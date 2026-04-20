DICプラスチック社、和歌山県海南市に防災用ヘルメット・防災用キャップを寄付

「守る」ための製品を、「学び」の場所へ



南海トラフ地震をはじめ、大規模災害への備えが求められる中、海南市は防災を身近に学べる場所として「海南ハレアメ」を整備しました。公園内には、遊びや体験を通じて防災を学べる仕掛けが随所に施され、子どもから高齢者まで、世代を超えて利用できる空間となっています。平時には地域コミュニティの中心として人々の交流を育む一方で、大規模災害発生時には自衛隊を含む災害対応機関の支援拠点や応急仮設住宅用地、防災ヘリポートとして機能します。本公園は、平時には居心地の良い都市公園として、非常時には防災の拠点としての二面性を持つ公園です。DPI社は、この「日常と非常時をつなぐ場所」の理念に共感し、今回の寄付をしました。寄付した防災用ヘルメットおよび防災用キャップは、体験学習館での展示のほか、施設での防災イベント、地域や学校での出前講座で活用される予定です。



子どもたちの記憶に残る、防災の学びを



防災公園で防災用ヘルメットや防災用キャップをかぶり、遊びながら学んだ記憶は、将来どこかで「自分や誰かを守る行動」につながるかもしれません。DPI社は、安全・安心を“モノ”だけでなく、“体験”として届けることも重要な使命だと考えています。今回の取り組みが、地域の方々、そして未来を担う子どもたちにとって、防災を日常の中で身近に考えるきっかけとなることを願っています。

以上





海南市民防災公園「海南ハレアメ」



■公園マップ















■公園ロゴ















【本件の公園に関するお問い合わせ先】



海南市 まちづくり部 管理課



電話：073-483-8489



メール：kanri@city.kainan.lg.jp 海南市民防災公園「海南ハレアメ」■公園マップ■公園ロゴ【本件の公園に関するお問い合わせ先】海南市 まちづくり部 管理課電話：073-483-8489メール：kanri@city.kainan.lg.jp