手間なく贈れて気持ちが伝わるデジタルギフト『QUOカードPay（クオ・カード ペイ）』がLINEギフトで贈れるようになります！

株式会社クオカード

株式会社クオカード（本社：東京都中央区、代表取締役社長：近田 剛）が展開する、スマートフォンで使えるデジタルギフト「QUOカードPay（クオ・カード ペイ）」は、LINEギフトの「QUOカードPay」ショップ（運営：SBギフト株式会社）にて4月20日（月）より取り扱いを開始しました。

「QUOカードPay」は、これまでもキャンペーンなどの法人ギフトや子育て支援ほか自治体の給付金事業などでも多く採用されていましたが、このたびのLINEギフトでの取り扱い開始により、個人間のギフトとしてもより贈りやすくなりました。提携のコンビニエンスストア、スーパー、家電量販店、子育て用品店等でのお買い物にご利用いただけるため、日常の幅広いギフトシーンでお贈りいただけます。

■「QUOカードPay」について

▼取り扱い金額

・QUOカードPay200円分 （販売価格：240円）

・QUOカードPay500円分 （販売価格：600円）

・QUOカードPay1,000円分（販売価格：1,200円）

・QUOカードPay2,000円分（販売価格：2,400円）

・QUOカードPay3,000円分（販売価格：3,600円）

・QUOカードPay5,000円分（販売価格：6,000円）

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▼ご利用対象店舗

全国のQUOカードPay加盟店でご利用いただけます。

※一部店舗を除く。詳しくはQUOカードPayの使えるお店ページをご確認ください。

▼ご購入はこちらから

https://mall.line.me/sb/133ee1e5

■「LINEギフト」について

「LINEギフト」は、「LINE」アプリのトークを通じて友だちに様々なプレゼントを贈ることができるコミュニケーションサービスです。

相手の住所を知らなくても、直接会えなくても、LINE上で簡単にギフトを贈ることができ、お祝いやちょっとしたお礼、

季節イベントなど、様々なシーンでご利用いただけます。

ホームページ：https://gift.line.me/about/

■SBギフト株式会社・「ポチッとギフト」について

SBギフト株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役 大和 清隆）が提供する、LINEやメールで手間をかけずにお友達や家族にプレゼントを贈ることができるデジタルギフトサービスです。

プレゼントを受け取った方は、LINEやメールから商品引き換え用のバーコードにアクセスし、全国の対象店舗ですぐに商品と引き換えることができます。

ホームページ：https://www.softbankgift.co.jp/

■『QUOカードPay』の特長

面倒な情報登録一切なし！「もらう」「ひらく」「みせる」の3ステップで利用可能

『QUOカードPay』は、面倒な銀行の口座登録やクレジットカード情報、名前やメールアドレスなどの登録なし、

専用アプリのダウンロードも不要、受け取ってすぐに利用でき、不足分は現金と併用できます。

※一部の加盟店では、現金等を併用してお支払いできない場合がございます。 詳しくはQUOカードPayの「使えるお店」ページをご参照ください。

最短即時発行！手間も送料もなし！オリジナル画面の作成で贈り手の気持ちが伝わるデジタルギフト

最短即時で納品ができ、発行されたURLをメールや各種SNSなどで贈るだけなので、手間も送料もかかりません。

残高が表示されるだけでなく、店頭で利用するたびにカード画像が表示されるため、ブランドとの接点を生み出す

新たなコミュニケーションツールになります。

【株式会社クオカードについて】

コンビニエンスストアやドラッグストア、書店、カフェなど全国の身近なお店で利用でき、一般消費者の認知度90.8％※を誇るギフトカード「QUOカード」と、１.アプリ不要でスマホで「簡単に使える」、２.オリジナル画像で贈れて「気持ちが伝わる」、３.メールやSMSで「すぐに贈れる」デジタルギフト「QUOカードPay」の発行会社です。贈る人も、もらう人も、どちらも”嬉しい”「QUOカード」と「QUOカードPay」の発行数量は1987年の創立以来、累計約10億枚/コード。

いずれも企業によるキャンペーンなどのインセンティブや挨拶品、福利厚生、株主優待品での利用のほか地方自治体やNPO法人、学校法人等による各種助成など用途や業態を問わず多数採用されています。

当社は、「贈る想いに寄り添い、つなぐ。小さな「うれしい」で、笑顔あふれる未来を創る。」をパーパスとして掲げ、これからも人と人、人と会社、人とビジネス、人と社会といった様々なステークホルダーを“つなぐ”という価値を創造し続け、「リアル」と「デジタル」の2つの「QUO」で贈る想いを人から人へ、未来へとつないでまいります。

※全国約4万人を対象に当社調べ

【株式会社クオカード公式サイト】https://go.quocard.com/pr/

【QUOカードPay（クオ・カード ペイ） 商品サイト】https://go.quocard.com/quopay/pr/