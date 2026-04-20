石油化学工業協会は、2026年5月28日（木）～29日（金）に福岡国際会議場で開催される「アジア石油化学工業会議（APIC 2026）」の公式講演プログラムを公開しました。 APIC（Asia Petrochemical Industry Conference）は、アジア最大級の石油化学国際会議であり、世界の需給構造変化、脱炭素、地政学リスク、AI活用など、産業の未来を左右するテーマが一堂に会する場として注目されています。

【 APIC 2026 公式プログラムの主なポイント】

5月28日の初日のセッションでは、激変する世界市場、供給過剰問題、持続可能性への対応、そして喫緊の課題である中東情勢など、アジアの成長を取り巻く環境を踏まえ、化学産業を導く戦略、業界再編、AI活用について議論します。 5月29日の2日目は、アジア各国協会長によるオープニングアドレスと、BASF・TSMC・TotalEnergiesのトップによるキーノートスピーチが最大の見どころです。 政策・需給・脱炭素・技術革新を“アジアと世界の視点”で総合的に議論する1日です。

【APIC 2026 DAY1（5月28日）】

【APIC 2026 DAY2（5月29日）】 ■ 1. プレナリーミーティング（各国協会長によるスピーチ） ■ 2. キーノートスピーチ（基調講演） ● BASF アジア太平洋 石油化学事業 プレジデント：ビア・ダーバー・メータ氏 ● TSMC Japan 代表取締役社長：小野寺 誠 氏 ● TotalEnergies Vice-President, Decarbonization Chemical Industry：Philippe Vindevoghel 氏

【エントリー】

締め切り期間を延長いたしております。 2026年4月28日(火)日本時間15：30まで、特設WEBサイトで「ご宿泊を含めた参加登録」の受付期間を延長しています。 石油化学事業関係者およびメディア関係者のご参加をお待ちしております。 下記の特設WEBサイトで参加登録を受け付けております。 https://apic2026.jp/ja/registration.html ◆ ご宿泊を含めた参加登録：4月28日(火)日本時間15時30分まで ◆ ご宿泊のない最終登録締め切り：5月20日(水)日本時間15時30分まで ＜参加費用＞ 一人あたり US＄900*の円貨相当額 *適用レート等の詳細はサイトでご確認ください。

【APIC2026開催概要】

公式サイト： https://apic2026.jp/ 開催日時 ： 2026年5月28日（木）～29日（金） 開催場所 ： ヒルトン福岡シーホーク https://fukuokaseahawk.hiltonjapan.co.jp/ 主催 ： 石油化学工業協会 https://www.jpca.or.jp/ 大会テーマ： 化学の力でつながり、持続可能な未来を共創する United by Chemistry for a Sustainable Tomorrow ■会社概要 石油化学工業協会 東京都中央区新川1-4-1 住友不動産六甲ビル ホームページ： https://www.jpca.or.jp/

APIC2026福岡大会のプロモーション動画

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=IOtB8bPIstM