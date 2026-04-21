いつものシートBOXがそのまま保冷BOXに！「シートボックス保冷バッグ」を4月21日より発売

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株式会社コジット

株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、「荷物の転落防止！シートボックス腰クッション」にぴったり収まる保冷バッグ「シートボックス保冷バッグ」を2026年4月21日（火）より全国発売します。




https://www.cogit.co.jp/news/20068


ジャストフィットで、しっかり保冷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



車内で使える便利な2way収納ボックス「荷物の転落防止！シートボックス腰クッション」にぴったり収まる設計で、食材や飲み物をまとめて保冷。容量目安は約30L、耐荷重は12kgと、日常使いからレジャーまでしっかり対応します。使わないときは薄く折りたたんでコンパクトに。



シートボックスだけでなく、コンテナボックス(約36cm×36cm以上)にも使えるので、お手持ちのボックスにも使えます。


買い物バッグとしても活躍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



持ち手付きで、そのまま持ち運びOK。スーパーでのまとめ買いにも便利で、保冷バッグとして単体でも使える2WAY仕様です。中ふた付き＆面ファスナー開閉で、冷気を逃しにいのもうれしいポイント。





車内に入れておけば、毎日のお買い物からレジャーまで、ひとつあると便利な保冷アイテム。


使い慣れたボックスをもっと便利に、もっと快適に活用しませんか。


【商品情報】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


【NEW】シートボックス保冷バッグ


価格：1,408円（税込）


‹サイズ›


使用時：縦25×横36×奥行き36cm（持ち手含まず）


商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/20058



※耐荷重を超過した状態で持ち運ばないでください。


※「荷物の転落防止！シートボックス腰クッション」は本品に含まれません。


※本品を収納した状態でボックスをたたむことはできません。







荷物の転落防止！シートボックス腰クッション


価格：3,278円（税込）


‹サイズ›


クッション使用時：縦25×横36×厚さ6cm


ボックス使用時：縦25×横36×奥行41cm


商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/12596







販売先：全国のバラエティショップ・専門店など



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会社名：株式会社コジット


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