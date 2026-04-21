【東芝】東芝ブレイブルーパス東京・東京メトロと、交通チケットオープン化プラットフォーム「どこチケ®」を活用した実証実験を実施

当社は、どこチケ®の「QR乗車券システム」と「乗車券オープン化サービス」により、鉄道事業者のみならず、鉄道沿線のサービス事業者に、サービスとQR乗車券を組み合わせることで、販促や集客にどこチケ®を利活用していただくことを可能にし、社会に新たな移動体験を提供することを目指しています。これまで、2023年度の東京メトロとの実証実験※１、2024年度の東海旅客鉄道との実証実験※２を経て、2024年度末に「どこチケ®」を事業化しました。事業化後は、東京メトロが本格導入※３しています。当社は今後も、「どこチケ®」を活用した新たなサービスを提供し、鉄道事業者、沿線のサービス事業者、各種サービスを利用するお客様に、新たな移動体験・価値を提供し、より便利な社会の実現に貢献してまいります。※１：「サービス利用＋移動」の促進を検証する実証実験の実施について※２：JR中央本線でのQRコード®を利用したデジタル乗車サービスの実証実験への参画についてhttps://www.global.toshiba/jp/news/infrastructure/2024/09/news-20240909-01.html※３：東京メトロに採用された交通チケットオープン化プラットフォーム「どこチケ®」が商用サービスの提供を開始https://www.global.toshiba/jp/news/infrastructure/2025/03/news-20250321-01.html【実証実験の概要】実施場所東京メトロ全線及び、BL東京試合会場（秩父宮ラグビー場）実証期間2026年4月25日（土） 〜 2026年5月2日（土）取り扱うQR乗車証券種名称 ：東京メトロ一般乗車証（１回乗車証）有効区間 ：東京メトロ全線有効期間 ：2026年5月2日（土）の終日（始発から終電まで）利用可能回数：１回各社の役割分担東京メトロQR乗車証の提供、QR乗車証を利用する駅・設備の提供BL東京 実証期間の試合会場でのネクストゲームカード配布（4月25日のみ配布）東芝 QR乗車証を取り扱うためのシステムの開発（どこチケ®を含む）「どこチケ®」の主な特長については、当社ホームページをご参照ください。https://www.global.toshiba/jp/products-solutions/security-automation/traffic-ticket-pf.html