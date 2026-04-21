伝統工芸品「江戸硝子」が届ける、目で楽しむ“涼”。ひんやり食器で涼やかさをまとう夏の食卓に

株式会社ＩＣＬ

ライフスタイルブランド『Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）』は、江戸時代から受け継がれる伝統工芸品・「江戸硝子」を用いたオリジナルテーブルウェアを、2026年3月24日(火)より、アフタヌーンティー・リビング店舗およびアフタヌーンティー公式オンラインストアにて発売いたしました。

本コレクションは、江戸硝子ならではの“職人による繊細な技巧”と、“ひんやりとした透明感”が特徴です。

暑さで食欲がなくなりがちな夏には、こうした器を取り入れるだけで、食卓にさりげない“涼”が加わり、食事の時間を心地よく演出してくれます。

詳しくはこちら＞＞ :https://shop.afternoon-tea.net/shop/e/efeature-edoglass/

■長期化する夏、落ちる食欲に。伝統技が光る清涼感のある食器で夏の食事を楽しむ

日本の夏は年々長期化し、暑さはより一層厳しくなっています。そんな中、多くの人が悩まされるのが「食欲不振」です。夏の食欲不振は、暑さによる胃腸機能の低下や自律神経の乱れが主な原因と言われています。さらに、暑い季節はそうめんやアイスなどつい冷たい食べ物を選びがちですが、冷たいものの摂り過ぎは胃腸を冷やし、胃腸の機能をさらに低下させてしまう可能性も。こうした暑さで食欲が落ちやすい夏こそ、料理そのものだけでなく“器選び”が食卓の雰囲気を大きく左右します。食卓の見た目に涼しさや清涼感が加わるだけで、同じ料理でもぐっと食べやすい一皿へと変わります。

今回のコレクションに用いられている「江戸硝子」は、東京都の伝統産業であり、江戸時代から伝わる材料や伝統的な技法を引き継いだガラス製法です。職人の粋な技が細部にまで施された繊細なデザインは見る人を楽しませます。その伝統技術は代々受け継がれ、2002年（平成14年）には「東京都の伝統工芸品」に指定され、2014年（平成26年）には「経済産業省指定の伝統的工芸品」に認定されました。アフタヌーンティー・リビングは、粋な伝統伎が光る「江戸硝子」の食器を通して、視覚から“涼”を取り入れ、厳しい暑さの夏でも食事を楽しめる、涼やかな食卓づくりを提案します。

■伝統工芸士が手がける、アフタヌーンティー・リビングだけの”夏色”が彩るガラス食器

本コレクションは、夏の夕焼けから夜へとうつろう空と鮮やかな海という誰もが心惹かれる夏の情景をイメージした「宵茜(よいあかね)」と「蒼凪(あおなぎ)」の2色展開。それぞれのアイテムは、伝統工芸士監修のもと、遠心力を用いた「スピン製法」により、職人が色づけのパウダー配分を細かく調整しながらひとつずつ丁寧に手作りしています。カラフルなガラスが生み出す透明感が食卓に涼やかな印象を添え、料理をさらに美味しそうに引き立ててくれます。

＜宵茜【よいあかね】＞

夏の夕焼けから夜へ向かう雰囲気をイメージ。ラベンダーカラーを入れることで、甘くなりすぎない上品な色合いに。

＜蒼凪【あおなぎ】＞

鮮やかな海をイメージ。爽やかなブルーの中に、水面に反射する太陽の光を黄色のチップで表現。

●江戸硝子タンブラー（2色展開） 価格\2,200(税込)

氷もしっかり入る容量で、お酒やソフトドリンクはもちろん、かき氷などのデザート用のうつわとしても活躍します。

●江戸硝子盛皿（2色展開） 価格：\3,740（税込）

程よい深さと広さがあるため、夏に食べたくなる麺料理をはじめ、幅広いお料理の盛り付けに活躍します。

●江戸硝子箸置き/レスト 花型・丸型（2型2色展開） 価格：\880（税込）

東京都の伝統工芸品「江戸硝子」の、彩り豊かでかわいらしい箸置きです。丸型と花型の2型あり、花型は箸置きとしてはもちろん、深さのあるデザインなので、ちょっとした薬味置きとしても使えます。

●江戸硝子花ボウル（2色展開） 価格：\1,980（税込）

手にすっぽりと収まるコンパクトなサイズ感で、サラダや冷奴などの一品料理、おつまみの取り皿としてはもちろん、フルーツやアイスなどを盛り付けるデザート皿としても活躍。食卓に華やかさを添えるお花の形で、日常使いからおもてなしまで幅広いシーンで重宝します。

●江戸硝子フリーカップ（2色展開） 価格：\1,760（税込）

そばちょこやつけだれ用の器としてはもちろん、冷茶や氷を入れた焼酎、梅酒などのグラスとしても使用できます。

さらに、デザートボウルや副菜を入れる小鉢としてもおすすめ。

■Afternoon Tea LIVING紹介

「spice of a day」のメッセージのもと、日常に旬やトレンドを取り入れ、彩りのある生活を演出する。

そんなシアワセのきっかけと出会え、暮らしの中にちょっとしたスパイスをお届けするライフスタイルブランド。

Afternoon Tea LIVING には、ダイニングやキッチン、リビング、バス、

ステーショナリーからウエアまで幅広いアイテムが揃います。

現在、全国約110店舗とオンラインストアを展開中。2026年9月に45周年を迎えます。

その新たな一歩として、2026年から「すべてのなんでもない日を 愛おしく。」を新スローガンに掲げ、雑貨をアイデアで毎日がちょっぴり豊かになる、そんな新しい日常を提案していきます。

Afternoon Tea LIVINGブランドサイト(https://www.afternoon-tea.net/living/)