてーこれから求められる福祉のカタチ』

菅原 健介 氏【（株）ぐるんとびー代表取締役】



11/14(土) 14:00-16:00 『これからの社会をつくる、新しい教育のあり方』

工藤 勇一 氏【教育アドバイザー】



12/5(土) 9:30-11:30 『なぜ「話が伝わらない」時代となったのか』

竹下 隆一郎 氏【TBS 特任執行役員／TBS CROSS DIG with Bloomberg CCO】



1/17(日) 14:00-16:00 『社会的価値の見える化とエシカルなまちづくり』

枝廣 淳子 氏【未来創造部代表／大学院大学至善館副学長・教授】



2/28(日) 14:00-16:00 『社会を変えるデザインの力』

筧 裕介 氏【NPO 法人issue+design 代表 ／博士（工学）】



*上記の講師や日時は一部変更になる場合があります。

*「企業パッケージ」の全６講座は★マークのものが対象になります。

■ お申し込み・お問い合わせ

https://concierge-lecture.ethicaljapan.org/

■ 一般社団法人エシカル協会について

日本初の「エシカル」に特化した団体として2015年に設立。エシカルの本質について自ら考え、行動し、変化を起こす人々を育み、共に「誰もが笑顔になれる持続可能な社会の実現」を目指しています。 主に『エシカル・コンシェルジュ講座』や『サステナブル教育推進事業』などの一般に向けた普及啓発および教育活動をはじめ、企業・行政機関との連携や政策提言といった社会実装に取り組んでいます。

公式サイト：https://ethicaljapan.org(https://ethicaljapan.org/)