芝浦工大の新入生の女子割合が30.8%に到達〜国内の工業大学で初めて30％を突破 工学系の女子学生割合平均（17.9％）を大幅に超える〜

芝浦工大の新入生の女子割合が30.8%に到達〜国内の工業大学で初めて30％を突破 工学系の女子学生割合平均（17.9％）を大幅に超える〜