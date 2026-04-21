いつものシートBOXがそのまま保冷BOXに！「シートボックス保冷バッグ」を4月21日より発売

株式会社コジット

株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、「荷物の転落防止！シートボックス腰クッション」にぴったり収まる保冷バッグ「シートボックス保冷バッグ」を2026年4月21日（火）より全国発売します。

https://www.cogit.co.jp/news/20068

ジャストフィットで、しっかり保冷

車内で使える便利な2way収納ボックス「荷物の転落防止！シートボックス腰クッション」にぴったり収まる設計で、食材や飲み物をまとめて保冷。容量目安は約30L、耐荷重は12kgと、日常使いからレジャーまでしっかり対応します。使わないときは薄く折りたたんでコンパクトに。

シートボックスだけでなく、コンテナボックス(約36cm×36cm以上)にも使えるので、お手持ちのボックスにも使えます。

買い物バッグとしても活躍

持ち手付きで、そのまま持ち運びOK。スーパーでのまとめ買いにも便利で、保冷バッグとして単体でも使える2WAY仕様です。中ふた付き＆面ファスナー開閉で、冷気を逃しにいのもうれしいポイント。

車内に入れておけば、毎日のお買い物からレジャーまで、ひとつあると便利な保冷アイテム。

使い慣れたボックスをもっと便利に、もっと快適に活用しませんか。

【商品情報】

【NEW】シートボックス保冷バッグ

価格：1,408円（税込）

‹サイズ›

使用時：縦25×横36×奥行き36cm（持ち手含まず）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/20058

※耐荷重を超過した状態で持ち運ばないでください。

※「荷物の転落防止！シートボックス腰クッション」は本品に含まれません。

※本品を収納した状態でボックスをたたむことはできません。

荷物の転落防止！シートボックス腰クッション

価格：3,278円（税込）

‹サイズ›

クッション使用時：縦25×横36×厚さ6cm

ボックス使用時：縦25×横36×奥行41cm

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/12596

販売先：全国のバラエティショップ・専門店など

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【お問い合わせ先】

会社名：株式会社コジット

所在地：大阪府大阪市西区西本町1-12－20

担当者：向川

e-mail：press@cogit.co.jp