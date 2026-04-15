【Chopard】メゾン ショパール、銀座本店にて「L’HEURE DU DIAMANT EXHIBITION」を開催

ショパール ジャパン 株式会社

メゾン ショパールは、2026年4月27日（月）から5月31日（日）までの間、フラッグシップブティックである銀座本店にて、「L’HEURE DU DIAMANT EXHIBITION ― ルール・ドゥ・ディアマン エキシビション」を開催いたします。

幾世代にもわたり卓越した職人たちによって受け継がれてきた、類まれなる“アーティスティック・クラフト”。ショパールのジュエリーウォッチの歴史は、革新性、クラフツマンシップ、アーティスティックなエクセレンスとショイフレ家の伝統が織り成す壮大な物語です。卓越した時計製造技術と精緻なジュエリークラフツマンシップを高い次元で融合させることで、「ジュエリーウォッチの巨匠」として常に評価されてきました。両分野におけるサヴォアフェールは、1世紀以上にわたるマニュファクチュールの時計製造の伝統と、ショイフレ家が受け継いできた金細工芸術に根ざしており、「ルール・ドゥ・ディアマン」コレクションにおいて見事に表現されています。

輝きを放つクラウンセッティングのダイヤモンド、色彩豊かな装飾ストーンの文字盤、そしてしなやかなバークタイプのブレスレットに至るまで、このシグネチャーコレクション「ルール・ドゥ・ディアマン」は、世代や芸術表現の変遷を超え、受け継がれてきた想像性と革新へのメゾンの姿勢を常に体現してきました。

今回のエキシビションは巡回形式によるグローバル展開で、パリ、ロンドン、ドバイ、アブダビ、ドーハ、上海、韓国などを経て、いよいよ4月27日（月）より日本で開催されます。メゾンのアーカイブから厳選された希少なタイムピース、および最新のクリエイション「プレシャス アワーズ」が一堂に会し、それぞれの時代の美学を映し出します。

時代を超えて息づくショパールのアーティストリーを、銀座本店にて心ゆくまでご体感ください。

【Exhibition Information】

L’HEURE DU DIAMANT EXHIBITION ― ルール・ドゥ・ディアマン エキシビション

・会期：2026年4月27日（月）～5月31日（日）

・会場： ショパール ブティック 銀座本店

東京都中央区銀座2-4-14 ショパールビルディング 1Fおよび3F

・営業時間：11:30～19:30

・入場：完全ご予約制（18:00 最終入場）

・問い合わせ：ショパール ブティック 銀座本店

TEL：03-5524-8972 / Mail：boutique.ginza@chopard.jp

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