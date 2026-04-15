ドジャースの若手選手も学んだ“真の実力”を出す心得　書籍『力を抜く練習』4/22発売！

株式会社 幻冬舎

株式会社幻冬舎（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：見城徹）は、藤平信一（心身統一合氣道会会長）の新刊『力を抜く練習 動じない自分の養い方』を2026年4月22日に発売します。

・本書のポイント

デザイン：石川直美（カメカイ・デザイン・オフィス） イラスト：Irkhamster stock/shutterstock.com

「大事な本番で緊張してしまう」「頑張っているのに結果が出ない」

――その原因は、気づかないうちに心と体に生じた「力み」にあります。

「力を入れればパワーが出る」「頑張れば報われる」と考えられがちですが、実際には、力めば力むほど本来の能力を発揮できなくなることも少なくありません。

本書は、合氣道の思想と体の使い方をベースに、姿勢・呼吸・意識を整えながら、余分な力を抜いて本来の力を最大限に引き出す方法をわかりやすく解説します。

アスリートや経営者だけでなく、日々の仕事や人間関係のなかで、しなやかに結果を出したいすべての人に役立つ一冊です。

【目次抜粋】

第一章 なぜ、頑張るほど「本来の力」が出せなくなるのか

・「自覚できない力み」が、あなたを硬くしている

・緊張感を「親しい友人」のように迎える

第二章 「滞り」を解き、「流れ」を活かす--氣の実践

・「形のないシグナル」をキャッチする気が利く人

・「自分一人くらいは」が全体の流れを滞らせる

第三章 心身の調子を取り戻す「姿勢」と「呼吸」

・心の状態は、呼吸となって体に表れる

・「声」が変われば、対人関係は劇的に変わる

第四章 「基本」に立ち返って、心身を整える

・不調のときほど「当たり前」に立ち返る

・「見られる」から「見る」へ--緊張を力に変える心の向き

第五章 人を導き、共に歩む --リーダーのための自己修養

・「良いところを見つけ出す」という愛情

・「入れておく」--育成の本質は「信じて待つ」ことにある

【著者プロフィール】

藤平信一（とうへい・しんいち）

1973年、東京都生まれ。東京工業大学（現：東京科学大学）生命理工学部卒業。合氣道十段の藤平光一より指導を受け、心身統一合氣道を身につける。現在は心身統一合氣道会の会長として、国内外で指導、普及に努める。また経営者・アスリート・アーティストなどを対象に人材育成にも携わる。2010年から米大リーグのロサンゼルス・ドジャースで選手・コーチを指導。NHK総合「あさイチ」をはじめ、メディア出演多数。

・公式HP：https://shinshintoitsuaikido.org/

本書刊行のきっかけとなったコラムを、毎月、ブログとメールマガジンで発信中。

・藤平信一ブログ https://shinichitohei.com/

・心身統一合氣道会メールマガジン https://shinshintoitsuaikido.org/mailmagazine/ml.php

【書誌情報】

タイトル：力を抜く練習

著者：藤平信一

出版社‏：‎幻冬舎

発売日‏：‎2026年4月22日

判型‏：‎B6変形

本の長さ‏：‎216ページ

ISBN-10‏：‎4344045696

ISBN-13‏：‎978-4344045699

商品の重量‏：‎145g

寸法‏：‎1.4x11.5x17.3cm

Amazon：https://amzn.asia/d/02nYR68G

発売元：株式会社幻冬舎

▼本書に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。株式会社幻冬舎 第二編集局担当：宮崎takaaki_miyazaki@gentosha.co.jp 03-5411-6214