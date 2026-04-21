飯能市(飯能市長:新井 重治)、株式会社ムーミン物語(社長:望月 潔)、西武鉄道株式会社(社長:小川 周一郎)の３者では、２０２６年４月２１日(火)より飯能駅構内にてアンブレラ装飾を実施いたします。 これは、ムーミンバレーパークで２０２６年４月１１日(土)から開催中のイベント「ムーミン谷とアンブレラ２０２６」と連動した企画で、「ムーミンに会えるまち、はんのう」のシティプロモーション推進を目的とした「飯能市・株式会社ムーミン物語・西武鉄道株式会社の地域活性化に向けた連携に関する基本協定」に基づいて実施するものです。

パーク全体を彩る色とりどりのアンブレラと同じモチーフの装飾を駅構内にも展開をすることで、駅を降りた瞬間からムーミンバレーパークの世界観を感じていただけるよう、飯能駅をより一層魅力的な空間に演出します。

カラフルで鮮やかなムーミンの物語の世界観と、豊かな自然が広がる「ムーミンに会えるまち、はんのう」へ、ぜひお越しください。

【実施期間】 ２０２６年４月２１日(火)～２０２６年９月上旬までを予定 ※期間は予告なく変更する可能性があります。

【実施場所】 飯能駅 改札外

【ご参考】

◆『ムーミン谷の彗星』をテーマにしたフォトジェニックな「ムーミン谷とアンブレラ」を開催中！

テーマは『ムーミン谷の彗星』。仲間たちの喜びやムーミン谷の美しさ、華やかさを、彩り豊かなアンブレラスカイで表現。 通るだけでワクワクする全長２００メートルの圧巻のアンブレラスカイロードです。

上空には、『ムーミン谷の彗星』に登場するムーミン谷の仲間たちのキャラクターパネルのバルーンがカラフルなアンブレラの中に登場し、ワクワクするようなフォトジェニックな空間を演出します。

■開催期間：２０２６年４月１１日(土)～２０２６年９月上旬までを予定 ■詳細：https://metsa-hanno.com/lp/umbrella2026/

◆ムーミンバレーパークおでかけパス(デジタル)

西武線全線が一日乗り降り自由の乗車券(多摩川線を除く)と飯能駅北口～メッツァ間のバス往復乗車券、ムーミンバレーパーク１デーパスがセットになった、お得なきっぷです。

キャッシュレスで便利にお買い求めいただくことができ、お持ちのスマートフォンに表示されるQRコードとアニメーションがきっぷの代わりになります。

https://www.seiburailway.jp/railway/ticket/specialticket/mvpodekakepassdigital/

■発売額 ：大人：４,６００円、中学生・高校生：２，４００円、小児(小学生)：１，５００円 ※「QR コード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ※２０２６年５月２３日（土）から２０２６年８月３１日（月）までの間ご利用いただける期間限定の企画乗車券「はんのう満喫！ムーミンバレーパークおでかけパス（デジタル）」を発売します。こちらは「ムーミンバレーパークおでかけパス（デジタル）」の内容及び価格はそのままに、飯能市内の取扱加盟店で利用できる「はんのう満喫！クーポン（１，０００円相当）」と夏至祭バージョンにデザインされた「ムーミンバレーパークオリジナルステッカー」がセットになった大変お得な乗車券です。

https://www.seiburailway.jp/newsroom/news/file/20260421_MVPodekake.pdf

【関連ニュースリリース】

◆２０２４年８月９日ニュースリリース 「飯能市・株式会社ムーミン物語・西武鉄道株式会社の地域活性化に向けた連携に関する基本協定」を締結いたしました。 https://www.seiburailway.jp/file.jsp?id=22688

◆２０２５年３月１６日ニュースリリース 「飯能駅にムーミンキャラクターオブジェを設置し、お披露目セレモニーを実施しました！」 https://www.seiburailway.jp/file.jsp?id=24300

◇お客さまのお問合せ先 西武鉄道お客さまセンター TEL.(０５７０)００５-７１２ 音声ガイダンスのご案内により、メニューをお選びください。 [営業時間：全日９時～１７時(１２/３０～１/３除く)]