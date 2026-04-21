人手不足の時代における店舗運営に「新しい標準」を。次世代POS「Redx(R)」がリテールテックJAPAN 2026で示したDXの未来
オープンリソース株式会社
gooddaysホールディングス株式会社（以下「gooddays」）の子会社であるオープンリソース株式会社（代表取締役社長：小倉博、以下「open resource」) は、2026年３月３日(火)から６日(金)に東京ビッグサイトで開催された「リテールテックJAPAN 2026」に出展いたしました。
近年、小売業が直面する「人手不足」と「コスト増」に対し、Redx(R)はマニュアルを必要としない直感的なUI（操作画面）と、場所を選ばない機動力を融合させた実機でのデモを展示し、多くの来場者から、既存の店舗運営をシンプルに変えるソリューションとして、高い関心を集めました。1台でPOSと決済を兼ね備える決済端末Redx(R) Mobile（以下「モバイルPOS」）はキャッシュレス処理のみならず、「据置POS」と連動することで現金決済（釣銭機連動）も実現する現場に最適なスタイルを提供。
[3つの注目ポイント]
- 「迷わせない操作画面」で熟練度を求めないことでの人手不足を解消
不要な操作が無いシンプルな画面デザインにより、マニュアルなしで操作可能。
スタッフの教育コストを大幅に削減。
- 「モバイルPOS」多様な催事/イベントを機動的に実現
商品登録から決済、レシート印刷まで1台で完結。
催事の都度発生するPOS機材の搬送・設置作業の負担を軽減。
- 「柔軟な売場づくり」を実現
モバイルPOSと据置POSを連携し、既存の釣銭機も活かした売場づくりを実現。
売場の柔軟性を高めながらコストを削減。
（注）モバイルPOSは据え置きPOSと同じソフトウェアを使います
本展示会では株式会社ジィ・シィ企画（Castles Technologyブース内）およびローレルバンクマシン株式会社のご協力のもと、小売業における現場の課題を解決するデモを実機にて公開し、以下の反響をいただきました。
現場の機動力を最大化する「Redx(R)RMobile」
百貨店等の担当者様からは、「館外販売や特設スペースでの販売を実施する度に、従来は大型の据置POSを移動・設置しており、手間もコストもかかっていた。これ1台で完結するのは画期的」という声が寄せられました。また、移動自由な決済一体型の「モバイルPOS」においても、現金決済時には据置POSと連携する機能を備えており、「現場のオペレーションを熟知している」と高い評価をいただきました。
熟練度や年齢を問わない「操作画面の革新」
特に多くの注目を集めたのが、UI（操作画面）の圧倒的な分かりやすさです。
Redx(R)では「必要なボタンだけを表示し、迷いをなくす」のコンセプトのもと設計し実装しました。「従業員も顧客も年齢・国籍等の多様化が進む中で、直感的に操作できるものが一番嬉しい」という百貨店やその他小売現場の関係者から、現場の課題として多くの声をいただきました。また、会計完了から印字までの処理スピードの速さもあり、ストレスフリーな会計の環境をご評価いただきました。
■ Redx(R)サービスの背景・想い
「リテールの現場を、もっとシンプルに。」
既存POSシステムの保守費用高騰や、特定ハードウェアの制約によるコスト増は、多くの小売企業にとって深刻な課題となっています。Redx(R)が目指すのは、ハードウェアの壁を取り払うHWフリーおよびソフトウェアの力で現場の生産性を最大化。
今回の展示会で確認できた「小型で機動力があるモバイルPOSへの高いニーズ」や「既存ハードウェア資産の継続利用」という期待に応え、私たちは流通小売業界の持続可能なDXを支援してまいります。
■ オープンリソース株式会社について
gooddays の子会社 open resource は、IT 分野における実績をもとに、流通小売業向けクラウドPOSサービス「Redx(R)サービス」を提供しています。サービスの標準化・共通化を推進し、流通小売業界のコスト削減、業務効率化、DX推進に貢献します。
企業ウェブサイト ：https://gooddays.jp/group/orc/
Redx(R)ウェブサイト：https://redx.jp/