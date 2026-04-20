Longjiang Years Scenic Area：中国福建省漳州市ハイテク区における都市再生プロジェクト

AsiaNet 201498 （0057）

【漳州（中国）2026年4月17日新華社＝共同通信JBN】2026年Fujian Provincial Conference on the Development of Cultural and Tourism Economy（福建省文化観光経済発展会議）が17日、中国の福建省漳州で開幕しました。会議は閩南（福建省南部）の知恵、生活様式、文化の要素に焦点を当て「世界一流の観光地の構築と基幹産業の育成」をテーマにしています。World Minnan Cultural Exchange Center（世界閩南文化交流センター）の建設という地元の大プロジェクトと時期を合わせ、会議は世界からの参加者を誘致するため、6つの主要活動と60の関連イベントを企画しました。

開会式では「帰明閩南（南部福建への帰還）」と題するショーが披露されました。歴史的な月港と地元の伝統工芸を背景に、双方向の演出により「果敢に挑戦し、勝利を目指す」精神を鮮やかに表現しました。

会議は、産業の相乗効果と投資の拡大に焦点を当て、文化観光業のさまざまな分野の相互作用を促進することが期待されています。発表されるプロジェクトは、新興の業績主導型経済、スポーツツーリズム、「映画・テレビ＋観光」、健康保養地などです。

地域の特徴をさらに鮮明にして、会議ではコメディショー、ガラ、海峡を隔てた歌仔戯公演など、閩南文化を紹介する催しが予定されています。中でも注目されるのは、メーデーの祭日と夏の繁忙期を利用して、国内外からの訪問者に南部福建の典型的な暮らしを味わってもらう「Fresh Fujian Lifestyle」キャンペーンです。

この年次会議は2023年以来、地元観光業の信頼を高め、福建省全体の文化と観光の深い融合を促進する重要な触媒とされてきました。

ソース： Organizing Committee of the 2026 Fujian Provincial Conference on the Development of Cultural and Tourism Economy