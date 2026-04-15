医療現場の人手不足に対応　LINEで業務を最適化する「Lコミュニケーション」、業界特化サービスを提供開始

株式会社CONNEXT

株式会社CONNEXT（コネクス）（本社：東京都葛飾区、代表取締役社長：狩野敏秋、以下CONNEXT）は、LINE公式アカウントを企業ごとの業務フローに合わせて柔軟に拡張できるセミオーダー型サービス「Lコミュニケーション」において、医療業界に特化したサービスの提供を４月15日より開始いたします。

LINEは国内約9,900万人が利用する生活インフラとして定着する一方で、企業活用においては「既存機能では業務にフィットしない」「ツールに業務を合わせる必要がある」といった課題が顕在化しています。「Lコミュニケーション」は、“業務にツールを合わせる”という発想のもと開発されたセミオーダー型サービスです。今回、特に課題が顕著な医療業界に向けて、実務に直結する専用サービスを提供します。

■ 医療業界向けサービス

「患者の利便性」と「現場の業務効率」を同時に改善するLINE活用ソリューション

中小病院・クリニックにおいては、慢性的な人手不足に加え、無断キャンセルや電話対応の増加など、日々の運営に直結する課題が顕在化しています。特に受付業務は、来院対応と電話対応が同時に発生することで現場負担が大きく、医療サービスの質にも影響を与えかねません。

「Lコミュニケーション」は、患者にとって身近なLINEを活用し、「患者の手間」と「医療機関の工数」を同時に削減する仕組みを構築します。予約・案内・フォローといった一連のコミュニケーションをLINE上に集約することで、業務効率化と患者満足度の向上を両立します。

１. 24時間365日対応「LINE予約」

患者はLINE上から空き状況を確認し、予約または仮予約が可能で、病院に合わせカレンダー設定もカスタマイズが可能です。診療時間外の予約取りこぼしを防ぐとともに、受付時間外の自動返信により受付担当業務の軽減につながり、かつ患者側のストレスを解消します。また、既存の予約システムとの連携や診療メニューごとの時間設定にも柔軟に対応可能です。

２. セグメント配信（属性別メッセージ）

最終来院日や治療内容、年齢などの条件に応じて、対象患者に最適なメッセージを配信できます。例えば「前回の検診から半年経過した患者」にのみ定期健診の案内を送ることで、不要な配信を減らしながら効率的に再診を促進します。従来のハガキDMと比較して大幅なコスト削減と高い反応率を実現します。

３. 自動リマインド通知

予約前日にLINEで自動通知を送ることで、「うっかり忘れ」による無断キャンセルや、月替わりの保険証（マイナンバーカード）忘れを防止します。また、電話確認などの従来の手作業が不要となり、スタッフの負担軽減にもつながります。

４. カスタムリッチメニュー

診療済の患者（会員）とまだ未診療の方（非会員）とでリッチメニューを分けることもできます。LINEのトーク画面下部に、診療時間・アクセス・予約・よくある質問などを集約。既存の患者は必要な情報にすぐアクセスできるため、電話問い合わせの削減と自己解決の促進につながります。これから受診しようと考えている未診療の方には、自院の強みや診療内容を分かりやすく伝えることで、新患獲得にも寄与します。

５. デジタル会員証（診察券）

診察券もLINEの中で完結します。スマホがあれば、診察券は不要。QRコード受付や自動チェックインで受付対応が大幅に簡略化できます。また、予約、会計、問診などを連動することができ、業務に一元化が可能になります。また、診察券忘れの防止にもつながります。

＜導入メリット＞

LINE予約や自動リマインドによって無断キャンセルを抑制し、安定した来院につなげます。また、セグメント配信によりリコール率を高めつつ、ハガキDMなどのコスト削減も実現します。さらに、電話対応の削減によりスタッフの業務負担を軽減し、患者の利便性向上と満足度向上を同時に実現します。

本パッケージは単なる業務効率化ツールではなく、「患者との関係性を強化するコミュニケーション基盤」として機能し、継続的な接点づくりにより、患者の満足度と来院頻度を高め、長期的な“ファン化”を促進します。その結果、競合医院との差別化を実現し、安定した医院経営の基盤構築に貢献します。

■ Lコミュニケーションとは

Lコミュニケーションは、標準搭載された基本機能に加え、追加機能やカスタマイズも可能で、更に運用支援サービスを組み合わせることができるセミオーダー型サービスです。

■株式会社CONNEXTについて

CONNEXTは、「人と人」「企業と企業」「技術と技術」「国と国」を結びつけ、次世代へ繋げる架け橋となることを理念とし、システム開発・プロジェクトマネジメント・人材コンサルティングを中心に事業展開しています。

＜会社概要＞

株式会社CONNEXT

所在地：東京都千代田区（秋葉原事業所）

代表者：代表取締役社長 狩野敏秋

事業内容 ：ITシステム開発、ソフトウェア販売代理

PR・広告代理

中小企業向け伴走型支援（補助金支援、人材採用支援、IT導入支援、DX化支援）

URL：https://connext.co.jp

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■本件に関するお問い合わせ先

株式会社CONNEXT

担当：広報室 かわい幸

E-mail：pr@connext.co.jp

TEL：03-5829-6398