【相続・終活に関する全国調査2026 結果発表第１弾】施行３年の相続土地国庫帰属制度 申請増加も認知は１割程度

株式会社ルリアン

相続・終活のプラットフォーム「みんなの相続窓口」「みんなの終活窓口」を展開する株式会社ルリアン（京都府京都市、代表取締役会長兼 CEO：藤巻 米隆）は、15,244 人（うち親の死による相続経験者 1,053人）を対象とした「相続・終活に関する全国調査2026」を実施しました。今回は結果報告の第1弾として、4月27日の「相続土地国庫帰属制度」施行から 3 年を迎えるのを前に、親の死による相続経験者のデータに基づき、制度の認知度や不動産管理の実態を報告します。

調査サマリー

【１】相続を経験してもなお、52.6%が「主要な制度を知らない」

【２】相続した親の居宅の16.1％が未登記、その半数以上が「5年以上」放置状態に

【３】相続手続き、48.8%が「知識不足」により専門家へサポートを依頼

調査結果

【１】 相続を経験してもなお、52.6%が「主要な制度を知らない」

2023 年 4 月に施行された「相続土地国庫帰属制度」は、来る4月27日で施行から 3 年を迎えます。法務省のデータ（※１）では、制度開始からこれまでの申請件数は 5,000 件を超え、国への帰属件数も 2,000 件を突破するなど、所有者不明土地問題の解消に向けた動きは具体化しています。

そんな中、相続経験者1,053 人に対し、相続に関わる主要な5 つの制度（暦年贈与、相続時精算課税制度、小規模宅地等の特例、相続登記、相続土地国庫帰属制度）の認知状況を調査しました。 相続土地国庫帰属制度を「知っている」と回答した人は全体の9.2％にとどまりました。制度の利用数は増加傾向にありますが、その認知度はいまだ１割にも満たない結果となっています。 また、回答者の 52.6％は「いずれの制度も知らない」と答え、相続を経験した後でも制度が十分に浸透していない現状があります。

【２】相続した親の居宅の16.1％が未登記、その半数以上が「5年以上」放置状態に

相続した親の居宅の現状を調査しました。回答者の 16.1％は「名義変更（登記）を行っていない」と回答しました。

内訳は以下の通りです。

・自分が住んでいるが未登記：6.2％

・親族が住んでいるが未登記：6.7％

・空き家で未登記：3.2％

相続登記の未了が主な原因である所有者不明土地は、農地や山林、宅地などを含め国土全体の約23％（約410万ヘクタール）に達し、九州本島をも超える面積となっています（※２）。

＜未登記のまま放置されている年数と状態の実態＞

未登記のまま放置されている期間は「15 年以上（22.4%）」が最も多く、全体の半数以上（52.9%）が5年以上にわたり放置されている実態が明らかになりました。 また、物件の「現在の状態」別に 5 年以上放置されている割合をみると、空き家（47.1%）だけでなく、「自分が住んでいる（53.8%）」「親族が住んでいる（54.9%）」物件でも約半数にのぼりました。

※当社が運営する相続プラットフォーム「みんなの相続窓口」では、司法書士法等の関連法規を遵守し、司法書士の独占業務である「不動産登記」の手続き等の取り扱いは一切行っておりません。

【３】相続手続き、約半数が「知識不足」により専門家へサポートを依頼

前回の親の死による相続の際、専門家へサポートを依頼したかを調査しました。その結果、回答者の48.8％は「専門家へ依頼した」と回答しました。 専門家に依頼した理由（n=514）の上位３項目は、以下の通りです。

１位：手続きを自分たちで進めるための十分な知識がなかったから（49.2％）

２位：プロに任せた方が確実・安心だと感じたから（33.1％）

３位：手続きを自分たちで進めるのは面倒だと感じたから（23.9％）

解約や名義変更の手続きにおいて「時間を要した」と回答した項目は、上位 3 つを金融資産に関する手続きが占める結果となりました。

１位：銀行、信用金庫、郵便貯金などの預貯金口座

２位：生命保険・損害保険など各種保険

３位：証券会社での株、投資信託、国債などの証券口座

（※１）法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html (https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html) 2026 年１月 31 日現在

（※２）政府広報オンライン「所有者不明土地 相続や住所等の変更の未登記により全国で発生」

https://www.gov-online.go.jp/article/202512/entry-10447.html

調査概要

調査名：相続・終活に関する全国調査 2026

調査対象：日本全国の 40～69 歳までの男女

調査期間：2026年2月16日（月）～ 2026年２月18日（水）

調査方法：インターネット調査

有効回答数：15,244件(うち親の死による相続経験者 1,053件)

※回答結果（％）は小数点以下第２位を四捨五入し、同第１位までを表示しているため、合計が 100％にならない場合があります。

回答者について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/76273/table/67_1_72874ff55181d30041423c343805ccad.jpg?v=202604151051 ]