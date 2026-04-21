【本格始動】費用負担0円で始める 福利厚生サービス！全国約600店舗の「りらくる」が企業の健康経営をサポート！

株式会社りらく

本格もみほぐしサービス利用者数No.1※のリーディングカンパニーとして、「りらくる」ブランドを全国で603店舗（2026年3月1日現在）展開する株式会社りらく（本社：大阪府大阪市、代表取締役：青木正太）は、企業の福利厚生として「りらくる」の施術をお得に利用できる「費用負担0円で始める りらくる福利厚生サービス」を正式にスタートいたしました。

※2021年3月ESP総研調べ/同一店舗名における店舗数/医療機関、有資格施術所を含まない/利用者数は延べ人数

■サービス提供の背景

働き方の多様化が進む中、従業員のストレスケアや身体的メンテナンスは、企業の生産性向上に直結する重要な要素となっています。しかし、「自社内にリラクゼーションスペースを作るのはコストがかかる」「テレワークの従業員が利用しにくい」という大きな課題があります。

そこで「りらくる」は、全国約600店舗のネットワークを活かし、「いつでも・どこでも・手軽に」施術を受けられる福利厚生サービスの提供を開始。企業の「健康経営」を強力にバックアップします。

■「りらくる福利厚生サービス」3つの特徴

１．【企業の費用負担は一切なし※】導入費・固定費0円でリスクなく開始

導入費用や月額の固定費用、年会費などは一切かかりません。予算の確保が難しい場合でも、金銭的な負担やリスクを負うことなく、今すぐ新しい福利厚生制度をスタートしていただけます。

※費用負担一切なしは、貴社従業員様特別限定割引クーポン発行の場合に限ります。

２．【手間いらずで簡単導入】面倒な手続きや管理をカット

特別な設備の設置や、煩雑な管理業務は不要です。従業員様がご自身のスマートフォン等で専用ページを提示するだけで利用できる仕組みのため、人事・総務ご担当者様の運用コストを最小限に抑えられます。

３．【福利厚生の充実】全国約600店舗で、全従業員に「癒し」を

全国各地に店舗があるため、本社勤務の方はもちろん、テレワーク中の方や地方拠点の従業員様まで公平にサービスを受けられます。手軽に本格的なリフレッシュを提供できるため、従業員満足度の向上と、健康経営の第一歩に繋がります。

■ サービス概要

・サービス名： りらくる 福利厚生サービス

・対象： 法人・団体（規模を問わず導入可能）

・主なメニュー： もみほぐし、足つぼ、ハンドリフレ、ドライヘッドスパなど

■ 導入をご検討のご担当者様・メディア関係者の皆様へ

詳細を見る :https://relxle.com/usr/employee_benefits

「肩や足の疲れなどによる集中力の低下を防ぎたい」「他社との差別化を図る魅力的な福利厚生を導入したい」といった、すべての企業様のご要望にお応えします。

また、本記事をご覧いただいているメディア関係者の皆様もぜひご利用ください。

記者の方ご自身のリフレッシュはもちろん、メディア各社様での福利厚生サービスとしてもお役立てください。

＜りらくるについて＞

全身もみほぐし「りらくる」はアプリ会員価格60分/3,600円（税込）～で施術を実施いたします（オールハンド/すべてベッドで施術）。私たち「りらくる」がお客様にご提案するのは、 ヘルスケアから始まる一生を通じたライフケア。もみほぐし・足つぼ・ハンドリフレ・ドライヘッドスパ等、ココロもカラダも、いつも元気ではつらつと、人生をエンジョイしていただく。生きる喜びを実感できる毎日のために、 私たち「りらくる」はライフケアを提供します。

■株式会社りらく 会社概要

会社名 ： 株式会社りらく https://relxle.com/

設立 ： 2010年1月8日

代表者 ： 代表取締役社長 青木 正太

従業員 ： 196名 ※グループ会社連結 パート含む（2025年1月1日現在）

事業内容： リラクゼーションスペースの運営

所在地 ： 大阪府大阪市港区弁天1丁目2番1号 大阪ベイタワーオフィス