「製造業におけるAI・ロボット技術活用」と題して、株式会社野村総合研究所 コンサルティング事業本部 グローバル製造業コンサルティング部 加藤 駿氏によるセミナーを2026年5月27日(水)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

製造業におけるAI・ロボット技術活用の潮流

～欧米の先進動向にみる新たな事業機会～

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26217

[講 師]

株式会社野村総合研究所 コンサルティング事業本部

グローバル製造業コンサルティング部 シニアコンサルタント

加藤 駿 氏

[日 時]

２０２６年５月２７日（水） 午後１時～３時

[受講方法]

■会場受講

紀尾井フォーラム

東京都千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

近年の国際的な技術展示会等における活況も一例に、製造業ではPhysical AI（フィジカルAI）やヒューマノイドの実用化への期待が熱を帯び、AI技術の活用領域が製品開発や設計プロセス、製造現場へと急速に広がりを見せている。製造業におけるIT投資・設備投資はいま、従来のDXから、AI・ロボットを前提とした次のフェーズへの重要な転換点にあり、また、これらの環境変化は日本の製造業にとって新たな価値の創出・事業機会の実現に向けた好機ともなる。

本講演では、欧米の先進プレイヤーの動向等に基づき、日本の製造業が足元から取り組むべき活動の方向性を提示する。

１．AI・ロボット技術の進化と製造業への影響

２．製品開発・設計へのAI・ロボット技術活用の動向

３．製造現場へのAI・ロボット技術導入-製造業に求められるDXの次の一手

４．製造現場へのAI・ロボット技術導入-日本企業にとっての新たな事業機会

５．AI・ロボット技術活用による企業成長に向けた構造改革の必要性

６．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

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また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

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