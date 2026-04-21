“お値打ちに上質な和牛”を味わえる本格焼肉「飛騨牛焼肉 伏見屋本店」オープン 4月28日（火）桜通豊田ビル

トヨタ不動産株式会社

トヨタ不動産株式会社（本社:東京都千代田区、取締役社長:山村 知秀）が所有・管理する桜通豊田ビル（愛知県名古屋市）に、株式会社AJドリームクリエイトが運営する炭火焼肉「飛騨牛焼肉 伏見屋本店」が2026年4月28日（火）にオープンします。

同店は、和牛の品評会である全国和牛能力共進会（主催:全国和牛登録協会）で日本一に輝いたこともある“飛騨牛”を一頭買いし、熟練の職人が手切りしたお肉を提供する本格焼肉店です。契約農家からの直接仕入れや愛知県内に設けたセントラルキッチンからの直通体制により、お値打ちな価格でご利用いただけます。多言語対応したメニューや、英語・中国語・韓国語を話せるスタッフを配置し、国内外の方に愛される店舗を目指します。

物価高の中でも上質な和牛を身近に楽しめる「飛騨牛焼肉 伏見屋本店」で、選び抜かれた飛騨牛をぜひご堪能ください。

【店舗概要】

■店舗名称：飛騨牛焼肉 伏見屋本店

■営業時間：平日 17:00～22:00 / 土日祝 11:00～22:00

※ランチ営業は6月1日（月）から開始

■住 所：愛知県名古屋市中村区名駅4-5-28 桜通豊田ビルB1F

■席 数：60席

■電話番号：050-5869-0685