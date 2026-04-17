メゾピアノジュニア＆ポンポネットジュニアより、ふっくらとした上質な手触りが魅力の日本製シェニール織ハンカチが、4月29日（水・祝）発売

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：保坂 大輔）が展開するブランド「mezzo piano junior（メゾピアノジュニア）」と「pom ponette junior（ポンポネット ジュニア）」から、それぞれのブランド世界観を表現したオリジナルデザインの日本製シェニール織ハンカチを展開いたします。シェニール織ならではのふっくらとした上質な手触りで、普段使いはもちろん、ギフトにも最適な一枚です。毎日の持ち歩きがちょっと楽しくなるような、かわいらしさと使い心地を兼ね備えたアイテムに仕上げました。

本アイテムは、全国のメゾ ピアノ ジュニア・ポンポネット ジュニア直営店および公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン」（https://www.narumiya-online.jp/webshop/）にて2026年4月29日（水・祝）より順次発売いたします。

発売詳細

■店舗販売開始日

2026年4月29日（水・祝）

メゾピアノジュニア・ポンポネットジュニア一部直営店

丸井今井札幌本店、仙台藤崎百貨店、高島屋高崎店、そごう大宮店、高島屋新宿店、東武池袋店、 日本橋高島屋S.C.、玉川高島屋、伊勢丹 立川店、そごう千葉店、横浜高島屋、静岡伊勢丹、名古屋栄三越、京都伊勢丹、大阪高島屋、阪急うめだ本店、西宮阪急、天満屋 岡山本店、そごう広島店、博多阪急、鶴屋百貨店、山形屋鹿児島店

※入荷、在庫状況は店舗により異なる場合がございます。ご利用の店舗にお問い合わせ下さい。

※店舗によって入店方法等が異なる場合がございますので、詳細は百貨店HP・SNSをご確認ください。

■オンラインショップ販売開始日

2026年4月29日（水・祝）10:00～

公式オンラインショップ「NARUMIYA ONLINE」

https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/20/

■シェニール織ハンカチ特設ページ

https://www.narumiya-online.jp/shop/e/eMJPJ2604/?variation=1

アイテムラインナップ

ブランドを象徴する、やさしいパステルカラーのリボン柄と上品な印象のモノトーンの音符柄の2種。

メゾピアノジュニア シェニール織ハンカチ

\3,300(税込)

サイズ：H×W 25.5×25.5cm

愛らしい仕草のわんちゃんをちりばめたハートとドットで仕上げたやさしく上品な柄と、パリモチーフをぎゅっと詰め込んだクラシカルな柄の2種。

ポンポネットジュニア シェニール織ハンカチ

\3,300(税込)

サイズ：H×W 25.5×25.5cm

特設ページはこちら :https://www.narumiya-online.jp/shop/e/eMJPJ2604/?variation=1

シェニール織について

シェニール織は、一度織り上げた生地を裁断し、モール状の糸として再び織り上げる「再織」という技法で生まれる織物です。手間と時間をかけて仕立てられることで、ふっくらとした立体感と、やわらかな肌触りを実現しています。国内でも限られた工場にて、一枚一枚丁寧に織り上げられた特別な一品です。吸水性や耐久性にも優れたシェニール織ハンカチは、実用性と美しさを兼ね備えたアイテムとして、近年人気が高まっています。

mezzo piano junior（メゾ ピアノ ジュニア）について

華やかでロマンティックな女の子のためのブランド。

上品なスタイルから、トレンド感のあるカジュアルスタイルまで展開。

対象：9-15歳

サイズ：140-160cm（一部165cm）

■OFFICIAL ONLINE SHOP「NARUMIYA ONLINE」

https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/20/?from=PR



■OFFICIAL Instagram「@mezzopianojunior_official」

https://www.instagram.com/mezzopianojunior_official/?from=PR

pom ponette junior （ポンポネット ジュニア）について

フレンチテイストのカジュアルブランド。モノトーンやパステルのカラーリングにトレンドをプラスした、上品なデイリー＆スクールウェアを提案。

対象： 9-15歳

サイズ：140-165cm（一部130cm）

■OFFICIAL ONLINE SHOP「NARUMIYA ONLINE」

https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/24/?from=PR



■OFFICIAL Instagram「@mezzopianojunior_official」

https://www.instagram.com/mezzopianojunior_official/?from=PR

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 保坂 大輔）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。



■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」

http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR



■お問い合わせ

https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx