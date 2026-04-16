宝石販売・リユース事業を展開する株式会社貴瞬（本社：東京都台東区、代表取締役：辻瞬）は、海外における価値提供体制の強化を目的に、第二の海外拠点となる台湾支社（支社：台北市）を本日4月16日に設立したことをお知らせいたします。 また、支店設立を記念し、世界各国へ価値を届ける新たなプラットフォームとして、自社海外販売会「KISHUN GLOBAL GATE（KGG）」を４月16日（木）～４月18日（土）4月16日10時の期間より、台湾支社にて開催いたします。 本取り組みは、現地拠点の設立と販売機会の創出を一体で推進することで、現地顧客との継続的な関係構築と、安心して価値を受け取れる環境づくりの実現を目指すものです。

なぜ台湾支社を設立したのか

当社はこれまで、「無価値という言葉を世界から無くす」というビジョンのもと、宝石・リユース業界において「価値がない」と見なされてきたものに向き合い、新たな価値を見出す取り組みを続けてきました。 これまでも海外顧客への提供を行ってきましたが、地域ごとの習慣や言語、物理的な距離が、スムーズな購入や安心感の醸成において課題となっていました。 今回、香港に続き台湾へ進出することで、現地顧客との接点を深化させます。 「来たいときに来れる」「欲しいときに購入できる」利便性と信頼性の高い環境を整え、継続的に価値を届けられる体制を構築いたします。

自社販売会「KISHUN GLOBAL GATE（KGG）」を開催

今回の販売会では、貴瞬の海外展開における新たな挑戦として、「KISHUN GLOBAL GATE（KGG）」をテーマに掲げました。 この名称には、国や地域を越えて新たな機会を創出し、貴瞬とお客様をつなぐ“入口（ゲート）”となる存在でありたいという想いを込めています。 また本販売会は、貴瞬の海外拠点や展示会の取り組みをより多くのお客様に知っていただく機会であるとともに、今後、世界各国へ価値を提供していくための第一歩として位置づけています。

KISHUN GLOBAL GATE（KGG）開催概要

日時：４月16日（木）～４月18日（土） 場所：台北市大同區南京西路 62 號 15 樓 時間：現地時間：10：00～19：00 ※4月16日（木）10:00~14:00のみVIPのお客様のみの入場となりますのでご注意ください。

今後の展望

今後は、台湾支社を起点とした現地での対応力を強化するとともに、「KISHUN GLOBAL GATE（KGG）」を通じて顧客との接点を継続的に創出し、拠点と販売会を連動させた価値提供を推進してまいります。 また、本取り組みで得られた知見をもとに、他地域への展開も視野に入れながら、各市場に適した形で拠点と販売機会を拡張していく予定です。 これにより、顧客が自らのタイミングで訪れ、安心して商品を手にすることができる環境を世界各地に広げてまいります。 あわせて、信頼関係に基づくつながりの中で、価値が循環していく状態の実現を目指します。

企業情報

会社名 ：株式会社貴瞬（KISHUN.Inc） 代表者 ：代表取締役 辻 瞬 設立 ：2015年7月7日 資本金 ：10,000,000円 従業員数：262人（2025年6月現在） 事業内容：色石、ダイヤモンド、貴金属、各種買取り、ジュエリー加工・リメイク、色石の研磨・リカット、販売、輸出入 所在地 ： 【東京本社】 〒110-0016 東京都台東区台東4丁目33-1 クロスポイント御徒町8～10F 【KISHUN ジュエリー工房】 〒110-0015 東京都台東区東上野 1-6-8 MHビル1F 【香港支社】 Unit C, 17/F, OfficePlus＠MongKok, 998 Canton Road, Mong Kok, Kowloon 【台湾支社】 台北市大同區南京西路 62 號 15 樓 【G.E.lab】 〒110-0016 東京都台東区台東4-30-10 Mビル3F 【KISHUN SHOP】 〒110-0005 東京都台東区上野 4-4-4 日清堂ビル1F～3F 【POCKET BY KISHUN】 〒110-0016 東京都台東区台東4-9-3 徒ビル3F