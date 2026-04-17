株式会社京阪流通システムズ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：松下靖）が運営する京阪電車 樟葉駅に隣接のショッピングモールKUZUHA MALL（大阪府枚方市楠葉花園町15-1）は、2026年5月17日（日）に樟葉駅前広場活性化協議会、株式会社ヒューマンフォーラム、株式会社テイク・システムズとの共催で樟葉駅前広場・ハピネスパークKUZUHAグラススクエアにて地域内での循環型社会を目指す参加型イベントを開催します。昨年に引き続き今回も、３R（Reduce・Reuse・Recycle）にフィーチャーして「つながる、めぐる、ずっとの地球へ」をテーマに掲げ、楽しみながら循環に触れ、未来の選択肢を広げるイベントです。 KUZUHA MALL館内で回収した古着を3点まで無料で持ち帰ることができる「\0Market」や古着販売、気軽にリユース・リサイクルが体験できるワークショップ、環境配慮型企業の取り組みや大学×企業コラボの商品販売など、魅力的なコンテンツが揃います。この取り組みは、京阪グループが推進する、“SDGsを実現するライフスタイル”を企画・提案する「BIOSTYLE PROJECT」の一環です。

「RE:FES」概要

開催期間：

5月17日（日）10:00～17:00

開催場所：

樟葉駅前広場・ハピネスパークKUZUHAグラススクエア

主催：

株式会社京阪流通システムズ

共催：

樟葉駅前広場活性化協議会 株式会社ヒューマンフォーラム 株式会社テイク・システムズ

協力：

京都女子大学 摂南大学 大阪産業大学 龍谷大学 同志社大学 大阪文化服装学院 常翔啓光学園高等学校 一般社団法人日本アダプティブファッション協会

協賛：

株式会社アーバンリサーチ 京阪電鉄不動産株式会社 らあめん花月嵐くずは店 川上産業株式会社 株式会社Joshin 日本山村硝子株式会社 株式会社オープンハウス セキスイハイム近畿株式会社 コア・ライフプランニング株式会社 大阪石材工業株式会社 デルピス株式会社 株式会社鳳栄商会 不器用ファクトリー BLOOM BERRY

後援：

枚方市教育委員会

\0Market

古着循環事業「RELEASE⇔CATCH」との提携により、KUZUHA MALL館内で回収された古着の中から、お気に入りの3点まで無料でお持ち帰りいただけます。古着をお持ち帰りいただくことで参加者の方に循環の輪に加わっていただくことを目的としています。 参加条件：循環に関する様々な情報をお伝えする「循環ズ」のLINE公式アカウント友だち追加 協 力：常翔啓光学園高等学校の生徒の皆さん

昨年開催の様子

古着販売【アーバンリサーチ】

服を捨てずに循環させることで、環境負担の軽減を目指す『古着バトン』に取り組むアーバンリサーチが不要な服を回収し、再販売や寄付を行います。

エシカルマルシェ

地産地消を推進し、エコ堆肥で育てた農作物やフードロスとなる野菜などを販売します。さらに、淀川のヨシを活用したサステナブルな天然素材100％の日用品や、ペットボトルキャップを再利用したアクセサリーの販売も予定しています。そのほか、飲食店で廃棄される割り箸をアップサイクルして作られたオフィス家具など、地球にやさしい多彩な商品が登場します。KUZUHA MALLの店舗からも、環境活動に取り組むショップがワークショップを開催し、楽しみながらエコを学べる機会を提供します。

ワークショップ

ワークショップ

学生ブース

京都女子大学有志によるものづくり集団『KUMO』では古着をアップサイクルしたドレスの展示やワークショップを開催。また、摂南大学では循環型農業に取り組む地域農家と連携し、環境負荷の少ない方法で育てられた野菜を学生自ら販売します。その他、同志社大学のボランティアサークル『NPO法人ソルト・パタヤス』はフェアトレードで生産された商品を販売し、生産者の 公正な労働環境を守る取り組みを紹介します。他にも大学が企業とコラボで企画した商品販売などを予定しております。

不用品回収コーナー

会場では古着の他、ペットボトルキャップやコード類、不用になったおもちゃの回収を行います。

川上産業株式会社

気泡緩衝材「プチプチⓇ」を回収します。ご家庭にあるプチプチをお持ちいただき専用機械でつぶしてプチプチリサイクルBOXに入れてください。

日本山村硝子株式会社

日本山村硝子プラスチックカンパニーは、ペットボトルキャップの回収・再資源化の取り組みを紹介するブースを出展します。

株式会社Joshin

コード類の回収及び不用になったおもちゃを「おもちゃドクター回収箱」に入れてください。おもちゃはボランティアによる修理後、福祉施設に寄付します。

スタンプラリー

会場内のブースを3か所回って、シールを集めると、抽選でひらかたパーク入場券、KUZUHA MALL店舗の記念グッズや飲食店舗のサービスチケットの他、エシカルマルシェ出店店舗の賞品などをプレゼントいたします。 協 力：株式会社京阪レジャーサービス、namco、エディオン、鎌倉パスタ、ポムの樹、昔洋食 みつけ亭他

SDGｓを実現するライフスタイルを提案する 京阪グループの「BIOSTYLE PROJECT」について

健康的で美しく、クオリティの高い生活を実現しながら、SDGsの達成にも貢献していく。京阪グループでは、そんな循環型社会に寄与するライフスタイルを「BIOSTYLE(ビオスタイル)」として展開し、お客さまにご提案しています。 規制や我慢だけから生まれる活動ではなく、“人にも地球にもいいものごとを、毎日の生活の中に、楽しく、無理なく、取り入れていくことができる明るい循環型社会の実現”に貢献するため、京阪グループにできうる様々な活動を推進していきます。 ▶ 「BIOSTYLE PROJECT」について詳しくはこちら https://www.keihan.co.jp/corporate/sustainability/biostyle/

■会社概要

商号：株式会社 京阪流通システムズ 代表者：代表取締役社長 松下 靖 本社：〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町1-1 KEIHAN CITY MALL 3F TEL：06-6944-3087 FAX：06-6944-3047 設立：2002年8月8日 事業内容：ショッピングセンター等の商業施設の経営、プロパティマネジメント事業 資本金：100百万円 URL：https://www.mall-keihan.co.jp/

■施設情報

KUZUHA MALL 住所：〒573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町15-1 TEL：072-866-3300 (代表) アクセス：京阪電車「樟葉」駅下車すぐ 駐車場：約3,000台（有料、お買い物での優待あり） 営業面積：約72,000㎡ 店舗数：約240店舗 URL：https://kuzuha-mall.com

https://newscast.jp/attachments/7XMUDxF5Z5yiEarS912C.pdf