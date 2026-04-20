連続講座「知的交流の拠点 東洋英和女学院大学で学問の扉を開く」（高校生・受験生対象／全10回）がスタート ― 第1回は4月25日に「皆さんが貯めたお金はどこに向かう？ -金融経済教育1」を開講

連続講座「知的交流の拠点 東洋英和女学院大学で学問の扉を開く」（高校生・受験生対象／全10回）がスタート ― 第1回は4月25日に「皆さんが貯めたお金はどこに向かう？ -金融経済教育1」を開講