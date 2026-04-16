【燻製ドリンクを限定販売】燻し家もっくん・とりとんくんが『もくドリ研究所』を発足し、トライアルキャンペーンを開催！

株式会社ファイブグループ

飲食企業の株式会社ファイブグループ（本社：東京都武蔵野市 代表取締役社長：坂本憲史 以下ファイブグループ）が展開する燻製居酒屋ブランド「燻し家もっくん」「とりとんくん」は燻製の新たな楽しみ方を提案する新企画「もくドリ研究所」を始動いたしました。

本企画では、煙をまとわせた燻製ドリンク（通称「もくドリ」）を開発し、そのトライアルとして、気軽に体験いただける期間限定キャンペーンを、2026年4月20日（月）から4月30日（木）まで実施いたします。

■ キャンペーン概要

本キャンペーンでは、『もくドリ』こと“燻製×ドリンク”という新しい組み合わせをテーマに、

燻製ドリンクをトライアル価格でお試しいただける企画を実施します。

店内で仕上げる燻製の香りとともに、視覚・香り・味覚で楽しむ新しい体験を提供いたします。

■ 対象商品（期間限定販売）

・燻製ハイボール

・燻製サングリア

・燻製梅酒

■ キャンペーン内容

・期間中、対象ドリンクを特別価格500円（税込550円）で提供

・正式販売に向けたアンケートへのご協力をお願いしております

■ 実施期間

2026年4月20日（月）～4月30日（木）

※期間中であれば何度でも特別価格で燻製ドリンクをお楽しみいただけます。

■ 企画背景

燻製料理を主軸としてきた「燻し家もっくん」「とりとんくん」では、

これまでの“料理としての燻製”に加え、より日常的に楽しめる新たな形として

「もくドリ」こと燻製ドリンクの開発に取り組んでいます。

本企画は、お客様に実際に体験いただきながらブラッシュアップしていく

“共創型の商品開発プロジェクト”として実施いたします。

■ もくドリ研究所について

どんな燻製ドリンクが作れるか、どうやったらおいしく楽しく飲めるのかを日々研究しています。お客様の声をもとに今後も研究開発していきますので、ご協力をお願いします。

とりとんくん・燻し家もっくんとは

ブランド誕生から20年を迎える燻製居酒屋。

コンセプトは「リーズナブルで旨い本格的な燻製料理と、笑いの絶えない人間臭い接客で迎える敷居が低い日常的な店」。毎日店で手仕込みする本当にうまい燻製料理を安く提供し、多くの人に燻製のおいしさを知ってもらいたくて、日々もくもくもっくんしています。

◆対象店舗

吉祥寺っ子居酒屋 燻し家もっくん

住所 : 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-22-1柏栄第3ビル1階

電話 : 0422-23-5877

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/mokkun/kichijoji

渋谷っ子居酒屋 燻し家もっくん

住所 : 東京都渋谷区渋谷2-22-14春日ビル2階

電話 : 03-3406-8828

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/mokkun/shibuya

国分寺っ子居酒屋 燻し家もっくん

住所 : 東京都国分寺市本町2-10-5プラザ国分寺3階

電話 : 042-325-7800

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/mokkun/kokubunji

府中っ子居酒屋 燻し家もっくん

住所 : 東京都府中市宮西町2-1-8宮西ビル1階

電話 : 042-336-3360

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/mokkun/fuchu

千葉っ子居酒屋 燻し家もっくん

住所 : 千葉県千葉市中央区富士見2-22-17星野ビル地下1階

電話 : 043-307-1994

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/mokkun/chiba

武蔵小杉っ子居酒屋 燻し家もっくん

住所 : 神奈川県川崎市中原区小杉町3-432むさし野サントラービルB1F

電話 : 044-455-5540

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/mokkun/musashi-kosugi

野毛っ子居酒屋 燻し家もっくん

住所 : 神奈川県横浜市中区宮川町3丁目63-1フレックスタワー横浜野毛1F

電話 : 045-325-8130

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/mokkun/noge

西葛西っ子居酒屋 燻し家もっくん

住所 : 東京都江戸川区西葛西6丁目13-11リュミエ西葛西ビルB1F

電話 : 03-6808-9153

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/mokkun/nishi-kasai

川越っ子居酒屋 燻し家もっくん

住所 : 埼玉県川越市新富町1-19-1中沢店舗1階

電話 : 049-227-6301

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/mokkun/kawagoe

下北沢っ子居酒屋とりとんくん

住所 : 東京都世田谷区北沢2-15-3中村ビル地下1階

電話 : 03-5430-5156

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/toritonkun/shimokitazawa

川崎っ子居酒屋とりとんくん

住所 : 神奈川県川崎市川崎区砂子2-3-16川崎408ビル3F

電話 : 044-246-9002

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/toritonkun/kawasaki

錦糸町っ子居酒屋とりとんくん

住所 : 東京都墨田区江東橋3丁目8-14第一錦糸ビル5F

電話 : 03-3635-5055

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/toritonkun/kinshicho

津田沼っ子居酒屋とりとんくん

住所 : 千葉県習志野市津田沼1-2-8はまゆうパスタビル地下1階

電話 : 047-403-5066

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/toritonkun/tsudanuma

■社名

株式会社ファイブグループ

■設立

2003年6月30日

■本社所在地

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-10 いちご吉祥寺ビル7F

■代表取締役社長

坂本 憲史

■従業員数

2,346人（正社員456名・アルバイト1,890名）※グループ連結

■受賞

GPTW「働きがいのある会社ランキング」飲食業界1位

経済産業省「健康経営優良法人」7年連続認定

ストレスフリーカンパニー2024受賞

社内報アワード2022グランプリ受賞

■公式HP

http://five-group.co.jp/

■生のファイブグループを伝えるオープン社内報

https://note.five-group.co.jp/

■公式アカウント

Twitter：https://twitter.com/5ivegroup

Instagram：https://www.instagram.com/5ivegroup_official/

Youtube：https://www.youtube.com/@5IVEGROUP