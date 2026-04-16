Create Good Golf. を提案するゴルフブランド「オノフ」を展開するグローブライド株式会社(東京都東久留米市/代表取締役社長執行役員・鈴木一成/以下当社)は、矢野 東選手監修の「ONOFF CADDIE BAG & ROUND BAG Set OB0826」を2026年4月30日より100セット数量限定で発売いたします。





矢野 東選手監修「ONOFF CADDIE BAG & ROUND BAG Set OB0826」





「ONOFF CADDIE BAG & ROUND BAG Set OB0826」は、当社用具契約選手である矢野 東選手が監修したキャディバッグの第2弾モデルです。帆布生地と本革を組み合わせた天然素材を採用し、使い込むほどに味わいが深まる上質な仕上がりが特徴です。

デザインは、必要な機能だけを厳選したポケット配置により、すっきりとしたシンプルな印象を実現。一方で、ポケットサイズの調整機能を備えることで、ミニマルな外観を保ちながらも十分な収納力を確保しています。

今回はキャディバッグに加え、同素材を使用したラウンドバッグをセットで販売。普段使いにも適したデザインで、キャディバッグに固定できるチャームも付属。セットでも単体でも高級感を演出します。カラーはネイビーを採用し、随所に矢野 東選手のこだわりが詰まったモデルです。





また矢野 東選手は、今期出場が決定している「前澤杯 MAEZAWA CUP 2026」(4月13日～ 26日)において、本キャディバッグを使用して出場予定です。実際のトーナメントで使用される姿を、ぜひ現地や矢野 東選手のYouTubeチャンネル等でご覧ください。

本モデルは、CLUB ONOFF ONLINE SHOP、オノフ公式ショップ楽天市場店、CLUB ONOFF 試打会にて数量限定で販売いたします。





商品詳細は「オノフWebサイト」にてご覧いただけます。

https://onoff.globeride.co.jp/equipment/caddie-bag/ob0826.html









■ONOFF CADDIE BAG & ROUND BAG Set OB0826





ONOFF CADDIE BAG & ROUND BAG Set OB0826





商品名： ONOFF CADDIE BAG & ROUND BAG Set OB0826

価格 ： 110,000円(税込)

カラー： ネイビー

素材 ： 帆布×本革

サイズ： キャディバッグ 8.5型、47inch

ラウンドバッグ 横28×マチ12×高さ23(cm)

重さ ： キャディバッグ 3.6kg

原産国： made in China

発売日： 2026年4月30日

販売先： CLUB ONOFF ONLINE SHOP、オノフ公式ショップ楽天市場店

CLUB ONOFF 試打会

※100セット数量限定販売モデル









【グローブライド株式会社】

グローブライド株式会社は、DAIWAブランドを擁するフィッシングをはじめ、ゴルフ・ラケットスポーツ・サイクルスポーツ用品の製造・販売を通して、すべての人に自然と触れ合い、一生涯を通して爽快な感動を体感いただく「A Lifetime Sports Company」です。ライフタイム・スポーツとは、人生を豊かにするスポーツ。地球をフィールドとする新しいスポーツの歓びを提案してまいります。

企業サイトURL： https://www.globeride.co.jp/









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