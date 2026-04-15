不登校の子どもは過去最高の35万人超え！ 「まさか、うちの子が…」と動揺する保護者が求める情報を網羅した決定版が発売

株式会社主婦の友社

株式会社主婦の友社は、2026年4月24日（金）に、小林正幸先生監修『子どもの不登校が心配になったら知りたいことが全部のってる本』（https://www.amazon.co.jp/dp/4074629186）を発売いたします。

■不登校は35万人超の過去最多を記録。親に求められるのは？

文部科学省の2024年度調査によると、小中学生の不登校者数は約35万人と過去最多を更新。さらに、保健室登校や別室登校を含む「不登校傾向」の子どもは100万人を超えると推計されています。 「学校に行かない」という選択が身近になった一方で、いざ当事者となった保護者の多くは「私の育て方のせい？」「この子の将来はどうなるの？」と深い孤独と不安の中にいます。本書は、そんな親御さんの羅針盤となるべく企画されました。

■本書の3つの特徴

1.「初期対応」から「進路」まで、親が知りたい全ステップを網羅

子どもに「学校に行きたくない」と言われたら。家庭での環境づくりから、所属校とのやり取り、フリースクールなど居場所探し、通信制高校などの最新進路まで、フェーズに合わせた具体的なアクションを提示します。

2. 不安の中にいる保護者への寄り添い

不登校解決を「とにかく登校させること」とせず、子どもの自己肯定感を回復させ、エネルギーを充電するための具体的なコミュニケーション術を解説します。

3. マンガでで分かりやすく解説

不登校になるきっかけ、どうやって回復してくのかがリアルにわかります。

■目次より

・パート1：令和時代の不登校 知っておきたい大事なこと

（最新データから見る不登校の「今」と、変わる学校の役割）

・パート2：「学校に行きたくない」と言われたら、まず親がすること

（動揺を鎮め、子どものサインを正しく受け止めるためのメンタルケア）

・パート3：子どもの「居場所」を家庭の中につくる

（無理に聞き出さない、否定しない。エネルギーを貯める家庭環境の整え方）

・パート4：不登校でも大丈夫。できることをしよう

（「出席扱い制度」の活用法や、学校外での学び・体験の探し方）

・パート5：知りたい！ 不登校の子の進路

（フリースクール、通信制高校、その先のキャリアなど多様な選択肢を解説）

■書誌情報

書名／子どもの不登校が心配になったら知りたいことが全部のってる本

編者／主婦の友社

監修／小林正幸

定価／1760円（税込）

発売日／2026年4月24日（金）

判型、ページ数／A5判・192ページ

ISBN：978-4-07-462918-3

発行：主婦の友社

＊電子書籍も同時発売

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4074629186

【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/18583999/

■監修者紹介

臨床心理士、公認心理師、学校心理士、日本カウンセリング学会認定カウンセラー、カウンセリング心理士および同スーパーバイザー。専門は教育臨床心理学。筑波大学大学院修士課程教育研究科修了。東京学芸大学名誉教授。「登進研相談室」カウンセラー。カウンセリング研修センター「学舎ブレイブ」主宰。

■本件に関するメディア関係者からのお問い合わせ

【主婦の友社広報窓口】

株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部

pr★c-pub.co.jp（★は＠に変換してお送りください）