甘味料市場：製品タイプ、形態、用途、販売チャネル別-2026-2032年の世界市場予測
甘味料市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均4.67%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、甘味料市場調査レポートを発行・販売します。
「甘味料レポート」では需要、製剤の革新、規制の変化が、世界の甘味料市場とバリューチェーンをどのように再構築しているかについて概説する包括的な導入を言及するほか、製品タイプの違い、形態に基づく取り扱い、用途固有の技術的要件、販売チャネルの動向を商業的課題へと変換する、主要なセグメンテーションに関する洞察を分析します。
世界の甘味料市場規模は、2025年に639億4,000万米ドルと評価され、2026年の667億6,000万米ドルから2032年には880億3,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1985673-sweeteners-market-by-product-type-form-application.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 甘味料市場：製品タイプ別
第9章 甘味料市場：形態別
第10章 甘味料市場：用途別
第11章 甘味料市場：販売チャネル別
第12章 甘味料市場：地域別
第13章 甘味料市場：グループ別
第14章 甘味料市場：国別
第15章 米国甘味料市場
第16章 中国甘味料市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・甘味料市場における需要の変化はどのような要因によって引き起こされていますか？
消費者の関心の高まりにより、製品開発の優先順位はクリーンラベル製品や低カロリーの代替品へとシフトしています。
・2025年の米国関税が甘味料セクターに与える影響は何ですか？
新たな関税措置は、調達、価格形成メカニズム、戦略的調達に波及する累積的な影響をもたらしました。
・甘味料市場の製品タイプにはどのようなものがありますか？
市場は「バルク甘味料」と「高甘味度甘味料」に分けて分析されています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、甘味料市場調査レポートを発行・販売します。
「甘味料レポート」では需要、製剤の革新、規制の変化が、世界の甘味料市場とバリューチェーンをどのように再構築しているかについて概説する包括的な導入を言及するほか、製品タイプの違い、形態に基づく取り扱い、用途固有の技術的要件、販売チャネルの動向を商業的課題へと変換する、主要なセグメンテーションに関する洞察を分析します。
世界の甘味料市場規模は、2025年に639億4,000万米ドルと評価され、2026年の667億6,000万米ドルから2032年には880億3,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
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■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 甘味料市場：製品タイプ別
第9章 甘味料市場：形態別
第10章 甘味料市場：用途別
第11章 甘味料市場：販売チャネル別
第12章 甘味料市場：地域別
第13章 甘味料市場：グループ別
第14章 甘味料市場：国別
第15章 米国甘味料市場
第16章 中国甘味料市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・甘味料市場における需要の変化はどのような要因によって引き起こされていますか？
消費者の関心の高まりにより、製品開発の優先順位はクリーンラベル製品や低カロリーの代替品へとシフトしています。
・2025年の米国関税が甘味料セクターに与える影響は何ですか？
新たな関税措置は、調達、価格形成メカニズム、戦略的調達に波及する累積的な影響をもたらしました。
・甘味料市場の製品タイプにはどのようなものがありますか？
市場は「バルク甘味料」と「高甘味度甘味料」に分けて分析されています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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