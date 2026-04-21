人手不足の時代における店舗運営に「新しい標準」を。次世代POS「Redx(R)」がリテールテックJAPAN 2026で示したDXの未来

gooddaysホールディングス株式会社

オープンリソース株式会社

gooddaysホールディングス株式会社（以下「gooddays」）の子会社であるオープンリソース株式会社（代表取締役社長：小倉博、以下「open resource」) は、2026年３月３日(火)から６日(金)に東京ビッグサイトで開催された「リテールテックJAPAN 2026」に出展いたしました。

近年、小売業が直面する「人手不足」と「コスト増」に対し、Redx(R)はマニュアルを必要としない直感的なUI（操作画面）と、場所を選ばない機動力を融合させた実機でのデモを展示し、多くの来場者から、既存の店舗運営をシンプルに変えるソリューションとして、高い関心を集めました。1台でPOSと決済を兼ね備える決済端末Redx(R) Mobile（以下「モバイルPOS」）はキャッシュレス処理のみならず、「据置POS」と連動することで現金決済（釣銭機連動）も実現する現場に最適なスタイルを提供。

[3つの注目ポイント]

- 「迷わせない操作画面」で熟練度を求めないことでの人手不足を解消不要な操作が無いシンプルな画面デザインにより、マニュアルなしで操作可能。スタッフの教育コストを大幅に削減。- 「モバイルPOS」多様な催事/イベントを機動的に実現商品登録から決済、レシート印刷まで1台で完結。催事の都度発生するPOS機材の搬送・設置作業の負担を軽減。- 「柔軟な売場づくり」を実現モバイルPOSと据置POSを連携し、既存の釣銭機も活かした売場づくりを実現。売場の柔軟性を高めながらコストを削減。（注）モバイルPOSは据え置きPOSと同じソフトウェアを使います

本展示会では株式会社ジィ・シィ企画（Castles Technologyブース内）およびローレルバンクマシン株式会社のご協力のもと、小売業における現場の課題を解決するデモを実機にて公開し、以下の反響をいただきました。

現場の機動力を最大化する「Redx(R)RMobile」

百貨店等の担当者様からは、「館外販売や特設スペースでの販売を実施する度に、従来は大型の据置POSを移動・設置しており、手間もコストもかかっていた。これ1台で完結するのは画期的」という声が寄せられました。また、移動自由な決済一体型の「モバイルPOS」においても、現金決済時には据置POSと連携する機能を備えており、「現場のオペレーションを熟知している」と高い評価をいただきました。

熟練度や年齢を問わない「操作画面の革新」

特に多くの注目を集めたのが、UI（操作画面）の圧倒的な分かりやすさです。

Redx(R)では「必要なボタンだけを表示し、迷いをなくす」のコンセプトのもと設計し実装しました。「従業員も顧客も年齢・国籍等の多様化が進む中で、直感的に操作できるものが一番嬉しい」という百貨店やその他小売現場の関係者から、現場の課題として多くの声をいただきました。また、会計完了から印字までの処理スピードの速さもあり、ストレスフリーな会計の環境をご評価いただきました。

■ Redx(R)サービスの背景・想い

「リテールの現場を、もっとシンプルに。」

既存POSシステムの保守費用高騰や、特定ハードウェアの制約によるコスト増は、多くの小売企業にとって深刻な課題となっています。Redx(R)が目指すのは、ハードウェアの壁を取り払うHWフリーおよびソフトウェアの力で現場の生産性を最大化。

今回の展示会で確認できた「小型で機動力があるモバイルPOSへの高いニーズ」や「既存ハードウェア資産の継続利用」という期待に応え、私たちは流通小売業界の持続可能なDXを支援してまいります。

■ オープンリソース株式会社について

gooddays の子会社 open resource は、IT 分野における実績をもとに、流通小売業向けクラウドPOSサービス「Redx(R)サービス」を提供しています。サービスの標準化・共通化を推進し、流通小売業界のコスト削減、業務効率化、DX推進に貢献します。

企業ウェブサイト ：https://gooddays.jp/group/orc/

Redx(R)ウェブサイト：https://redx.jp/